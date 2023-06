Devoteam N Platform verlost Beratungssitzungen zur digitalen Unternehmenstransformation

Optimierte Unternehmensprozesse, eine gesteigerte Effizienz und die Maximierung des Return on Investment – all das steht im Vordergrund des aktuellen Gewinnspiels von Devoteam N Platform

Weiterstadt, 01. Juni 2023 – Devoteam, ein führendes Beratungsunternehmen, das sich seit mehr als 25 Jahren auf digitale Transformation, strategische Digitalisierungsprojekte, Tech-Plattformen und Cybersicherheit spezialisiert hat, verlost im Rahmen seines aktuellen Gewinnspiels fünf kostenlose Beratungen zur digitalen Unternehmenstransformation. Die zu gewinnenden, halbtägigen Beratungstermine werden von den zertifizierten Expertinnen und Experten von Devoteam N Platform durchgeführt, dem engagierten unternehmenseigenen ServiceNow-Team von Devoteam. Im Rahmen der Beratung evaluieren diese mögliche Optimierungspotenziale für die IT-Architektur und -Infrastruktur. Darüber hinaus besprechen und planen sie weitreichende Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung von IT-Abläufen der Gewinnerinnen oder Gewinner.

„Unser aktuelles Gewinnspiel ist nicht nur eine ausgezeichnete Möglichkeit, um unsere Expertise mit dem Serviceangebot von ServiceNow unter Beweis zu stellen“, erklärt Gerald Haberecker, Director von Devoteam N Platform in Deutschland. „Wir ermöglichten damit den fünf glücklichen Gewinnerinnen oder Gewinner, sich mit unseren Expertinnen und Experten darüber auszutauschen, wie sie mit ServiceNow und Devoteam N Platform die eigene IT auf Vordermann bringen und dabei zugleich das volle Potenzial der digitalen Transformation entfesseln können.“

Teilnehmende haben im Rahmen des aktuellen Gewinnspiels noch bis zum 11. Juni 2023 die Möglichkeit, sich für die Auslosung zu registrieren. Die kostenlose Beratung für einen halben Tag wird dann im Anschluss an die Auslosung der Gewinnerinnen und Gewinner gewährt – nachdem ein gemeinsamer Termin vereinbart wurde. Dabei können die Beratungssitzungen auch im digitalen Raum durchgeführt werden.

Die Themen für die kostenlose Beratung sind dabei so vielfältig wie das Serviceangebot von Devoteam N Platform. „Wir wissen, dass unsere Kundinnen und Kunden ein breites Spektrum an unterschiedlichen Bedürfnissen haben, die je nach Grad der bislang erfolgten digitalen Transformation voneinander abweichen können“, berichtet Gerald Haberecker weiter. „Dementsprechend können die Teilnehmenden unter den Bereichen IT Service Management, IT Asset Management, HR Service Management, Customer Service Management und der Kategorie Governance, Risk and Compliance wählen. Da uns aber bewusst ist, dass selten nur eines dieser Themen für die digitale Transformationsreise relevant ist, können Gewinnerinnen und Gewinner selbstverständlich auch mehrerer Themenschwerpunkte wählen. Denn für uns ist zuallererst wichtig, dass wir mit unseren Kundinnen und Kunden den optimalen Weg finden, um die Zufriedenheit ihrer Endkunden zu steigern, den ROI zu maximieren und schlussendlich die Unternehmensrealität von morgen aktiv mitzugestalten.“

Die genauen Teilnahmebedingungen sowie weitere Informationen zum Gewinnspiel finden Sie zusammen mit dem Formular zur Teilnahme bis zum 11. Juni 2023 unter folgendem Link: https://nplatform.devoteam.com/de/gewinnen-sie-1-von-5-kostenlosen-beratungssitzungen/

https://nplatform.devoteam.com/de/gewinnen-sie-1-von-5-kostenlosen-beratungssitzungen/

Über Devoteam N Platform:

Devoteam N Platform, unser engagiertes ServiceNow-Team, nutzt die Now-Plattform seit 2009, um unseren Kunden dabei zu helfen, digitale Workflows bereitzustellen, die die betriebliche Produktivität transformiert, die Mitarbeiterfahrung verbessert und die Kundenbindung neu gestaltet.

Unsere technischen Experten arbeiten eng mit unseren Unternehmensberatern zusammen, um einen ganzheitlichen Transformationsansatz zu verfolgen und mehr als 1.000 Kunden in 15 Ländern in EMEA und Mexiko über die gesamte ServiceNow-Plattform hinweg zu betreuen. Devoteam ist seit 2019 ein ServiceNow ElitePartner und wurde 2021 als Global IT Workflow Partner of the Year ausgezeichnet.

Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 10.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

Firmenkontakt

Devoteam

Brisca Reinhardt

Gutenbergstraße 10

64331 Weiterstadt

+49 89 99 38 87 24



https://de.devoteam.com/

Pressekontakt

HBI GmbH

Michelle Benesch

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+ 49 (0) 89 99 38 87 24



http://www.hbi.de