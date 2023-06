Closer Business – Hikmet Tekkal: „Aus dem Hamsterrad aussteigen und Erfolge als Closer feiern!“

Die heutige Welt ist schnelllebig und dynamisch. Wir alle streben danach, unsere Ziele zu erreichen und unsere Träume zu verwirklichen. Ortsunabhängigkeit, finanzielle Freiheit, eine bessere Work-Life-Balance, mehr Freizeit und Zeit für die Familie. Oftmals führt uns dieser Wunsch dazu, in einen Teufelskreis aus Arbeit, Stress und Überarbeitung zu geraten – das Hamsterrad. Wer das Hamsterrad kennt, weis wie sich Überforderung, Burnout-Symptome und dauerhafte Unzufriedenheit anfühlen und wie stark diese Umstände, das Leben negativ beeinflussen können. Wir arbeiten hart, um unsere Karriere voranzutreiben und gleichzeitig unser Privatleben im Griff zu behalten. Doch wie können wir aus diesem Hamsterrad aussteigen, selbständig werden und Erfolge als Closer feiern? Wir beginnen mit den Basics.

Was bedeutet es, ein Closer zu sein?

Ein Closer ist für den letzten Schritt des Verkaufsprozesses zuständig. Closer arbeiten mit digital aufgestellten Coaches, Beratern, oder Dienstleistungsagenturen zusammen und übernehmen deren Anfragen per Telefon, mit Interessenten, die sich bereits stark für ein Produkt oder eine Dienstleistung interessieren und klären dabei die letzten Fragen bis zum Abschluss. Dabei wird auch geklärt, ob eine Zusammenarbeit in der Zukunft Sinn macht oder nicht. Die Fähigkeit, ein Closer zu sein, ist aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung in vielen Branchen sehr gefragt. Als Closer kannst du dich in der Branche etablieren, die dich am meisten interessiert und dabei eine gesunde Work-Life-Balance ausleben.

Closing ist ein anfängerfreundliches Business

Hikmet hat selbst viele Geschäftsmodelle ausprobiert und festgestellt, dass er sich in zu vielen Dingen auskennen muss und zu viel Eigenkapital benötigt!

Als Closer brauchst du kein eigenes Unternehmen gründen und somit auch keine 100.000 € Startkapital. Du brauchst kein eigenes Produkt und nichts an Familie oder Freunde zu verkaufen. Du musst dich nicht um Marketing oder Kundenakquise kümmern. Es kommen also keine Kosten auf dich zu! Was du brauchst, ist nur eine einzige Fähigkeit und ein Smartphone mit einer Internetverbindung. Du kannst deine Gespräche zeitlich selbst einteilen und dabei selbst entscheiden, wann, wo und wie oft du arbeitest!

Was muss ich mitbringen, um als Closer durchzustarten?

Du musst bereit sein, für deinen Erfolg zu arbeiten! Du musst bereit sein, schnelle Entscheidungen zu treffen, die dich erfolgreich machen. Den Willen haben, das Ziel Freiheit zu erreichen. Wenn du deine Ziele erreichen willst, musst du Disziplin und Durchhaltevermögen mitbringen und bereit sein, persönlich zu wachsen. Außerdem musst du mindestens 18 Jahre alt sein, die Deutsche Sprache beherrschen und in der Woche 6 bis 10 Stunden Zeit haben.

Was ist das Ziel des Closer Coachings bei Hikmet Tekkal?

Das primäre Ziel ist es, den Teilnehmern das Verkaufen Schritt für Schritt beizubringen, um richtig stark in dieser Fähigkeit zu werden. Durch Hikmets persönliches intensives 1:1 Coaching sollen sich die Teilnehmer möglichst bald aus dem Hamsterrad befreien können und ein erfolgreiches Leben in absoluter Freiheit leben. Während des Coachings lernt man auch fürs Leben. Denn ein anderer wichtiger Fokus wird darauf gesetzt, dass die Teilnehmer persönlich wachsen und die beste Version von sich selbst werden! (Beispielsweise Gewohnheiten und Routinen in ihren Alltag mit einbauen, negative Glaubenssätze in Positive umwandeln, selbstbewusster und stärker durch das Leben gehen und lernen, wie man mit Rückschlägen umzugehen hat.) Das Umfeld und die Familien der Teilnehmer werden spüren, wie sich die Teilnehmer ins Positive verändern und wachsen.

Über Closer-Coach Hikmet Tekkal

Hikmet war selbst im Hamsterrad gefangen, als er in der Vergangenheit bei einer großen Lebensmittelkette gearbeitet hat. Er hat selbst viele Closer-Coachings absolviert und dieselbe Schwäche bei vielen Anbietern erkannt. Es fehlt das echte Interesse daran, dass die TeilnehmerInnen als Closer auch tatsächlich erfolgreich werden. Oftmals gab es nur einen Videokurs ohne persönliche und individuelle Betreuung. Anbieter haben oft nicht mal selbst Umsätze (also Erfolg) vorzuweisen. Nach Ende der Ausbildung bei anderen Coaches wurde man alleine gelassen und als Closer nicht weitervermittelt oder empfohlen.

Das war der Anstoß für Hikmet, es als Closer Coach anders und besser zu machen. Der Erfolg gibt ihm recht. Ihn motiviert der Anspruch an sich selbst: Menschen etwas beizubringen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Bei ihm gibt es intensive 1:1 Coachings und keine Videokurse, bei denen du auf dich alleine gestellt bist. Du wirst nicht alleine gelassen. Bei ihm lernst du, wie man als Closer erfolgreich wird, und das anhand einer Schritt-für-Schritt-Anleitung und Closer Skripten.

Willst du als aktiver Closer deine Abschlussquoten erhöhen? Dann bist du ebenfalls richtig bei Hikmet.

Als Hikmet das Closing-Business für sich entdeckte, investierte er bedeutende Summen in seine Ausbildung und erlangte dadurch das Wissen, um siebenstellige Umsätze als Closer zu generieren. Hikmet ist es wichtig, dass die Teilnehmerinnen nicht nur die Grundlagen erlernen, sondern auch alle Werkzeuge und Strategien an die Hand bekommen, mit denen er selbst schon fünfstellige Monatsumsätze generiert hat.

