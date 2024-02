Frederiksdal: Prämiertes Weingut bringt einzigartigen Kirschsaft auf den Markt

Dänische Stevnskirschen vereinen komplexen Geschmack und Kraft fürs Immunsystem

Harpelund, 27.02.2024 – Das historische Gut Frederiksdal, an der Westspitze der dänischen Insel Lolland gelegen, ist bekannt für seinen preisgekrönten Kirschwein. Als erstes und einziges Weingut weltweit produziert es Kirschwein nach altbewährtem Handwerk, das sich seit Jahrhunderten bewährt hat. Inhaber Harald Krabbe setzt beim Anbau seiner Kirschen ausschließlich auf nachhaltige und biologische Methoden. Sein Engagement für die Natur und sein Respekt vor der Umwelt spiegeln sich in jedem Glas wider.

In den letzten Jahren hat Frederiksdal seine Produktion auf 100 Prozent reinen Kirschsaft ausgeweitet, der die gleiche Qualität wie die prämierten Weine aufweist. Dieses hochwertige Produkt aus der dänischen Stevnskirsche ist ab sofort auch auf dem deutschen Markt erhältlich. Der Saft steht weltweit unangefochten für höchste Qualität und intensiven Geschmack und übertrifft jede andere Sauerkirsche. Gleichzeitig bietet er nicht nur einen intensiven Genuss, sondern auch eine gesunde Alternative von höchster Qualität – ganz ohne Zuckerzusatz!

Beste Wachstumsbedingungen

Es ist kein Zufall, dass auf Lolland hochwertiger Kirschwein und Kirschsaft produziert werden. Die Insel ist von flachem Wasser umgeben, das im Sommer warm wird und im Winter Wärme abgibt. Dadurch ist es ein mildes Gebiet mit vielen frostfreien Frühlingstagen, an denen die Bäume blühen und die Früchte wachsen können. Das Klima ermöglicht es den Kirschen auch, langsam zu reifen, was zu einem intensiveren Geschmack führt. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es Kirschen mit diesem Geschmacksprofil, das durch eine ausgewogene Mischung von Süße und Säure eine besondere Tiefe und Komplexität erhält.

Die Kirschgärten des historischen Gutshofes aus dem 18. Jahrhundert erstrecken sich bis zum Langelandgürtel und sind ein Paradies für Kirschen. „Hier in Frederiksdal haben wir eine der trockensten und sonnigsten Gegenden Dänemarks. Die meisten unserer Bäume stehen in Wassernähe, was bedeutet, dass die Sonnenstrahlen vom Wasser reflektiert werden und den Bäumen zusätzliches Licht spenden. Außerdem gilt der Boden auf Lolland als der beste und nährstoffreichste in ganz Dänemark“, schwärmt Harald Krabbe, Inhaber von Frederiksdal.

Die besten Argumente für gesunden Kirschsaft

Kirschsaft aus Frederiksdal ist nicht nur ein köstliches Getränk, sondern auch eine Quelle natürlicher Gesundheit. Reich an Antioxidantien, Vitaminen und Mineralstoffen stärkt der Saft das Immunsystem und unterstützt die natürlichen Heilungsprozesse des Körpers. Diese natürlichen Inhaltsstoffe können helfen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Schlaflosigkeit und Muskelschäden vorzubeugen. Harald Krabbe betont, wie wichtig es ist, diesen natürlichen Schatz in die Ernährung zu integrieren, um einen ganzheitlichen und gesunden Lebensstil zu erreichen.

Internationale Auszeichnung

Für seine besondere Arbeit erhielt das Weingut den Arca-Deli-Preis 2023. Es handelt sich hierbei um eine renommierte Auszeichnung, mit der Personen geehrt werden, die sich in besonderer Weise für einheimische Sorten einsetzen. „Die Auszeichnung ist für uns von besonderer Bedeutung, da unsere Stiftung auf der Erhaltung der alten dänischen Stevenskirsche basiert“, sagt Harald Krabbe. „Für mich ist dieser Preis die Essenz unserer Arbeit und unseres Strebens, alte dänische Beeren- und Obstsorten zu erhalten und Kirschwein und Kirschsaft von höchster Qualität zu produzieren. Und er beweist, dass die alten Sorten geschmacklich in einer eigenen Liga spielen.“

Verfügbarkeit und weitere InformationenDen 100 Prozent reinen Kirschsaft ohne Zuckerzusatz gibt es in einer 1,5 Liter oder der 3 Liter Box. Als Bio-Kirschsaft oder in konventioneller Qualität kann er online direkt über die Website oder über Amazon bezogen werden.

Die Geschichte des Gutes reicht bis ins Jahr 1756 zurück. Im Jahr 2006 startete das Kirschabenteuer mit dem Eigentümer Harald Krabbe. Sein ehrgeiziges Ziel: den besten Kirschwein und Kirschsaft der Welt auf nachhaltige Weise zu produzieren. Dabei wird darauf geachtet, dass die Qualität der Zutaten immer erstklassig ist. Eine nachhaltige und bewusste Landwirtschaft steht dabei im Vordergrund. Die Stevnskirsche, die seit Generationen in Dänemark angebaut wird, ist der Ausgangspunkt der dänischen Weinrevolution. Das Weingut zieht jährlich mehr als 20.000 Besucher an, die sich über nachhaltige Produktion und Anbau informieren und Wein und Saft verkosten können.

