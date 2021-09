Digital Shadows auf der it-sa 2021

Frankfurt, 21. September 2021 – Digital Shadows präsentiert auf der it-sa 2021 (Halle 07, Stand 203a) neue Features seiner Monitoring-Lösung SearchLight. Gleichzeitig kündigt der Anbieter von Digital Risk Protection und Cyber Threat Intelligence (CTI) den Aufbau des Channel-Programms in DACH an.

Threat-Alerts für Social Media und Domain-Spoofing

Das neue Feature SocialMonitor identifiziert zuverlässig gefälschte Social-Media-Profile auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Unternehmen tragen dazu einfach den Namen von besonders exponierten Mitarbeitern (z. B. CEO) im SearchLight-Portal ein. Ebenfalls neu ist das Monitoring von Fake-Domains, die den Namen von Unternehmen im Rahmen von Domain Spoofing für Phishing-Zwecke missbrauchen. Der Zeitaufwand für Triage und Eindämmung reduziert sich damit um bis zu 75%.

Zwei neue Premium Services

Mit dem neuen Premium-Dienst für Advisory Services gewinnen Anwender direkten Zugang zu wichtigen Ressourcen von Digital Shadows und können Such-Konfigurationen der Monitoring-Lösung noch besser auf Anwendungsfälle, Geschäftsfelder, Anwendungen oder interne Teams abstimmen. Die neuen Custom Intelligence Services bieten Kunden neue Formate für Berichte, um unterschiedliche Stakeholder im Unternehmen noch einfacher über digitale Risiken zu informieren.

MITRE ATT&CK und Microsoft Azure AD

Zu den Key-Features des Monitoring-Tools gehört seit diesem Jahr auch die Integration von MITRE ATT&CK. Die Verknüpfung vereinfacht das Mapping im ATT&CK Framework und hilft Sicherheitsteams und SOC-Analysten, einen Überblick der unternehmensspezifischen Angriffsvektoren zu gewinnen. Darüber hinaus kann SearchLight mit dem Microsoft Windows Azure Active Directory integriert werden. Alerts zu exponierten Zugangsdaten werden so automatisch mit den AD-Authentifizierungsdaten abgeglichen.

Channel-Programm für MSSPs und VAR

Der Messeauftritt von Digital Shadows ist zudem der Startschuss für den Auf- und Ausbau eines neuen Channel-Programms. Das DACH-Team rund um Robert Blank, Severin Kopinski und Bernd Knippers stellt dazu u. a. die MSSP-Edition von SearchLight vor, die speziell an die Anforderungen von Partnern, Managed Security Service Providers und Value Added Sellers (VAR) ausgerichtet ist. Das modulare System ermöglicht es, die Plattform ganzheitlich oder in Form einzelner Features Kunden zur Verfügung zu stellen.

“Unser Ziel ist es, den Channel von Digital Shadows weiter auszubauen. In der DACH-Region finden sich viele spannende und hochqualifizierte Unternehmen, mit denen wir als Partner für Digital Risk Protection und Cyber Threat Intelligence zusammenarbeiten wollen”, erklärt Robert Blank, Regional Sales Manager DACH von Digital Shadows. “Wir sind überzeugt, dass wir MSSPs mit SearchLight einen echten USP an die Hand geben, mit dem sie sich am Markt abgrenzen und ihre Kunde noch bessere vor Cyberbedrohungen schützen können.”

Treffen Sie Digital Shadows auf der it-sa 2021 (Halle 07, Stand 203a)! Überzeugen Sie sich in einer Live-Demo von SearchLight und treffen Sie das Digital Shadows-Team vor Ort.

Digital Shadows spürt ungewollt öffentlich gewordene Daten im Open, Deep und Dark Web auf und hilft so Organisationen, die hieraus resultierenden digitalen Risiken externer Bedrohungen auf ein Minimum zu reduzieren. Mithilfe von SearchLight™ können Unternehmen Datenschutzvorgaben einhalten, den Verlust von geistigem Eigentum verhindern und Reputationsschäden vermeiden. Die Lösung hilft, digitale Risiken zu minimieren, die Angriffsfläche zu reduzieren und Marken- und Unternehmensnamen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.digitalshadows.com/de

