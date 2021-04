TRANE Deutschland punktete mit Online-Grillen als Teamevent

TRANE Deutschland veranstaltete in Zusammenarbeit mit der Kölner Eventagentur Menschen*Erlebnisse*Emotionen eine Online-Grill-Veranstaltung.

TRANE Deutschland veranstaltete in Zusammenarbeit mit der Kölner Eventagentur Menschen*Erlebnisse*Emotionen eine Online-Grill-Veranstaltung für seine Mitarbeiter*innen und punktete bei diesen mit diesem kontaktlosen, einzigartigen Teamevent.

Jahres-Kick-Off für TRANE Deutschland

TRANE bietet Lösungen und Services zum Kühlen und Heizen im größeren Leistungsbereich für Gebäude und industrielle Prozesse an – bei Bedarf auch mit Mietgeräten. Die deutsche Organisation des global agierenden Unternehmens suchte jüngst nach einer Möglichkeit, eine Mitarbeiter*innen-Veranstaltung durchführen zu können und fand in dem von der Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse angebotenen Online-Grill-Event die perfekte kontaktlose Veranstaltung in Corona-Zeiten.

Genuss aus der Box per Post – Stressfrei zusammen online grillen und genießen

Das von der Agenturinhaberin Ellen Kamrad in Zusammenarbeit mit dem Grillspezialisten Ralf “Bob” Mechlinski angebotene BBQ als Online-Format bietet Genuss, Geselligkeit und Freude in einem Paket. Schnell war TRANE Deutschland Feuer und Flamme für die Idee, rund 200 Mitarbeiter*innen gemeinsam grillen und genießen zu lassen.

Nach Absprache mit dem Kunden erstellte Eventprofi Ellen Kamrad gemeinsam mit ihrem Team ein Gesamtpaket für die Online-Veranstaltung von TRANE Deutschland. Und so erhielten die Mitarbeiter*innen postalisch Genuss-Pakete, gefüllt mit exklusiven, frischen Grillspezialitäten für die Online-Veranstaltung. Diese beinhalteten in dem Fall Leckereien wie frischen Thunfisch, schmackhaften Pak-Choi, Rinderfilet, leckere Süßkartoffeln und weitere Gemüsesorten. Darüber hinaus befanden sich Miso-Pasten wie auch weitere Genussmittel sowie eine Flasche Südafrikanischer Rotwein in der EventBOX. Natürlich wurde auch für Vegetarier*innen bestens gesorgt.

Das Besondere am Versand der Kölner Eventagentur: Die Lebensmittel sind nicht tiefgefroren, sondern wirklich frisch und vollwertig. “Auf Wunsch versenden wir auch gebrandete Kochschürzen oder weitere Grillutensilien”, so Ellen Kamrad. Nach erfolgreichem Versand und dem ersten begeisterten Feedback der Mitarbeiter*innen stand der Online-BBQ-Veranstaltung nichts mehr im Weg.

Power zum Frühlingsanfang – Tipps und Tricks vom Grillmeister online

Bestens ausgestattet wurden die Teilnehmer*innen direkt zu Beginn von Marco Henning, Geschäftsführer von TRANE Deutschland, überrascht. Er stand live mit dem Grillmeister Ralf Mechlinski zusammen vor der Kamera und begrüßte alle Teilnehmer*innen, bevor man gemeinsam die Kohlen glühen ließ. Rund drei Stunden führte Fleisch- und Grillexperte Mechlinski die geladenen Teilnehmer*innen mit viel Leidenschaft durch die Veranstaltung. Dabei gab er selbstverständlich zahlreiche Tipps und Tricks und sorgte für beste Laune. So entstanden Köstlichkeiten vom Grill in Step-by-Step Anleitung, die im Anschluss digital zusammen gekostet und genossen wurden. Mit zufriedenen Mitarbeiter*innen klang das Online-BBQ-Event mit bestem Gegrilltem, einem guten Glas Rotwein und schönen Gesprächen am späten Abend aus.

Begeistert zeigte sich TRANE Deutschland auch im anschließenden Feedback über die Planung und Organisation durch die Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse. “Mit diesem Online-Event sorgte Ellen Kamrad mit ihrem Team dafür, dass unsere Mitarbeiter*innen motiviert und frisch in den Frühling starten und endlich wieder gemeinsam etwas erleben konnten”, lobt Marco Henning im Fazit das Online-Grill-Event.

Das Online-BBQ-Event kann ab sofort exklusiv von Unternehmen über die Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse gebucht werden. Gerne erstellen Ellen Kamrad und ihr Team auf Anfrage ein individuelles Angebot.

Details zum Online-Grillevent mit TRANE Deutschland lesen Sie hier: https://ellenkamrad.de/referenzen/trane-deutschland-bucht-online-grill-event

Mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

Kontakt

Menschen Emotionen Erlebnisse Eventmanagement

Ellen Kamrad

Maler-Bock-Gässchen 2

50678 Köln

01777751188

ellen@ellenkamrad.de

http://www.ellenkamrad.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.