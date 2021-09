Gesundheitszentrum Daniel Wahl in Sonthofen

Physiotherapie in Sonthofen von erfahrenen Experten: maßgeschneiderte Therapiekonzepte für mehr Beweglichkeit

Physio Sonthofen – im Gesundheitszentrum für Prävention und Physiotherapie in Sonthofen und Oberstaufen sind Patienten in den allerbesten Händen, wenn es um Physiotherapie, Krankengymnastik und Osteopathie geht. Vom erfahrenen Physiotherapeut in Sonthofen gibt es ein maßgeschneidertes Therapiekonzept, das verschiedene Bereiche der Physiotherapie individuell und optimal für den Patienten kombiniert. Mit einer Spezialisierung auf die Behandlung von Rückenschmerzen und Gelenkerkrankungen steht den Patienten darüber hinaus Behandlungsqualität auf höchstem Niveau hinsichtlich medizinischer Trainingstherapie und manueller Therapie zur Verfügung. Das durchdachte Konzept, das Physiotherapeut Daniel Wahl selbst entwickelt hat, therapiert Rückenschmerzen erfolgreich und nachhaltig. Es lässt sich in drei Phasen der Rehabilitation einteilen: Akut-, Aufbau- und Nachhaltigkeitsphase. Ziel ist es, die volle Leistungsfähigkeit in Beruf, Freizeit und Sport wiederherzustellen bzw. maßgeblich zu verbessern.

Praxisinhaber Daniel Wahl und sein qualifiziertes Team bieten außerdem rund um die Physiotherapie in Sonthofen folgende Leistungen:

-Krankengymnastik

-Rückentraining

-Lymphdrainage

-Programme zur Gewichtsabnahme

-Osteopathie

-Betriebliche Gesundheitsförderung

-Gesundheitskurse (Gesundes Joggen, Nordic Walking, Rückentraining)

-Behandlung bei Funktionsstörungen des Kiefergelenks

-Betreuung und Leistungstests für Spitzensportler

-Und vieles mehr

Zwei wichtige Säulen in der Physiotherapie sind die Krankengymnastik und die Osteopathie. Bei der Krankengymnastik mit und ohne Gerät wird häufig ein Trainingsprogramm erstellt, das sowohl unter Anleitung des Physiotherapeuten, aber auch eigenverantwortlich vom Patienten ausgeführt werden kann. Die Übungen fördern die Mobilität und lindern oder beseitigen Fehlhaltungen bzw. werden zur Prävention eingesetzt. Bei der Osteopathie ertastet der Osteopath manuell Einschränkungen der Mobilität im Gewebe. Er spürt die Ursache-Folge-Ketten auf, und kommt so ganzheitlich Beschwerden auf die Spur.

Zu den Patienten im Gesundheitszentrum zählen Menschen mit orthopädischen und neurologischen Erkrankungen, weiteren körperlichen Beschwerden sowie Sportler aus dem Hobby- und Profibereich. Jeder Mensch ist einzigartig und unterscheidet sich in Alter, körperlicher Konstitution und nicht zuletzt durch die Art und Herkunft der jeweiligen Beschwerden. Dies alles wird von den Physiotherapeuten in Sonthofen berücksichtigt, Therapien werden stets passend abgestimmt. Basierend auf den Ergebnissen einer präzisen Analyse der Funktions- und Bewegungseinschränkungen erstellen die Fachleute der Physio Sonthofen den exakten Therapie- bzw. Trainingsplan.

Physiotherapie in Sonthofen heißt auch: Patienten profitieren von der umfassenden Expertise von Daniel Wahl. Der Inhaber des Gesundheitszentrums ist Physiotherapeut, DOSB-Sportphysiotherapeut, Manualtherapeut, Heilpraktiker und LOGI-Coach (Ernährung). Seine hohe Expertise hat er unter anderem durch jahrelange Tätigkeit in Rehakliniken und im Spitzensport bei der Betreuung von Nationalmannschaften erworben. Weit über ein Jahrzehnt führt der Physiotherapeut in seiner Praxis für Physiotherapie und Prävention nun schon Patienten mit einer individuellen Schmerzbehandlung hin zu bestmöglicher Mobilität: Er und sein Team verhelfen den Menschen mit adäquater Physiotherapie in Sonthofen zu einem aktiveren Leben, zu mehr Freude und zu mehr gesunder Belastbarkeit.

www.physio-wahl.de

