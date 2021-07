Exklusive Hundebetten – orthopädisch und elegant

Neue Premium Hundebetten aus deutscher Manufaktur

Soft Hundebett in Premium Qualität- für gesunde und erkrankte Hunde

Auch Ihr Hund möchte gut und schmerzfrei schlafen, also nicht auf dem harten Boden oder auf durchgelegenen Kissen, sondern auf einem extra für ihn ausgesuchten Premium Hundebett.

Er soll darauf die richtige Schlafposition finden und sich entspannen. Und nicht erst, wenn er alt oder schon erkrankt ist. Gönnen Sie Ihrem Hund nur das Beste aus der Hundebettenmanufaktur. Ein Hundebett im exklusiven und eleganten Design.

DoggyBed® bietet Ihnen hochwertige, orthopädische Hundebetten, die unter Berücksichtigung der aktuellen Kenntnisse aus der Tiermedizin in Deutschland hergestellt werden und einen hohen Liege- und Schlafkomfort bieten.

Durch den speziellen dicken Rand erhält dieses Hundebett einen soften Liegekomfort. Hunde liegen gerne auf der soften Liegefläche dieser Hundebetten und kuscheln sich bevorzugt an den Rand. Sie können zwischen eckigen und runden orthopädischen Soft Style Hundebetten wählen.

Das orthopädische Hundebett, passt sich der Körperform der Hunde an und gibt Ihrem Hund ein Gefühl von Schwerelosigkeit. Das verwendete Material kommt aus der Raumfahrt und wird heute bei humanen Patienten verwendet, die lange liegen müssen oder die Probleme mit den Bandscheiben, den Hüftgelenken oder anderen Knochengelenkproblemen haben.

Kein Durchliegen

Es werden nur neue Schaumstoffe aus der Matratzenindustrie für das Innenleben des orthopädischen Hundebettes, der Hundekissen, Hundematten und Hundekörbe verwendet. Diese wurden auf die Gewichte unserer Hunde abgestimmt. Ein Durchliegen ist somit dauerhaft ausgeschlossen.

Doppelte Nähte

Jede Naht des orthopädischen Hundebettes ist 2-fach ausgelegt. Die Naht wird 1x gesteppt und 1x genäht. Dies gewährleistet, dass keine Naht des orthopädischen Hundebettes aufreißen kann.

Keine Nähte in der Liegefläche. Somit kann keine Flüssigkeit über die Nähte eindringen.

Two in one Hundebett

Ein besonderer Vorteil des orthopädisches Soft Hundebettes ist seine orthopädische Liegefläche. Die Liegefläche besteht aus einer Hundematte. Sie kann herausgenommen und separat verwendet werden.

Stabile Stoffbezüge

Bezug Rand: extra dicker und anschmiegsamer Möbelstoff (abwaschbar, abriebfest, farbecht, atmungsaktiv und geruchsneutral).

Bezug Hundematte: Anti-Haar Stoff Jack (gegen Flecken und Flüssigkeiten imprägniert, Hundehaare bleiben nicht stecken).

Leichtes Säubern

Das Säubern der Stoffe mit Wasser ist kein Problem. Durch eine Nano Imprägnierung der Stoffe können Flecken mit Wasser entfernt werden. Zusätzlich weisen die Stoffe Flüssigkeiten ab.

Der Bezug ist abnehmbar und zusätzlich bei 30°C waschbar.

Eigene Manufaktur

Unsere Produkte werden zu 100% in unserer deutschen Manufaktur in 44534 Lünen, NRW hergestellt.

Es werden ausschließlich ausgesuchte, langlebige Materialien für jedes orthopädische Hundebett bzw. jedes orthopädische DoggyBed verarbeitet, damit diese für unsere Hunde bestens geeignet sind.

Orthopädische Hundebetten sind auch Wasserbetten, Hundekörbe oder Hundematten, die eine gesunde Alternative sind, wenn es um Robustheit, Langlebigkeit und Schlafkomfort geht. Ihre Eigenschaften sind für Hunde mit Gelenkproblemen, wie Rheuma, HD oder Arthrose genauso geeignet.

Kaufen Sie jetzt ein orthopädisches Hundebett, das Original DoggyBed, direkt hier von unserer deutschen DoggyBed – Manufaktur. Wir liefern sofort!

Ihr Hund wird sich besser fühlen und dankt es Ihnen mit mehr Lebensfreude.

Seit 2007 entwickelt, produziert und vertreibt die DoggyBed Hundebetten Manufaktur aus Lünen/NRW orthopädische Hundebetten, Hundematten und Hundedecken. Diese entlasten mit ihrer speziellen Füllung aus viskoelastischem Schaum Knochen, Muskeln und Gelenke: Das sorgt für schmerzfreien Schlaf – auch bei Arthrose, Übergewicht und Hüftgelenk- oder Ellenbogendysplasie.

Alle Artikel werden per Handarbeit in Deutschland und aus zertifizierten Materialien hergestellt, vorab von Tierärzten geprüft und sorgfältig getestet.

Außerdem bietet DoggyBed seit 2008 Hunde-Wasserbetten und seit 2011 auch medizinische Katzenschlafplätze an. Zusätzlich sind Maßanfertigungen in Sondergrößen möglich.

