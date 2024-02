Vitel GmbH vertreibt als Peplink-Distributor die Starlink-Lösung über ihr Partnernetzwerk

Zuverlässige Lösung mit höheren Geschwindigkeiten für die weltweite Nutzung von Satelliten-Internetdiensten

Unterschleißheim/München, 27. Februar 2024 – Die Vitel GmbH, ein Value Added Distributor (VAD) mit Fokus auf IT- und Netzwerklösungen, vertreibt als offizieller Peplink-Distributor die Starlink-Lösung von SpaceX über sein Partnernetzwerk an Endkunden. Als der erste autorisierte Starlink Technology Provider kombiniert Peplink die Starlink-Lösung mit seinen SD-WAN-Routern. Die gemeinsame Lösung bietet Unternehmen die Möglichkeit, einen ausfallsicheren, schnellen und kosteneffizienten Internetdienst in Anspruch zu nehmen. Die kombinierte Peplink-Starlink-Lösung ermöglicht Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit auf breiter Basis selbst unter schwierigen äußeren Bedingungen. Die Lösungen sind über ein globales Netzwerk von autorisierten Peplink & Starlink Solution-Providern verfügbar.

Die Satellitenlösung Starlink liefert Hochgeschwindigkeits-Internet mit niedrigen Latenzzeiten für Nutzer auf der ganzen Welt. Als die weltweit größte und fortschrittlichste Satellitenkonstellation, die eine niedrige Erdumlaufbahn nutzt, liefert Starlink Breitband-Internet, das Streaming, Online-Spiele, Videoanrufe und vieles mehr unterstützt. Starlink wird vom Unternehmen SpaceX entwickelt und betrieben, das seine umfassende Erfahrung nutzt, um das fortschrittlichste Breitband-Internet-System der Welt bereitzustellen. Die Geräte von Peplink ermöglichen eine verlässliche und ununterbrochene Konnektivität in jedem Szenario, selbst in anspruchsvollen Industrieumgebungen, in abgelegenen Gebieten oder mobil, beispielsweise auf Schiffen.

Ein einziger Starlink kann über 220 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload bereitstellen. Da die Starlink-Antennen vollständig skalierbar sind, lassen sich mit den Peplink-Routern mehrere Starlinks in einem Netzwerk kombinieren. So können auch hohe Breitbandanforderungen erfüllt und Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit erhöht werden. Die Peplink- und Starlink-Lösung lässt sich über InControl, die browserbasierte Managementplattform für den Fernzugriff von Peplink, verwalten und steuern. Außerdem erhalten die Peplink-Geräte in enger Zusammenarbeit mit den Starlink-Ingenieuren Funktionen, die speziell für die Verwendung mit dem Starlink-Netzwerk entwickelt wurden.

Vertrieb der Starlink-Lösung über Partnernetzwerk

„Wir freuen uns, als offizieller Distributor von Peplink nun auch über unser Partnernetzwerk die Starlink-Lösung vertreiben zu können“, sagt Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. „Die Kombination aus Starlink und Peplink-Routern kann für eine Vielzahl von Anwendungen genutzt werden, darunter zum Beispiel 5G, Enterprise-WLAN oder Konnektivität für Schiffe, Wohnhäuser und Wohnwagen. Dies ermöglicht Kunden den Zugang zu einer äußerst schnellen und zuverlässigen Internetverbindung.“

Für Deutschland vertreibt Vitel die gemeinsame Peplink- und Starlink-Lösung über sein Partnernetzwerk. Über Tividoo und SEA-DATA als autorisierte Peplink & Starlink Solution-Provider können die Lösungen in Deutschland bezogen werden.

Besondere Konnektivität für großes Kreuzfahrtschiff

Erstmals wurde die kombinierte Lösung von SpaceX und Peplink auf einem großen Kreuzfahrtschiff implementiert. Dadurch ließen sich Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit der Internetverbindungen an Bord erheblich steigern, gleichzeitig sanken die Betriebskosten im Vergleich zu früheren Lösungen deutlich.

„Mit der Peplink-Technologie haben wir mit mehreren Starlinks auf den Kreuzfahrtschiffen eine Kapazität von über 1 Gbit/s erreicht und den Passagieren eine nahtlose Internetverbindung geboten“, sagt Chad Gibbs, Vice President Starlink Business Operations. „Starlink freut sich darauf, mit den autorisierten Technologie Providern zusammenzuarbeiten, um weiterhin komplexe Konnektivitätsprobleme der Kunden zu lösen und den Zugang zu High-Speed-Internet für Unternehmen und mobile Nutzer weltweit zu erweitern.“

Weitere Informationen finden Sie auf der deutschsprachigen Seite unter https://vitel.de/starlink/

Das Bildmaterial zu dieser Presseinformation finden Sie hier: https://www.dropbox.com/scl/fo/0dv57oppoodcv23hog8pr/h?rlkey=2uk7mn589tp62rnmpr4wkv93n&dl=0

Die Vitel GmbH ist ein europäischer Value Added Distributor von IT-Lösungen für Infrastruktur, Kommunikation und Sicherheit. Im Portfolio befinden sich Produkte ausgewählter High-Tech-Hersteller in den Bereichen Netzwerk-, Übertragungs- und Überwachungstechnik sowie Standortvernetzung. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Kunden aus den Branchen BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Rundfunk, Transportwesen, Seefahrt und Telemedizin. Darüber hinaus kommen die Produkte und Lösungen in einer Vielzahl weiterer Märkte zum Einsatz.

Vitel fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten und unterstützt Kunden bei der strategischen Auswahl und Umsetzung ihrer individuell zugeschnittenen IT-Lösung. Dabei stehen Experten über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite.

