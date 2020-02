Erleben Sie das Tegernseer Land mit E-Bike von www.tegernsee-bike.com

Tegernsee Bike (Bad Wiessee am Tegernsee)

Können Sie es auch nicht mehr erwarten – Sonne, Rad, Wandern, Kettern uvm.

Warum denn warten jetzt schon vorbei schauen – ob zu hause vor dem Rechner oder gleich Online.

Bei uns ist bestimmt etwas für Sie dabei!

Ob Betriebsausflug, Incentives, Paragliding (Tandemsprung), Kajak, Rafting, Wanderungen durch enge Täler mit Klettereinheiten, Kletterpark, Downhill, gesellige Hüttenabende, Junggesellenabschied, Gruppenführungen inkl. Guide?!

Wir führen Sie gerne über mehrere Tage, auch inkl. Hotel durch die Tegernseer Landschaft.

Abendteuer und Spaß garantiert!

Verleih

Unsere Auswahl reicht von Kinderräder, Tandembikes, MTB Fatbikes, Fullys und noch vieles mehr.

Alles auf der elektronischen Basis versteht sich.

Schauen Sie doch einfach selbst in unseren Online Shop oder beglücken Sie uns persönlich in Bad Wiessee oder am Tegernsee.

Dein Bike zum E-Bike

Sie besitzen ein hochwertiges Fahrrad was zu schade in der Ecke zu stehen! Elektrische Unterstützung gefällig?

Wir sind auf Fahrradumbauten spezialisiert und geben Ihrem Fahrrad den E-Antrieb.

Seit 7 Jahren – 6.500 Fahrräder umgebaut – fast jede Marke, jedes Modell für jeder Altersklasse.

Alle Varianten und Arten des E-Antriebes, speziell auf Ihre Bedürfnisse angepasst.

Tegernsee Bike

Verleih / Verkauf / Umbau und Service /// Keine Kompromisse /// Ihr innovativer Partner rund ums E-Bike.

Kontakt

Tegernsee Bike

Michael Antoine

Hirschbergstrasse^ 4

83707 Bad Wiesse

+49 8022 271 33 75

+49 8022 271 33 74

mike@tegernsee-bike.com

http://www.tegernsee-bike.com

