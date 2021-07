Curvy Yoga: Kostenloser Ratgeber zum Download

Yoga ist für jeden Body Type und jedes Alter geeignet, ganz egal, ob du Curvy, Plus Size, Anfänger|in oder von deiner Selbstwahrnehmung her eher unbeweglich bist.

Darum ist Curvy Yoga genau das Richtige für dich

Yoga lohnt sich. Es stärkt nachweislich die Muskulatur, verbessert die Beweglichkeit und das Körpergefühl. Der Stoffwechsel wird angeregt und das Immunsystem gestärkt. Außerdem – und das ist für mich einer der wichtigsten Pluspunkte – Yoga bringt Ruhe und Ordnung in die Gedanken. Die Asanas (aus dem Sanskrit “der Sitz”: Eine ruhende Körperstellung im Yoga) helfen beim Abschalten, machen dich im Alltag ausgeglichener und unterstützen dich auf dem Weg zu mehr Selbstliebe.

Yogga Pants Shirt Curvy Mollige Plus Size 007

Viele Curvys scheuen den Weg ins Yoga Studio. Verständlich, sieht man doch auf Social Media und in den Medien nur das Idealbild der hyperbeweglichen und superschlanken Yoginis. Kein Wunder, dass sich davon viele einschüchtern lassen. Doch für Yoga musst du weder superbeweglich noch schlank sein, es ist ein Trugschluss, dass dünnen Menschen alle Asanas leicht fallen. Mach dich frei von Vergleichen und Schubladendenken und bleib dir treu. Es geht um dich und, dass du dich wohl fühlst. Wichtig ist, dass du für dich Körper und Geist in Einklang bringst und so dein persönliches Gleichgewicht findest.

Mit diesem Ratgeber probieren wir endlich Yoga aus

Wie das funktionieren kann erfährst du im e-Book “Yoga für jeden Körper”. Amiena Zylla hat den kostenlosen Ratgeber in Kooperation mit Ulla Popken veröffentlicht. Amiena ist Yogalehrerin und ausgebildete Tänzerin, Tanz-, Sport- und Bewegungspädagogin. In ihrem Yoga Guide gibt sie wertvolle Hintergrundinformationen und Tipps, welcher Yogastil zu dir passt. Du erfährst, was du für den Beginn benötigst, aus welchem Material die Yogamatte sein sollte und vieles mehr.

Schritt für Schritt zeigen Curvys Yoga Übungen für mehr Beweglichkeit, zur Entlastung von Schultern und Nacken, für einen starken Bauch etc. Und es gibt ein Plus Size Mini-Programm, mit dem du ganz bequem in verschiedene Asanas hineinschnuppern und dich ausprobieren kannst.

Bildquelle: Ulla Popken