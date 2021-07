djive Flowmate ARC Portable – saubere Luft zum Mitnehmen

Der neue Flowmate ARC Portable ist eine mobile 2-in-1-Lösung von djive für frische, saubere Luft, auch wenn gerade keine freie Steckdose in der Nähe ist. Er vereint einen Luftreiniger inklusive HEPA14 Filter und UV-C Desinfektion mit einem rotorlosen Ventilator. Dank leistungsstarkem Akku sorgt er für bis zu 6 Stunden für beste Luftqualität bei maximaler Flexibilität.

Gelsenkirchen, 27.07.2021 – Saubere Luft, einfach und überall – der djive Flowmate ARC Portable ist ein 2-in-1 mobiler Luftreiniger und rotorloser Ventilator, der durch seinen eingebauten Akku perfekt für den Einsatz in Wohnmobilen, Gartenlauben, Büros oder in der Wohnung geeignet ist, wenn die nächste Steckdose einfach zu weit entfernt liegt. Trotz seines mobilen Designs bietet er die volle Leistung, die ein djive Luftreiniger mit HEPA14 Filter und UV-C Desinfektion ermöglicht: Bis zu 99,995 Prozent aller Bakterien, Viren, Pilze, Sporen und Feinstaub-Partikel filtert er aus der Luft und sorgt so für ein frisches, gesundes Raumklima. Auch auf die Smart-Home-Kompatibilität zu Alexa- und Google-Home muss man unterwegs nicht verzichten. Der djive Flowmate ARC Portable ist ab sofort im Fachhandel und online für 269,99 Euro (UVP) erhältlich.

Auch auf Reisen saubere Luft genießen

Ein Urlaub in der Natur hat viele schöne Seiten – nicht zuletzt die gute Luft, auf die man sich außerhalb der Stadt freuen darf. Doch auch im Wohnmobil gibt es Momente, in denen man lieber die Fenster geschlossen hält und trotzdem nicht auf saubere Luft verzichten möchte – bei schlechtem Wetter oder heftigem Pollenflug zum Beispiel. Durch die beengten Räumlichkeiten werden Staub und Allergene in der Luft zudem besonders schnell unangenehm. Der djive Flowmate ARC Portable sorgt darum auch unterwegs schnell für bessere Luft. Er verfügt über einen leistungsstarken Akku für bis zu 6 Stunden Betriebszeit sowie einen HEPA14 Filter, der Allergene, Keime und Aerosole zu 99,995 Prozent aus der Luft entfernt. Durch die automatische Echtzeit-Messung des Verschmutzungsgrads nach PM2,5 passt der smarte Lüfter seine Leistung auf Wunsch an die Luftqualität an. Seine ebenfalls integrierte UV-C Desinfektion bekämpft Bakterien, Viren und Pilze, für ein gutes Gefühl – sei es beim Camping, im Büro oder an jedem anderen Ort, wo keine Steckdose in Reichweite ist.

Kühler Kopf – auch ohne Steckdose

Gleichzeitig ist der Flowmate ARC Portable von djive ein kraftvoller, rotorloser Ventilator, der auch unterwegs für willkommene Abkühlung sorgt. Neun verschiedene Gebläsestufen, ein leistungsstarker Turbomodus (7.300 Umdrehungen pro Minute), der angenehm leise 29dB Ruhemodus und die zuschaltbare 80°-Rotation machen den mobilen Luftreiniger zum geschätzten Begleiter in jedem Sommerurlaub. Mit seinem modernen, stylishen Design in Clean White oder Metallic Grey passt er darüber hinaus hervorragend in jedes Ambiente, sowohl in die Gartenlaube oder in das Gästezimmer. Wie alle Modelle der ARC-Serie von djive kann er außerdem direkt am Gerät, über die mitgelieferte Fernbedienung, die kostenfreie djive home App für iOS und Android oder per Sprachbefehl über Amazon Alexa und Google Home gesteuert werden.

Verfügbarkeit und Preis

Der djive Flowmate ARC Portable ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 269,99 Euro (inkl. MwSt.) in den Farben Clean White und Metallic Grey verfügbar. Es gibt ihn im Webshop auf www.djive.eu sowie im Onlinehandel und über Elektronikpartner im Einzelhandel.

Über djive

Innovationen rund um Sauberkeit und gute Luft – djive sorgt mit seinen Produkten für ein smarteres Zuhause. Vom kompakten Handstaubsauger bis hin zum Turmventilator mit eingebautem Luftreiniger bietet das Unternehmen eine Vielzahl erschwinglicher Lösungen an, die darüber hinaus auch noch gut aussehen. Die dynamische Marke wird exklusiv in Europa durch die Robovox Distributions GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen vertrieben. Ein Team kreativer und engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich dort zur Mission gemacht, den Wohnraum der Menschen mit Stil zu verzaubern. Die vielseitigen Staubsauger, Luftreiniger und Lüfter-Modelle von djive sind im Webshop unter www.djive.eu sowie über Online-Händler und Elektronikpartner im Einzelhandel erhältlich. Bring magic into your home – with djive!

