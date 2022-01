Seminare für Führungskräfte: Anbieter mit Top-Bewertungen

tangensQ mit besten Referenzen und Erfahrungsberichten aus den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft

Wer unter den zahlreichen Anbietern von Führungskräfte-Seminaren die richtige Auswahl treffen will, der sollte am besten einen Blick auf Bewertungen und Erfahrungsberichte werfen. tangensQ ist einer der renommiertesten Anbieter von Leadership-Trainings im deutschsprachigen Raum: Die Weiterbildungs-Spezialisten können Top-Bewertungen aus den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft vorweisen. „Sehr gut auf den persönlichen Bedarf zugeschnitten, kleine Runden, offener und im positiven Sinne kritischer Umgang“, bewertet Andreas Biermann von der Diehl GmbH die Führungskräfte-Seminare bei tangensQ.

An insgesamt 16 Standorten überall in Deutschland werden entsprechende Weiterbildungen angeboten.

Lernziele der Seminare sind vor allem folgende:

– Die Rolle als Führungskraft verstehen, effektiv ausfüllen und wirkungsvoll gestalten.

– Das Erlernen und Anwenden eines zeitgemäßen Repertoires an Methoden, Formaten und Tools.

– Die strategische Weiterentwicklung des eigenen Aufgabenfelds und das Management von Veränderungen.

„Die Zeiten sind schwierig, Perspektiven unklar, Sicherheit ist Mangelware. Man könnte auch sagen: Es ist die Zeit der wirklichen Führungskräfte“, so Gerald Doose, Geschäftsführer von tangensQ. „Darunter verstehe ich Persönlichkeiten, die Besonnenheit und Zuversicht ausstrahlen, den Überblick behalten, die ihre Mitarbeiter inspirieren, mutig neue Wege begehen und mit kommunikativer Stärke ihre Leute motivieren. So rücken verhaltensbezogene Aspekte noch stärker in den Fokus“. Mit genau dieser Philosophie hat tangensQ als Anbieter von Führungskräfte-Seminaren viele positive Bewertungen aus der Wirtschaft erhalten.

Warum ist das Erlernen von Methoden und Strategien so wichtig? Viele Studien belegen: Was Arbeitnehmer – neben fairer Entlohnung – wünschen und brauchen, ist Wertschätzung. Diese vermitteln zu können, gehört zu den unablässigen Skills einer Führungskraft. Aber was macht man, wenn die Leistung der Mitarbeiter unterhalb der Erwartungen liegt oder wenn es Konflikte im Team gibt? Diese Themen stehen im Mittelpunkt der Seminare – aber auch Aspekte wie die Frage, ob man als Führungskraft eigentlich selbst merkt, welche wichtigen Fähigkeiten noch entwickelt werden müssen. Externe Beratung durch erfahrene Trainer in Seminaren und Weiterbildungen hilft in jedem Fall weiter.

Unternehmen, die die Persönlichkeitsentwicklung von Fach- und Führungskräften unterschätzen, verschenken damit enormes Potenzial und riskieren womöglich sogar Störungen in den Betriebsabläufen. Umgekehrt gilt: Je besser die Führungsqualitäten entwickelt sind, desto erfolgreicher, innovativer und beliebter ist das Unternehmen.

„Wir haben in den letzten Jahren die Mehrheit unserer offenen Führungsseminare bei tangensQ gebucht und können aus unserer eigenen Erfahrung ein äußerst positives Fazit ziehen“, so bewertet Philipp Schaffert von der VARTA Microbattery GmbH die Führungskräfte-Angebote von tangensQ. „Wir können sämtliche Seminare mit bestem Gewissen weiterempfehlen“.

tangensQ ist ein Institut, das Seminare und Onlineseminare zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Führung, Management, Kommunikation und übergreifend Organisationsentwicklung anbietet: Gruppendynamik ist dabei ein Scherpunktthema, das sowohl in Präsenz- als auch in Onlineseminaren angeboten wird. Mit einem Netzwerk aus qualifizierten Trainerinnen und Trainern, Beraterinnen und Beratern sowie Coaches findet tangensQ für Unternehmen die passende individuelle Lösung. Im Mittelpunkt steht dabei die Verbindung von betriebswirtschaftlichem Knowhow mit praktischem Wissen und pädagogischer-psychologischer Kompetenz.

Kontakt

tangensQ GmbH

Gerald Doose

Barckhausenstr. 20

21335 Lüneburg

04131-22 38 995

04131-22 38 997

info@tangensq.de

http://www.tangensq.de

