Neumarkter Lammsbräu mit zwei Neuprodukten zur BIOFACH 2020

Neumarkt in der Oberpfalz, 12. Februar 2020. Bei der diesjährigen BIOFACH präsentiert der Bio-Pionier Neumarkter Lammsbräu zwei Produktneuheiten: Lammsbräu Dunkel & Pure Zitrone alkoholfrei sowie die limitierte Fan-Edition now fanTasty.

Von now-Fans für now-Fans – das ist das Motto bei now fanTasty. Und das ist ganz wörtlich zu verstehen: Zum zehnjährigen Jubiläum der beliebten now Bio-Limonaden konnten Limonadengenießer online ihre ganz persönliche now mischen und mit eigenen Etiketten versehen. Anschließend wählte die now-Community aus den gelungensten Vorschlägen ihre Lieblingslimo. Der Gewinner heißt now fanTasty und kombiniert wie jede now-Sorte das Beste aus dem ökologischen Landbau mit dem reinen Wasser aus den geschützten Tiefen des Neumarkter Juras: Fruchtig-süße Himbeeren, herrlich saftige Limetten und erfrischende Minze ergeben einen tiefroten Genuss, bei dem jeder Tropfen direkt den Frühling ins Glas holt. Erhältlich ist die limitierte Jubiläumssorte now fanTasty ab April im Naturkost- und ausgewählten Getränkefachhandel in der 0,33 l Glas-Mehrwegflasche (UVP: 0,99 EUR).

Mit Lammsbräu Dunkel & Pure Zitrone alkoholfrei erweitert Lammsbräu seine Biobier-Familie um ein außergewöhnliches sommerliches Biermischgetränk. Die Oberpfälzer Braumeister haben dafür das beliebte untergärige Lammsbräu Dunkel Alkoholfrei mit köstlicher now Pure Zitrone kombiniert. Von charakteristischem Röstmalz-Duft begleitete Noten von Karamell und Zartbitterschokolade ergeben so zusammen mit der Spritzigkeit vollreifer Bio-Zitronen eine ganz neue Erfrischung – perfekt für den Sommer! Lammsbräu Dunkel & Pure Zitrone alkoholfrei ist ab April im Naturkost- und ausgewählten Getränkefachhandel in der 0,33 l Glas-Mehrwegflasche erhältlich (UVP: 0,99 EUR).

