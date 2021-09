norisbank und DWS kooperieren beim Angebot einer digitalen Vermögensverwaltung

Einstieg ins professionelle Wertpapier-Management

Bonn, 21.09.2021 | Mit “Ihr Wertpapiermanagement” bietet die norisbank ihren Kunden ab sofort die Gelegenheit, ihre Wertpapieranlage auf Basis persönlicher Anlagevorgaben in das Management eines der global führenden, vielfach ausgezeichneten Vermögensverwalter zu geben und die weltweit anerkannte Anlage-Expertise der DWS zu nutzen. norisbank Kunden, die in Zeiten von Niedrigzinsen und steigender Inflation eine Alternative zum Sparbuch suchen und mit kleinen Beträgen langfristig Vermögen aufbauen wollen, profitieren bis zum 15. Dezember 2021 zusätzlich von attraktiven Sonderkonditionen.

Anders als viele digitale Vermögensverwaltungsangebote im Markt lässt sich das neue Wertpapiermanagement-Angebot bereits ab einem einmaligen Anlagebetrag von 400 Euro oder einer monatlichen Sparrate von 50 Euro nutzen. Es ermöglicht so auch weniger vermögenden Kunden sowie Einsteigern von der professionellen Wertpapieranlage der DWS zu profitieren. Der Einstieg in die digitale Vermögensanlage wird darüber hinaus durch einen einfachen, 100 Prozent digitalen Depoteröffnungs-Prozess erleichtert.

Auf Basis individueller Kunden-Präferenzen wie zum Beispiel der Renditeerwartung, Risikoneigung und Anlagedauer ermittelt ein Algorithmus ein auf die Anforderungen des Kunden zugeschnittenes Wertpapier-Portfolio. Die von Peter Warken als Fondsmanager der DWS verwalteten Portfolios investieren global über verschiedene Märkte und Assetklassen hinweg. Sie basieren auf den weltweiten Research-Aktivitäten der DWS sowie der jeweils aktuellen Markteinschätzung des Chief Investment Office. Das Fondsmanagement investiert dabei sowohl in DWS-eigene Fonds und ETFs, als auch in Produkte anderer Anbieter.

“Wir sind überzeugt, gemeinsam mit unserem Partner ein innovatives Angebot für die Kunden der norisbank entwickelt zu haben, was die Stärken des aktiven Portfolio-Managements mit effizienten, digitalen Prozessen vereint”, so Maika Jahn, Head of Platform Business Solutions & Strategy der Digitalen Investment Plattform der DWS.

“Wir freuen uns sehr, mit der DWS einen starken Partner an unserer Seite zu haben. Mit “Ihr Wertpapiermanagement” können wir unseren Kunden, die ihre Geldanlage gerne von renommierten Experten verwalten lassen möchten, eine sehr zeitgemäße und dazu kosteneffiziente Lösung bieten”, freut sich Marco Lindgens, Geschäftsführer der norisbank GmbH. “Unsere Kunden profitieren so von der weltweit anerkannten und vielfach ausgezeichneten Investmentexpertise der DWS, auf deren Basis die Anlagen regelmäßig überprüft und bei Bedarf – zum Beispiel auch bei kritischen Schwankungen im Markt – angepasst werden.”

Seit Juli 2017 bietet die DWS mit der digitalen White-Label-Vermögensverwaltung WISE ihren Vertriebspartnern maßgeschneiderte Lösungen für ihre Kunden.

Mehr Informationen zum neuen Angebot “Ihr Wertpapiermanagement” sowie den aktuellen Sonderkonditionen finden Sie unter https://www.norisbank.de/geldanlage/wertpapiere/wertpapiermanagement.html

Die norisbank – ein Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe – ist eine moderne Direktbank, die ihren über 570.000 Kunden online und telefonisch an 7 Tagen die Woche 24 Stunden zur Verfügung steht. Mit Services rund um die Uhr – wo immer der Kunde ist – sowie ganz ohne die Bindung an ein Filialnetz und Filialöffnungszeiten versteht sich die norisbank als die smarte “immer-und-überall-dabei” Bank. Sie bietet ihren Kunden Produkte und Services in Testsieger-Qualität zu stets attraktiven Konditionen. Neben den Kernangeboten – dem “Top-Girokonto” in Testsieger-Qualität und der kostenlosen Kreditkarte sowie dem günstigen “Top-Kredit” – bietet die norisbank ihren Kunden breit gefächerte Leistungen: von der Geldanlage bis hin zu Versicherungen.

Für ihre kundenorientierten Angebote wurde die norisbank in den letzten Jahren vielfach prämiert. So errang die unter anderem das norisbank Top-Girokonto beim großen Girokonten-Vergleich 2020 von Euro den Test-Sieg. Auch der TÜV Saarland beurteilte das Preis-Leistungsverhältnis des norisbank-Angebots und die Kundenzufriedenheit Ende 2020 jeweils mit der Note “sehr gut”. 2020 kürte Focus Money die norisbank zudem zu “Deutschlands beste Direktbank”. Vielfache weitere Auszeichnungen bestätigen darüber hinaus die Top-Qualität und das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis der norisbank. Weitere aktuelle Informationen hierzu: www.norisbank.de/service/auszeichnungen.html

Kontakt

norisbank GmbH

Christian Jacobs

Reuterstraße 122

53129 Bon

+49 (0228)280 45-190

christian-a.jacobs@norisbank.de

http://www.norisbank.de