Elly Seidl München lebt Nachhaltigkeit aus Überzeugung

Ein ganzheitliches Konzept als bewusste Investition in eine lebenswerte Zukunft

Mit dem Namen der Münchner Firma Elly Seidl verbinden Kunden aus Bayern und aller Welt in erster Linie höchsten Pralinen- und Schokoladengenuss. Handgefertigte Premiumqualität ist nicht das Einzige, was Elly Seidl auszeichnet: Schon seit vielen Jahren ist das Thema Nachhaltigkeit ein selbstverständlicher Teil ihrer gelebten Unternehmenskultur – aus Verantwortung für Natur, Mensch und Umwelt. Inzwischen hat der inhabergeführte Familienbetrieb ein ganzheitliches Nachhaltigkeits-Konzept entwickelt, das alle Bereiche des Arbeitsalltags einschließt. Das Mehr an Ausgaben lohnt sich, findet Elly Seidl. Das große Ziel ist: eine gesunde Welt für heutige und kommende Generationen.

Nachhaltig handeln heißt für Elly Seidl: die Region stärken

Die benötigten Rohstoffe und Produkte für die Pralinen- und Schokoladenherstellung bezieht Elly Seidl fast ausschließlich von regionalen Erzeugern. Eine Ausnahme macht das Unternehmen, sofern es keinen Anbieter in der Region gibt. Zu den verwendeten regionalen Produkten gehören: Freiland-Eier aus der Region Mühldorf, Kristallzucker aus bayerischen Zuckerrüben, Mehl aus der Region Dachau, Milchprodukte von Berchtesgadener Land und Früchte aus Bayern. Aus diesen Früchten stellen die Konditormeister eigene Fruchtpasten, Marmeladen und andere Zwischenprodukte her. Ihren Honig erwirbt die Firma direkt vom Bayerischen Imkerverband.

Nachhaltig handeln heißt für Elly Seidl: die Umwelt schützen, Energie und Ressourcen schonen

Ihren Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leistet Elly Seidl auf vielen Ebenen – die Firma

– trennt anfallenden Müll für die spätere Aufarbeitung/Weiterverwertung konsequent: Lebensmittelreste und Biomüll, Papier, Kunststoffe, Metalle, Glas

– bezieht Verpackungen von deutschen Lieferanten, verwendet weniger Druckfarben auf Verpackungen und reduziert schrittweise den Einsatz von Kunststoffverpackungen

– setzt in allen Arbeitsbereichen zu fast 100% LED-Leuchten ein

– kooperiert mit dem Spediteur DHL, der zur Abholung und Lieferung E-Fahrzeuge nutzt

– hat im Produktionsgebäude eine Anlage zur Wärmerückgewinnung installiert

– kooperiert mit einem 100% nachhaltig arbeitenden Schweizer Schokoladenhersteller

– nimmt Papierausdrucke nur vor, wenn es zwingend erforderlich ist und stellt bis Ende 2021 auf baumfreies Kopierpapier um

– plant, für den Eigenstromverbrauch eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach zu installieren

Nachhaltig handeln heißt für Elly Seidl: soziale Nachhaltigkeit leben

Die Mitarbeiter*innen von Elly Seidl kommen aus der nahen Umgebung; viele von ihnen sind lange bei der Firma angestellt. Einer der Gründe: Elly Seidl stärkt die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Beschäftigten mit gezielten Angeboten und Entscheidungen: Shiatsu-Massagen, kostenfreie Bereitstellung von Wasser, Kaffee und Milch sowie strenge Beachtung der Pausenregelungen und der maximalen Tagesarbeitszeiten. Das ist Gesundheitsvorsorge aus sozialer Verantwortung – und für Elly Seidl schon immer selbstverständlich.

Die Münchener Schokoladenfirma Elly Seidl ist ein inhabergeführter Familienbetrieb und besteht seit über 100 Jahren. In der traditionsreichen Manufaktur stellen passionierte Konditormeister handgefertigte Produkte in Premiumqualität her: feinste tagesfrische Pralinen, edle Schokoladen, delikate Kuchen, meisterhafte Torten und verführerisches Naschwerk. Die süßen Kreationen aus dem reichhaltigen, hochwertigen Sortiment von Elly Seidl sind weit über die Landesgrenzen hinweg beliebt. Denn sie bedeuten Pralinen- und Schokoladengenuss auf höchstem Niveau. Kunden können die Produkte aus dem Hause Elly Seidl in sechs Münchener Filialen und in Elly Seidls Webshop erwerben.

Kontakt

Elly Seidl GmbH

Maximilian Rambold

Seeholzenstraße 6a

82166 Gräfelfing

+49 089 – 832 703

info@ellyseidl.de

http://www.ellyseidl.de

Bildquelle: Envato Elements (Autoren: halfpoint; dolgachov)