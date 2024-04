sportspaß: Model Charlott Josefin leitet exklusive Kurse

sportspaß, Hamburgs größter Freizeit- und Breitsportverein, bietet zahleiche Kurse in sechs eigenen Sportcentern und in über 50 Schulsporthallen an

Hamburg, 23. April 2024. Im Rahmen einer Kooperation wird das Model Charlott Josefin im April und Mai exklusive Fitnesskurse bei sportspaß leiten, Hamburgs größtem Freizeit- und Breitensportverein. Die Kurse sind sowohl für Mitglieder als auch für Nicht-Mitglieder kostenfrei. „Wir freuen uns sehr, dass Charlott Josefin sich bereit erklärt hat, mehrere Kurse bei uns durchzuführen. Schließlich wollen wir unseren Mitgliedern abwechslungsreiche und außergewöhnliche Programme anbieten, die eine aktive und gesunde Lebensweise fördern“, sagt Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß e.V. „Mit Charlott Josefin erreichen wir zudem die Zielgruppe, die sich in den Social-Media-Kanälen wie Instagram besonders für Lifestyle, bewusste Ernährung und Work-outs interessiert. Und dies passt ganz hervorragend zu sportspaß.“

Die Kurse finden am Samstag (27. April) um 18.30 Uhr im sportspaß-Center City Nord (Bauch Beine Po) und am 11. Mai um 10.30 Uhr im sportspaß-Center Holsteinischer Kamp (Cardio) statt. Ein weiterer Kurs ist im Juni im sportspaß-Center Berliner Tor (Pilates) vorgesehen. Die Anmeldung für diese Kurse erfolgt über das Anmeldeformular an der Rezeption der jeweiligen sportspaß-Center.

Die Teilnahme an diesen exklusiven Kursen bietet allen Interessierten die Möglichkeit, unter der Anleitung von Charlott Josefin ihr Fitnessniveau zu steigern, und sich von ihrer Expertise inspirieren zu lassen.

Weitere Informationen über sportspaß e.V. und über die kommenden Kurse mit Charlott Josefin unter www.sportspass.de

Um an den jeweiligen Kursen teilnehmen zu können, muss vor Beginn des Kurses eine Einverständniserklärung zu Foto- und Videoaufnahmen sowie eine Haftungsausschusserklärung unterzeichnet werden.

Charlott Josefin

Charlott Josefin ( www.charlott-josefin.com) ist hauptberufliches Model und führt darüber hinaus Online-Einzelcoachings durch. Im „BACKSTAGE – The Model Podcast“, gibt sie anstrebenden Models Tipps und Insights aus der Branche, führt Interviews mit Persönlichkeiten aus der Industrie und teilt ihre Ansichten zum Thema Mindset und Co.

Charlott Josefin ist darüber hinaus das Werbegesicht von sportspaß. „Ihre Energie und ihre Ausstrahlung passen perfekt zu uns“, sagt Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß e.V. Charlott Josefin zu ihrem Engagement bei sportspaß: „Ich habe mich bewusst für sportspaß entschieden, da ich mich gerne auf das Wesentliche fokussiere: Freude am Sport, ein breites Angebot und das Preis-Leistungs-Verhältnis bei sportspaß stimmt auch. Als hauptberufliches Model mit einem hektischen Lebensstil, der Reisen und lange Arbeitszeiten beinhaltet, habe ich gelernt, Business und Privatleben zu managen. Eine gesunde, größtenteils vegane Ernährung und regelmäßige Work-outs gehören zu meiner Selfcare-Routine, die mir hilft, körperlich fit zu bleiben.“

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. sportspaß e.V. ist nicht gewinnorientiert, keine kommerzielle Unternehmung, sondern eine Non-Profit-Organisation. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto „Weil es gemeinsam mehr sportspass macht“ ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen. Die Mitglieder können aus einem riesigen und vielfältigen Angebot frei wählen, welchen Sport, welches Bewegungsangebot sie wann, wie und wo auch immer kombinieren und in vereinseigenen Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg nutzen wollen.

Weitere Informationen zum Verein und den aktuellen Kursangeboten gibt unter www.sportspass.de oder direkt vor Ort in den Sportcentern von sportspaß e.V.

