Die Weihnachtswelt von erwinmueller.de

Weihnachtlich wohnen, feiern und genießen im Kreise der Familie

Ein weihnachtlich dekoriertes Zuhause stimmt so richtig auf die bevorstehenden Advents- und Weihnachtstage ein. Gestaltungsideen und viele stimmungsvolle Dekoartikel dafür sind in der Weihnachtswelt von erwinmueller.de zu finden. Mit festlicher Tischgestaltung und selbst gebackenen Keksen und Kuchen wird das Weihnachtsambiente perfekt.

Weihnachtlich wohnen

Mit dekorativen Weihnachtsmotiven wie Sternen, Wichteln, Rentieren, Hirschen oder Tannenbäumen lässt sich im Handumdrehen heimelige Weihnachtsstimmung zaubern. Akzente in Form von Windlichtern, Kerzen oder LEDs dürfen dabei nicht fehlen. Für eine stimmige Weihnachts-Dekoration empfiehlt es sich, die gleichen Elemente und Farben an verschiedenen Stellen einzusetzen.

LED-Sterne sind ein echter Blickfang im Raum. Besonders schön ist die farbliche Kombination mit Grün, Gold und Glas. Der 3D Stern ist aus Metall, mit goldfarben umwickeltem Drahtgeflecht lässt sich beleuchten und hat eine Timerfunktion für 6 Stunden.

Die Tannenbäumchen in Pastellfarben mit Kunstschnee und Glitzer verziert, verpassen der Weihnachts-Deko einen Hauch von Glamour. Außergewöhnlich und verspielt sind Teelichterhalter aus glasierter Keramik in rosa und weiß. Sie wirken wie aus Zuckerguss und sind eine schöne Umrahmung für den Keksteller.

Modern und trendig wirkt Erwin Müller Feinbiber Bettwäsche bedruckt mit goldenen Sternen. Das samtig-weiche Baumwollgewebe ist atmungsaktiv und temperaturausgleichend. Umrahmt von einer LED-Lichtergirlande und Kerzen wird es im Schlafzimmer weihnachtlich romantisch.

Weihnachten in Rose

Die Farben Rosa und Grau liegen voll im Trend und eigenen sich auch perfekt für die Festtagstafel. Fleckabweisende Tischdecken, Tischläufer und Servietten verleihen dem Tisch frisches Ambiente. Mit farblich abgestimmtem Geschirr, Deko-Fellen und glitzernden Dekorationselementen erhält der Tisch einen individuellen, festlichen Charakter. Eine witzige Idee ist ein zum Serviettenring umfunktionierter Plätzchenausstecher in Sternform. Ganz neu im Sortiment von Erwin Müller und passend zur Tischgestaltung sind Kissenhüllen in rosa, grau und weiß mit Elchmotiv. Diese Kissen sind in jedem Fall ein echter Hingucker.

Stilvoll und elegant

Auch für alle, die eine klassische Weihnachtstafel bevorzugen, hat Erwin Müller die passenden Ideen.

Elegante Tischläufer in dunklem Grau, bestickt mit unterschiedlichen gold- und silberfarbenen Sternenmotiven setzen sowohl auf einer weißen Tischdecke wie auch auf einem Holztisch Akzente. Weißes Porzellan in schlichter Formensprache wirkt immer stilvoll und elegant. Individuell wird die Tischgestaltung mit verschiedenen Deko-Elementen wie Kerzenständer, Vasen, Kunstblumen und einem Holzteller mit Stern für Kekse und Nüsse.

Für eine Tischgestaltung in klassischem Rot und Grün bietet die Weihnachtswelt Tischwäsche und Servietten in unterschiedlichen Designs. Und dazu passendes Besteck, Geschirr und Dekorationsartikel. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Kreative Weihnachtsbäckerei

Gemeinsam Plätzchen backen, verzieren und natürlich naschen ist ein großer Spaß für die ganze Familie. Die nötigen Utensilien dazu gibt es in der Weihnachtswelt von Erwin Müller: Ei-Trenner, Rührschüssel, verschiedenste Ausstecher und Bleche, Spritzbeutel und vieles mehr.

In der Rubrik „Weihnachtsbäckerei“ hat Erwin Müller zwei tolle Rezepte zum Nachmachen zusammengestellt: Bruchschokolade und Zimtbällchen. Einfach reinschauen und ausprobieren.

Die Weihnachtswelt bietet viele schöne Ideen für weihnachtliches Wohnen, die Weihnachtstafel und alles, was es für gelungene Weihnachtsbäckerei braucht. So wird die (Vor-) Weihnachtszeit bestimmt der Höhepunkt des Jahres.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Bildquelle: erwinmueller.de