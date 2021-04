Frühlingserwachen bei erwinmueller.de

Florale Designs und sonnige Farben bringen den Frühling in das Zuhause

Langsam erwacht die Natur wieder zum Leben. Narzissen und Krokusse blühen, die ersten Blätter beginnen zu sprießen. Da wird es Zeit, sich den Frühling auch in das Zuhause zu holen. In der Themenwelt ” Frühlingserwachen” auf erwinmueller.de wecken Heimtextilien mit floralen Designs in sonnigen Farben, buntes Geschirr mit Blumendekor und kreative Frühlingsdekoration die Lebensgeister nach einem langen Winter im Lockdown.

Frühlingserwachen am Esstisch

Ein frühlingshaft gedeckter Tisch weckt die Lebensgeister und macht richtig Freude. Tischwäsche mit bunten Tulpen in strahlendem Digitaldruck bringen Frische und Leichtigkeit in das Zuhause. Dezente Jacquard gewebte Ranken beleben den seidigen Stoff. Tischdecke, Mitteldecke, Tischläufer und Servietten sind mit Fleckschutz ausgerüstet und daher besonders pflegeleicht. Zur Tischwäsche gibt es auch die passenden Kissenhüllen und Meterware für Sondergrößen.

Mit bunten Tischsets in moderner Flechtstruktur und schön gefalteten Stoffservietten erhält der Frühlingstisch eine festliche Note. Die runden und eckigen Tischsets von Pichler gibt es in vielen frischen Farben, die bestens miteinander kombiniert werden können. Dazu passen Erwin Müller Servietten der Serie “Madrid”. Sie bestechen durch ihren modernen Charakter und die große Farbauswahl. Das Material hat eine Fleckschutzausrüstung. Flüssigkeiten perlen einfach ab und können mit Küchenpapier abgetupft werden.

Das Erwin Müller Tafelservice “Venezia” verleiht dem Tisch eine charmante Note. Das romantische Blumendekor harmoniert perfekt mit dem marmorierten Dekorrand. Bei diesem Geschirr ist zeitgemäßes Design mit klassischen Formen und einer Prise italienischem Landhausstil kombiniert. Das weiße Porzellan ist spülmaschinen- und mikrowellengeeignet.

Deko für drinnen und draußen

Das Vasenset mit dem Schriftzug “Happy Spring” ist mit einem Lederband und Quasten sowie Kunststoffblumen verziert. Darin lassen sich Kunstblumen wie auch frische Blumen wunderschön arrangieren. Weiße Porzellanschmetterlinge schweben durch den Raum. Mit Satinschlaufen lassen sie sich an Zweigen befestigen werden zum sommerlichen Hingucker. Schöne Deko für Garten oder Balkongeländer sind Übertöpfe aus Metall mit weiß akzentuierten Schmetterlingen.

Frühlingserwachen in Schlafzimmer und Bad

Aufwachen in einem Blütenmeer bei Vogelgezwitscher und Sonnenstrahlen, die von draußen in das Schlafzimmer dringen. Da sind Frühlingsgefühle gewiss. Die Erwin Müller Bio Mako-Satin Wendebettwäsche mit den leuchtenden Blumen, der allover fein gemusterten Rückseite und dem romantischen Stehsaum am Kissenbezug ist Balsam für die Seele.

Da muss auch die Nachtwäsche dazupassen. Weiche, bequeme Shortys und Nachthemden in frischen Farben mit Ringeln oder floralen Designs sind genau richtig für die beginnende warme Jahreszeit.

Erwin Müller Walk-Frottier Handtücher und Badteppiche der Serie “Konstanz” begeistern mit ihrem hohen Volumen. Sie sind aus ägyptischer Baumwollfaser hergestellt, besonders flaumig und saugstark. Mit den zarten Pastellfarben hält der Frühling auch Einzug in das Badezimmer.

So macht der Frühjahrsputz Spaß

Multifunktionstücher von Erwin Müller sehen nicht nur gut aus, sie sind auch besonders praktisch und vielseitig einsetzbar zum Abtrocken, Nachwischen, Abwischen von Tisch und Arbeitsplatte, als Putztuch oder zum Staubwischen. Eine Seite hat eine prägnante Webstruktur, mit der sich hartnäckiger Schmutz gut entfernen lässt. Die Rückseite ist aus weichem Frottier und nimmt Flüssigkeiten und Staub perfekt auf.

In der Themenwelt “Frühlingserwachen” auf erwinmueller.de sind viele Artikel zu finden, die den Frühling mit seinen Blüten und strahlenden Farben in das Zuhause locken.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Franziska Fries

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910

franziska.fries@erwinmueller.de

http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566

info@hummel-public-relations.de

http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de