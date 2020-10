Das ALEXA ist Partner des neuen Flughafens Berlin-Brandenburg (BER)

Shoppingcenter kooperiert mit BER

Am 31. Oktober ist es soweit! Der Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) wird eröffnet. Mit dem Start des Betriebs wird das ALEXA, das beliebte Shopping- und Freizeitcenter am Alexanderplatz, zum Partner des neuen Hauptstadt-Flughafens. Das Center hat Werbeplätze an markanten öffentlichen Orten des BER, wie dem Ankunftsterminal und den Gepäckbändern belegt. Der Vertrag läuft bis mindestens Dezember 2021.

Mit der starken Präsenz möchte das beliebteste Shoppingcenter Berlins die vielen Fluggäste aus dem In- und Ausland schon bei der Ankunft erreichen, denn es ist optimal an den BER angebunden: Am U-Bahnhof und Bahnhof Alexanderplatz verkehren im Minutentakt viele U-Bahnen, Züge, S-Bahnen und Busse. Der Alexanderplatz gehört damit zu den größten Verkehrsknotenpunkten Berlins und weist im ganzen Stadtgebiet mit die höchsten Passantenfrequenzen auf. Das ALEXA erreichen Besucher vom Flughafen aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf ihrem Weg in die Stadt ohne Umstieg in nur 20 Minuten. Damit profitiert das ALEXA besonders stark von der Inbetriebnahme des BER.

“Wir freuen uns, dem neuen Flughafen in Berlin als starker Werbepartner zur Seite zu stehen”, sagte Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA. “Mit seinen vielen nationalen und internationalen Fluggästen bietet der BER eine groĂźartige Plattform, das ALEXA als Top-Shoppingdestination im Herzen Berlins zu präsentieren.”

Das ALEXA – das Shoppingcenter mit dem Berlin Style

Das ALEXA Einkaufszentrum liegt am Alexanderplatz, in der pulsierenden Mitte Berlins. Das Center zählt pro Jahr viele Millionen Besucher und ist ein Publikumsmagnet fĂĽr Berliner, Besucher und Touristen. Mit einem attraktiven Mieter-Mix aus groĂźen Marken, kleineren Einzelhändlern und innovativen Shopkonzepten gilt das ALEXA gilt als “Place-to-be” fĂĽr alle modebewussten Trendsetter, die den besonderen Berlin Style suchen. Zahlreiche Freizeitangebote und die ausgesuchte gastronomische Vielfalt in der Food Hall runden das Einkaufserlebnis im ALEXA ab. Dank der zentralen Lage am Verkehrsknotenpunkt Alexanderplatz ist das ALEXA vom neuen Flughafen aus mit RegionalzĂĽgen in etwa 20 Minuten ohne Umsteigen zu erreichen.

Mehr ĂĽber das ALEXA erfahren Sie hier oder bei Facebook.

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Bildquelle: ALEXA