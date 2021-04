Digital Career Institute startet mit kostenlosen AWS re/Start-Schulungen in Deutschland

Amazon Web Services (AWS) hat den Start des Qualifizierungs- und Jobtrainingsprogramm AWS re/Start in Deutschland bekannt gegeben.

Das Digital Career Institute (DCI) freut sich, das Gemeinschaftsprojekt mit Amazon Web Services (AWS) anzukündigen, um die Entwicklung von Cloud Computing Fähigkeiten und Jobtrainings durch das AWS re/Start Programm anzubieten. AWS re/Start und das DCI Digital Career Institute arbeiten zusammen, um eine inklusive und vielfältige globale Nachwuchs-Pipeline von Cloud-Talenten aufzubauen. Mit dem gemeinsamen Weiterbildungsangebot speziell für arbeitslose und unterbeschäftigte Bevölkerungsgruppen soll der Einstieg in die Cloud-Karriere vereinfacht werden. Der erste AWS re/Start Kurs bei DCI hat am 29. März 2021 begonnen.

AWS re/Start arbeitet mit gemeinnĂĽtzigen, philanthropischen und staatlichen Organisationen zusammen, um Menschen eine Weiterbildung mit Erwerb der AWS-Zertifizierung zu ermöglichen und bietet damit Teilnehmenden einen (Neu-)Start ihrer Cloud-Karriere. Die Mission des Programms besteht darin, AWS Cloud Computing Fähigkeiten zu vermitteln und damit lokale Talente zu fördern. Der Fokus liegt dabei vor allem auf Menschen, die arbeitslos oder unterbeschäftigt sind – und sonst möglicherweise keinen Zugang zu diesem Bildungsweg hätten. Das 12-wöchige AWS re/Start-Programm beinhaltet praxisbasiertes Lernen mit praktischen Ăśbungen sowie Kurs- und Gruppenprojekten und bereitet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf AWS-Einstiegspositionen vor, wie z. B. in Cloud Operations, Site Reliability, Infrastructure Support, und Technical Adjacent Business Support.

DCI Digital Career Institute ist ein gemeinnütziger und AZAV-zertifizierter Bildungsträger, der Online-Weiterbildungen im digitalen Bereich anbietet. Entstanden aus der Initiative Geflüchtete in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren, ist das Digital Career Institute heute ein etabliertes Bildungsinstitut für Menschen, die sich für eine technische Qualifizierung am deutschen Arbeitsmarkt interessieren. DCI unterstützt Lernende beim Erwerb berufsspezifischer Fähigkeiten, bringt sie mit potenziellen Arbeitgebern in Verbindung und unterstützt beim Einstieg in eine digitale Karriere. Lernende, die nach Abschluss ihres Kurses keine Arbeitsstelle finden, erhalten Feedback in ihren Wachstumsbereichen, um sie auf den zukünftigen Erfolg vorzubereiten.

“Wir sind stolz darauf, mit AWS re/Start zusammenzuarbeiten, um Weiterbildungen anzubieten, die mehr Menschen in Deutschland befähigen, neue, gefragte Fähigkeiten zu erlernen und eine Beschäftigung in einer wachstumsstarken Branche zu finden”, sagt Marius Hein, CEO bei DCI. Laut dem 2019 Global Knowledge IT Skills and Salary Report sehen fast 80 % der Entscheider der IT Branche, die Personalbeschaffung als groĂźe Herausforderung an. DarĂĽber hinaus gehören Cloud Computing Skills laut LinkedIn zu den drei am meisten nachgefragten Hard Skills bei Arbeitgebern. “Das AWS re/Start Programm schafft ein Win-Win-Win-Szenario fĂĽr bedĂĽrftige Personen, die Gemeinden, in denen sie wohnen, und unsere Kunden und Partner. Das Programm konzentriert sich darauf, arbeitslose und unterbeschäftigte Personen mit gefragten Cloud-Fähigkeiten auszustatten, die Menschen und die Wirtschaft innerhalb dieser Gemeinschaft anzukurbeln und AWS-Kunden und -Partnern die Möglichkeit zu geben, eine loyale, vielfältige Belegschaft aufzubauen.” – Tejas Vashi, AWS re/Start Global Team Lead, AWS.

Das AWS re/Start Programm ist Teil von Amazons Bestrebungen, bis 2025 29 Millionen Menschen weltweit dabei zu helfen, ihre Cloud Computing Kenntnisse kostenlos zu erweitern.

Das DCI Digital Career Institute ist eine gemeinnützige, AZAV-zertifizierte Bildungseinrichtung, die Online-Kurse im digitalen Bereich anbietet. Die Organisation wurde 2016 als Initiative zur Integration von Geflüchteten in den deutschen IT-Arbeitsmarkt gegründet. Heute bildet das DCI mehr als 600 Teilnehmende in ganz Deutschland zu Nachwuchs IT-Kräften aus und ist damit die am schnellsten wachsende Coding Schule in Deutschland. Die Teilnehmenden lernen die auf dem Arbeitsmarkt gefragtesten berufsspezifischen Fähigkeiten und kommen mit potenziellen Arbeitgebern schon während des Kurses in Kontakt. Seit 2020 unterstützt das DCI auch Unternehmen dabei, Talente für ihre eigenen firmenspezifischen Anforderungen auszubilden und gestaltet für sie individuell angepasste Kurse.

Kontakt

DCI Digital Career Institute

Natalie Draschoff

VulkanstraĂźe 1

10367 Berlin

030 364286190

natalie.draschoff@digitalcareerinstitute.org

https://digitalcareerinstitute.org/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.