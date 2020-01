Edith Steller erhält den “Excellence-Speaker” Award

Münchner Rednerin begeistert Jury im Finale

In München fand am Wochenende der “Internationale Speaker-Slam 2020” statt. Bei diesem von Keynote-Speaker-Ikone Hermann Scherer veranstalteten Vortragsredner-Event trafen 71 internationale Top-Speaker aus 14 Ländern im Finale aufeinander.

Alle Keynote Speaker traten direkt hintereinander auf um ihren Vortrag perfekt abzuliefern. Dabei hatte jeder Redner nur 4 Minuten Zeit, die Jury und das Publikum, darunter Fernsehsender, Radiovertreter und Redneragenturen sowie angesehene Experten, von sich und seinem Können zu überzeugen. Eine Liveübertragung wurde auf YouTube gesendet.

Spannend, unterhaltsam, emotional berührend, aber auch provokativ wurde eine große Bandbreite geboten und jeder einzelne war stolz, dabei sein zu dürfen. Waren diese 4 Minuten um, schaltete sich das Mikrofon des Redners aus und der Nachfolgende stand bereits im Rampenlicht.

Die aus dem Schwarzwald stammende Persönlichkeits-Expertin Edith Steller hatte sich qualifiziert und stand nun gegen 70 internationale Top-Speaker im Finale. Sie startete als 4. Rednerin und schaffte es in 3:52 Minuten, sowohl das Publikum als auch die Jury mit ihrem Vortrag “Neustart – Perspektivenwechsel in ein neues Jahrzehnt” zu begeistern.

Edith Steller ist bereits seit mehr als 30 Jahren in eigener Selbständigkeit als Business-Numerologin und Expertin für Persönlichkeit. Als Rednerin ist sie bundesweit unterwegs in Unternehmen, Verbänden und deren Mitgliedern zum Thema “Potenzialanalysen ohne Selbstauskunft im Personalwesen”, was eine einzigartige Vorgehensweise beinhaltet.

Die Expertin für Persönlichkeit, hat nach jahrzehntelanger Erfahrung in ihren Coachings, die StellerMethode® entwickelt. Aufgrund der Daten einer Person und einer speziellen Berechnungsmethode, kann eine Persönlichkeits-Analyse ohne Selbstauskunft erstellt werden, was in dieser Form absolut einzigartig sein dürfte. Um zu schnelleren Ergebnissen zu kommen entwickelte sie zudem in den 90er Jahren ihre erste Software.

Die Autorin und Trainerin bietet Lösungsaspekte in persönlichen, beruflichen und geschäftlichen Veränderungsprozessen an. Besonders beliebt sind ihre Coachings, um ins TUN zu kommen. Wer mehr über Menschenkenntnis erfahren will, kann sich Online schulen lassen zum Persönlichkeitsberater und in der Business-Numerologie.

Edith Steller steht für langjährige Berufserfahrung im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Als Expertin für Menschenkenntnis, überzeugt sie seit 1992 mit der Wissenschaft der Zahlen.

Die eigens entwickelte StellerMethode® für individuelle Analysen ohne Selbstauskunft im Personalbereich gilt in Unternehmen als der “Geheimtipp unter Insidern”.

