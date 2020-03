Feuriger Verwandlungskünstler: Kaminofen im Baukasten-Prinzip

Vielfalt ist Trumpf

Wer seiner Wohnung eine wärmende Note geben will, wird bei einem Kaminofen fündig. Wer einen entscheidenden Schritt weitergeht, schafft mit Feuermöbeln seine individuelle Kaminlandschaft. Die Rede ist vom “Piko Frame” aus dem Hause Spartherm. Der designorientierte Hersteller, der in Deutschland und Europa zu den führenden Anbietern zeitgemäßer Feuerungstechnik zählt, hat eine Modellreihe entwickelt, die aufgrund ihrer Vielfältigkeit einzigartig ist.

Im Mittelpunkt steht der Feuerraum mit seiner extragroßen, über eckgeformten Glaskeramikscheibe. Dieser ist von zwei Quadern eingefasst, sodass der Kaminofen gradlinig und elegant wirkt. Das Rahmengestell hebt das Feuer auf Augenhöhe und wird nach dem Prinzip des Baukastens mit Formen und Farben, Elementen und Materialien in verschiedenster Weise ergänzt und kombiniert: Kompakt mit geschlossenen Staufächern, offen als Regal oder Holzfach und gemütlich mit einer Ofenbank wahlweise mit Granit oder Marmor.

Mit dem kreativen Spiel der Elemente und Farben entstehen so Kaminlandschaften, die sich dank des modularen Aufbaus an den Wohnraum anpassen. Insgesamt stehen 40 Varianten zur Auswahl, die auf vier farblich abgestimmten Grundmodellen basieren: Nero, Weiß, Perle und Titan. Wobei die Farben sogar kombiniert werden können. Und selbst im Feuerraum kann zwischen heller oder schwarzer Schamotte gewählt werden – als bewusst gesetzter Kontrast oder Ton in Ton für einen einfarbigen Look.

Neben der Design-Vielfalt überzeugt das moderne Heizgerät durch eine ebenso effiziente wie klimaneutrale Verbrennung, die sich optional per App steuern lässt und dabei Umwelt und Ressourcen schont. Bei einer Nennwärme-Leistung von 5,9 kW ist dieser Ofen der Energieeffizienz-Klasse A+ zugeordnet. Ein Kaminofen, der technisch top und ein Meister der Vielfalt ist – das klingt preisverdächtig. Und so hat der Piko Frame bereits die Juroren des “Iconic Award: Innovative Architecture” und dem “German Design Award” überzeugt. Das Ergebnis: Zwei renommierte Auszeichnungen. Weitere Informationen und Inspirationen unter www.spartherm.com und www.piko-frame.de

SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH ist einer der größten Produzenten von Brennzellen, Kaminöfen und Kassetten in Deutschland und zählt in diesem Bereich auch in Europa zu den großen namhaften Unternehmen. Mit dem technischen Know-how der Feuerungstechnik, modernsten Fertigungsanlagen und einem Vertrieb über ein qualifiziertes und gut ausgebautes Händlernetzwerk werden die hochwertigen, innovativen und vom Design her sehr ansprechenden Feuerstätten heute weltweit in 47 Ländern vertrieben.

Für die Zukunft setzt SPARTHERM mit seinem breit gefächerten Sortiment auf ökologische und ökonomische Zielsetzungen mit umweltfreundlichen Produkten und Systemkomponenten, deren Basis dafür nicht zuletzt in der eigenen Entwicklungs-Abteilung liegt.

