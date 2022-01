Dürndorfer Zollberatung: Zoll-Check, Zoll-Compliance, IKS

Günther Dürndorfer optimiert Zollprozesse und hilft bei der Implementierung interner Kontrollsysteme.

Die Consulting-Agentur Dürndorfer Zollberatung hilft Unternehmen dabei, die unterschiedlichsten Zoll- und Logistikprozesse nachhaltig zu optimieren. Jeder Betrieb, der Waren importiert und/oder exportiert, muss sich mit den zahlreichen Regelungen, Richtlinien und Vorschriften des Zollrechts auseinandersetzen. Dabei gilt es viele Fallstricke zu beachten und die verschiedenen Abläufe so effizient wie möglich zu gestalten. Der Experte Günther Dürndorfer bietet vielfältige Leistungen und Hilfestellungen, um genau das zu realisieren.

Mit einem professionellen professionellen Zoll-Check werden beispielsweise Schwachstellen sowie Optimierungspotentiale zielsicher erkannt, sodass entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung getroffen werden können. Im Rahmen eines oll-Checks analysiert die Dürndorfer Zollberatung in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Auftraggeber die vorhandenen Zollabläufe und Logistikprozesse. Dies wird in erster Linie durch Interviews sowie Prüfungen der Zollbelege ermöglicht. Die Belegprüfung kann dabei stichprobenartig oder auch mit IT-Unterstützung erfolgen. Die mit dem Zoll-Check erarbeiteten Erkenntnisse werden in einem entsprechenden Bericht zusammengefasst und anschließend vorgestellt sowie mögliche Maßnahmen erläutert. Optional können die Klienten auch bei deren Umsetzung unterstützt werden.

In Bezug auf Zoll-Compliance und IKS (IKS steht in diesem Zusammenhang für „internes Kontrollsystem“) erhalten die Kunden eine ausführliche Beratung zu der Gestaltung der Strukturierung von Zollabteilungen in ihrem Unternehmen. Hinzu kommt die Implementierung von effektiven Zollprozessen sowie internen Kontrollsystemen zur Verbesserung des Risikomanagements. Auf diese Weise können Abläufe beschleunigt und die Gefahr von finanziellen Einbußen reduziert werden.

Ein weiteres Angebot der Dürndorfer Zollberatung sind zum Beispiel individuelle Seminare und Workshops zu Zolltarifierung, Exportkontrollen sowie dem Präferenzrecht. Teilnehmer gewinnen so nicht nur wertvolle Fachkenntnisse, sondern erhalten auch eine Teilnahmebestätigung, die als Schulungsnachweis gegenüber der Zollverwaltung dient, um den Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligter (AEO – Authorised Economic Operator) zugesprochen zu bekommen.

Abgerundet wird das Serviceportfolio der Agentur von Günther Dürndorfer durch Coaching für Quereinsteiger und Führungskräfte sowie eine umfassende Organisationsberatung zum Thema Zollabwicklung.

Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AEO – Authorised Economic Operator) und Zoll, Diplom Finanzwirt (FH) Günther Dürndorfer ist Lehrbeauftragter für Zoll- und Außenwirtschaftsrecht der Hochschule für angewandte Wissenschaften München. Die Erfahrung des Experten für Zollrecht rührt aus 17 Jahren erfolgreicher Tätigkeit in verschiedenen Unternehmen. Dazu gehören beispielsweise der Posten als Leiter der Zollabteilung mit operativer Verantwortung für Zoll- und Verbrauchsteuerangelegenheiten oder auch als Director in der Zollberatung (AUDI AG, BMW AG, Deloitte & Touche GmbH, KPMG AG). Des Weiteren war der Fachmann sechs Jahre „Betriebsprüfer Zoll“ beim Hauptzollamt für Prüfungen München. Mit seiner eigenen Consulting-Agentur sorgt Herr Dürndorfer für die professionelle Optimierung von unterschiedlichen Logistik- und Zollprozessen in Unternehmen aller Art. Seminare, Workshops und Inhouse-Schulungen gehören ebenfalls zum Angebot der Dürndorfer Zollberatung.

