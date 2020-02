Fellow Consulting veröffentlicht neue Version des Hautkrebs Check – der preisgekrönten KI-App zur Früherkennung von Hautkrebs

Künstliche Intelligenz ist die Zukunft – oder? Das würden sicher viele unterschreiben. Aber wie kann künstliche Intelligenz unseren Alltag bereichern?

Die Fellow Consulting AG, ein Beratungshaus für Digitalisierung mit Sitz in Poing bei München hat ein Beispiel geschaffen, wie künstliche Intelligenz bei der Früherkennung von Hautkrebs helfen kann.

Die App „Hautkrebs-Check“ unterstützt bei der Erkennung von Hinweisen auf Hautkrebs und motiviert betroffene Menschen dazu, frühzeitig einen spezialisierten Hautarzt aufzusuchen.

Die mobile App warnt mit Hilfe von Bilderkennungstechniken vor potentiellen Hautkrebs Hinweisen. Dabei wird auch die Veränderung von Muttermalen im Laufe der Zeit miteinbezogen. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz kann die App so potentiell gefährliche Fälle erkennen und die Patienten darauf aufmerksam machen, frühzeitig einen Spezialisten aufzusuchen um bessere Heilungschancen zu haben.

„Hautkrebs ist mittlerweile die häufigste Krebsart in Deutschland. Rechtzeitig erkannt ist er in fast allen Fällen heilbar. Wir haben deshalb eine App entwickelt die hilft, unklare Strukturen an der Haut einzuschätzen, wenn nötig zeitnah einen Dermatologen aufzusuchen und so schneller in Behandlung zu kommen.“ so Dr. med. Eva Lydia Marcus, Fachärztin für Dermatologie und Venerologie.

Bereits im letzten Jahr untersuchte eine Gruppe der August-Bebel-Schule aus Offenbach die Fragestellung, wie künstliche Intelligenz unser Leben verändert, und stellte das anschaulich an dem Bespiel der App „Hautkrebs Check“ der Fellow Consulting AG dar. Die Reportage gewannt 2019 den Innovationspreis des Hessischen Rundfunks.

Mit der App zur Hautkrebs Früherkennung hat die Fellow Consulting AG gezeigt, wie künstliche Intelligenz den Alltag der Menschen vereinfachen kann, denn genau das ist der Zweck von KI. Künstliche Intelligenz wird den Menschen nicht ersetzen. Künstliche Intelligenz wird den Alltag erleichtern und Menschen bei verschiedensten Fragestellungen unterstützen.

Die Hautkrebs-Check App findet sich im Appstore unter folgendem Link:

https://apps.apple.com/de/app/skin-cancer-check/id1437373564

Weitere Informationen finden Sie unter www.fellow-consulting.de

