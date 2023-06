FeuerTrutz 2023: GEZE präsentiert Lösungen für Brandschutz und Gebäudeautomation

Leonberg, 31. Mai 2023 – Auf der internationalen Fachmesse für den vorbeugenden Brandschutz FeuerTrutz in Nürnberg stellt GEZE vom 21. bis 22. Juni am Stand 4-508 (Halle 4) seine Top-Lösungen für Brandschutz und Automatisierung vor. Der Spezialist für innovative Tür- und Fenstertechnik zeigt Highlights in den Bereichen Rauchwarn- und Entlüftungsanlagen sowie Innovationen mit dem Schwerpunkt digitale Steuerung. Sie sorgen nicht nur für Sicherheit im Gebäude, sondern unterstützen auch bei der Verbesserung der Energieeffizienz.

Die immer weiter steigenden energetischen Anforderungen an Gebäude müssen zunehmend mit Brandschutzregelungen und ihren komplexen Anforderungen an Gebäudetechnik sowie Türen und Fenster in Einklang gebracht werden. Hier lassen sich, wie auch im Bereich Barrierefreiheit, Synergien nutzen. Neben Produkt-Highlights wie Brandschutzlösungen für geräuschempfindliche Umgebungen und beengte Einbausituationen (wie dem TS 5000 SoftClose mit Rauchschalterzentrale RSZ 7) sowie der kompakten RWA-Zentrale (MBZ 300 N8) stellt GEZE auf der FeuerTrutz die neue Vernetzungslösung myGEZE Control vor. Besucher:innen können sich am Stand 4-508 (Halle 4) umfassend zu allen GEZE Produkten beraten lassen.

Türen sicher und leise schließen: der neue TS 5000 SoftClose

Der Türschließer TS 5000 SoftClose ist eine elegante Lösung für alle Einbausituationen in herausfordernden Umgebungen, zum Beispiel bei Wind und Sog oder bei wechselnden Druckverhältnissen in Schleusen und Treppenhäusern. Hier hilft er, schwere Türen zuverlässig, aber geräuscharm zu schließen. In Kombination mit der Rauchschaltzentrale RSZ 7 lassen sich auch in anspruchsvollen Montagesituationen höchste Anforderungen an den Brandschutz erfüllen – bei hohem Bedienkomfort im Normalbetrieb.

myGEZE Control: Vernetzungslösung der nächsten Generation

Mit myGEZE Control stellt das Unternehmen eine neue Vernetzungslösung für automatisierte Tür- und Fensterlösungen vor. GEZE setzt mit der neuen, modularen Plattform auf die Integration von Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik in die verschiedensten Bereiche eines Gebäudemanagements. Dazu nutzt das System den offenen Standard BACnet. So machen automatisierte Abläufe im Gebäude und eine zentrale Überwachung die Nutzung der Liegenschaft komfortabler und sicherer. Außerdem kann der Betrieb des gesamten Gebäudes noch energieoptimierter ablaufen. myGEZE Control kann in herstellerneutrale Gebäudeleittechnik-, Gefahrenmanagement- und CAFM-Systeme integriert werden.

GEZE zeigt außerdem bewährte Lösungen im Bereich Brandschutz:

Die kompakte RWA-Zentrale MBZ 300 N8 eignet sich besonders für kleine und mittelgroße Gebäude sowie Treppenhäuser. Im Brandfall ermöglicht die RWA-Zentrale eine flexible Steuerung kleiner Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. Die MBZ 300 N8 zeichnet sich durch eine schnelle Installation und einfache Inbetriebnahme aus.

Die Treppenhauszentrale THZ N4 sorgt auch dort für Sicherheit, wo baurechtlich lediglich eine Rauchableitung gefordert ist, etwa in Treppenhäusern, denn die THZ N4 erfüllt auch die hohen RWA-Anforderungen. Durch ihre geringen Maße lassen sich die optimierte THZ N4 und THZ Comfort N4 auch in engen Treppenhäusern unauffällig montieren. Die integrierten Lüftungsfunktionen sorgen für eine optimale Belüftung. 4,5 Ampere Ausgangsstrom reichen aus, um bis zu 4 Fensterantriebe wie den GEZE Slimchain Kettenantrieb betreiben zu können.

Diesen Text sowie Bildmaterial finden Sie zum Download hier:

https://www.geze.de/de/newsroom/feuertrutz-2023-loesungen-fuer-brandschutz-und-gebaeudeautomation?utm_source=PR&utm_medium=Referral&utm_campaign=TradeFair_Feuertrutz2023_2023_05

GEZE gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen.

Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.000 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 37 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

