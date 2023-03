Garten- und Grünabfall entsorgen

Container und Big Bags

Berlin, 16. März 2023. Eines der beliebtesten Hobbies in Deutschland erwacht aus dem Winterschlaf – die Gartenarbeit. Überdurchschnittlich warme Temperaturen, weit über dem Gefrierpunkt, sorgen für Frühlingsgefühle und laden die Menschen ins Freie ein. Viele freuen sich schon darauf endlich wieder ihren Garten auf Vordermann zu bringen und für die neue Saison vorzubereiten. Es gibt viel zu tun: Rasenmähen, Zuschneiden von Bäumen und Sträuchern, Unkraut beseitigen, den Boden aufbereiten und, schon bald, mit der Aussaat beginnen. Bei diesen Vorbereitungen entstehen oft viel Grünschnitt und weiterer Grünabfall.

Am besten lässt sich dieser mit einem Grünabfallcontainer oder Big Bags entsorgen. Letztere werden in diesem Zusammenhang auch gerne als Gartenabfallsäcke bezeichnet und sind besonders praktisch für die langfristige Verwendung. Während ein Grünabfallcontainer besser für die einmalige Entsorgung einer großen Abfallmenge geeignet ist, können die Big Bags bereits im Frühling bestellt und den ganzen Sommer über verwendet werden. Die Stellzeit spielt somit keine Rolle und hilft bei kleineren Abfallmengen Geld zu sparen.

Große Mengen an Gartenabfall entsorgen

Bevor man sich für einen Containerdienst oder eine andere Art der Abfallentsorgung entscheidet, sollte man sich immer Gedanken darüber machen, welche Arten von Abfall im Garten entstehen. Denn Gartenabfall ist immer unterschiedlich zusammengesetzt. Je nach Containerdienst oder Bauhof variieren auch die Regeln für die korrekte Trennung. Für den Entsorgungsfachbetrieb DINO Containerdienst Berlin gelten folgende Bestimmungen. Wenn man viel Boden ausheben will entsteht Erdaushub, dieser gehört in einen eigenen Container, getrennt von Laub, Rasen- und Grünschnitt oder Ästen und Wurzeln. Auch Bauhölzer oder Äste und Wurzeln mit einem Durchmesser von mehr als 15cm oder einer Länge von mehr als einem Meter, gehören nicht zum Grünabfall.

Anschließend ist die Abfallmenge ausschlaggebend darüber wie man den Gartenabfall entsorgt. Bei großen Mengen eignen sich Abfallcontainer. DINO verfügt zum Beispiel über unterschiedliche Container und Fahrzeuge mit welchen Abfallmengen von 3m³ bis zu 40m³ auf einmal abtransportiert werden können.

Regelmäßig, kleinere Mengen Grünabfall entsorgen

Einen schönen Garten mit gesunden Bäumen, Blumen und Pflanzen muss man stetig hegen und pflegen. An und für sich kein Problem, denn bei der Gartenarbeit kommt Freude auf! Etwas lästiger hingegen ist die Entsorgung des dabei entstehenden Grünabfalls. Besonders wenn man keine Möglichkeit hat einen Komposthaufen anzulegen oder man diesen, vor allem wegen dem Geruch, nicht im Garten haben möchte. Doch auch hier bietet DINO Containerdienst Berlin eine optimale Lösung an – Big Bags.

Diese Plattensäcke können sowohl zur Entsorgung von Sonderabfällen verwendet werden, als auch für Gartenabfall. Dafür werden die Big Bags, ganz einfach, per Post direkt versendet oder auch Vorort abgeholt. Anschließend stellt man sich den Big Bag in den Garten und befüllt ihn laufend mit Grünabfall, wie Laub oder Rasenschnitt. Sobald der Big Bag voll ist, kontaktiert man DINO und der Containerdienst holt den vollen Sack ab und entsorgt die Abfälle fachgerecht. Dafür muss der Sack aber so platziert sein, dass der Selbstlader mit Ladekran nahe genug heran kommt und den Big Bag problemlos aufladen kann – Denken Sie daher schon im Vorhinein daran und stellen Sie den Sack dementsprechend auf, bevor Sie mit der Befüllung beginnen.

Kompetente Beratung für alle Entsorgungsfragen

Korrekte Abfallentsorgung ist nicht immer ganz einfach, besonders nicht im Stadtgebiet. Daher steht DINO Containerdienst Berlin mit seinen kompetenten Mitarbeitern immer zur Verfügung, um Fragen bezüglich der besten Entsorgungsstrategie zu beantworten. Gemeinsam kann am besten eruiert werden, welche Abfallarten anfallen, wie hoch die Abfallmengen sind und wie man diese am günstigsten fachgerecht entsorgt.

Auf der Website des Containerdienstes erhält man mehr Informationen zu den einzelnen Abfallarten und findet auch eine Möglichkeit eine unverbindliche Anfrage zu stellen. Bei Bedarf kann auch gleich der passende Container fix bestellt werden. Die Kombination aus persönlicher, kompetenter Beratung und digitaler Abwicklung macht die Abfallentsorgung so einfach wie möglich.

Das Abfallentsorgungsunternehmen DINO Containerdienst Berlin GmbH offeriert Containerservices für Firmen und Privatpersonen.

