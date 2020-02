Genossenschaft schafft neuen Wohnraum in Marktheidenfeld

Neue Wohnungen in Marktheidenfeld fast fertig

Wohnraum ist derzeit fast überall Mangelware, so auch in Marktheidenfeld. Wer derzeit nach Wohnungen in Marktheidenfeld und Umgebung sucht, stellt fest, dass die Auswahl sehr begrenzt ist.

Zum Glück befindet sich derzeit das Bauvorhaben der DWG eG – die Mainterrassen in Marktheidenfeld – in der Fertigstellung. Die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG erstellt derzeit 14 Eigentumswohnungen in dem schönen Städtchen am Main.

Marktheidenfeld, die Wohlfühlstadt im Mainviereck, bietet zum einen eine optimale Anbindung an Städte wie Frankfurt und Würzburg, besticht jedoch auch mit liebenswürdigen Geschäften und Cafes oder malerischen Gässchen und moderne Architektur. Zusätzlich ist Markheidenfeld Ausgangspunkt für Wander- und Radtouren durch das Fränkische Weinland, das Maintal und natürlich den Spessart.

Nachdem die DWG eG im Bauabschnitt I bereits 33 wunderschöne Einheiten gebaut hat, wird mittlerweile auf Basis der bisherigen Erfahrungen der Bauabschnitt II erstellt. Hier entstehen u.a. 14 Wohneinheiten. Diese sind 50 QM – 150 QM groß, verteilen sich auf 1,5 – 4 Zimmer und erfüllen modernste Ansprüche. 3-Fach-verglaste Fenster im 5-Kammer-Profil, Fußbodenheizung in allen Wohnräumen, Tiefgarage und Aufzugsanlage und ein energieefizientes Heizsystem lassen keine Wünsche offen. Auf Wunsch kann vor Einzug von der DWG eG eine maßgeschneiderte Küche eingebaut werden.

Einige der Einheiten sind bereits an Mitglieder der Genossenschaft vermietet. Die restlichen Wohnungen (sofern noch vorhanden) werden momentan für Mitglieder der Genossenschaft zur Miete angeboten. Sollten Sie Fragen zu den Wohnungen haben, oder wie Sie Mitglied der DWG eG werden, wenden Sie sich gerne an die Mitgliederbetreuung.

Mitglieder der DWG eG genießen eine Vielzahl an Förderungen durch die Genossenschaft. So werden die genossenschaftseigenen Wohnungen unter den marktüblichen Preisen vermietet. Darüber hinaus müssen Bestandsmitglieder keine Kaution bezahlen, erhalten eine Gewinnbeteiligung, staatliche Förderung (WOP, Arbeitnehmersparzulage), sowie Einkaufsvorteile im Internet.

Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums.

