Creasono MP3-Autoradio CAS-1600.bt

Immer die Lieblingshits hören und beim Fahren sicher telefonieren

– Wiedergabe von MP3- und WMA-Dateien über USB-Stick und SD-Karte

– Bluetooth 4.2 für kabelloses Musikstreaming von Smartphone und Tablet-PC

– Freisprechfunktion mit Steuerung direkt am Radio

– LCD-Display mit 7 unterschiedlichen Hintergrundfarben

– 30 Sendespeicher für FM- und AM-Radio

Mit dem Bluetooth-MP3-Autoradio von Creasono genießt man seine Wunschmusik im Auto von jeder Quelle:

Lieblings-Radiosender

von USB-Stick und Speicherkarte

kabelloses Streaming per Bluetooth von Smartphone und Tablet.

Sicher während der Fahrt telefonieren: Das Autoradio ist eine vollwertige Bluetooth-Freisprecheinrichtung – ein Mikrofon ist integriert. Wählen, abheben, auflegen: Alle Funktionen steuert man zentral über das Radio. Die Musikwiedergabe stoppt bei Anrufen automatisch.

Optimal informiert mit bestem Empfang: Per Radio Data System (RDS) erhält man vielfältige Programm- und Verkehrsinfos direkt aufs LCD-Display. Außerdem wechselt das Radio während der Fahrt immer automatisch zur stärksten Empfangsfrequenz!

Starker Sound ist integriert: Dank 4-mal 45 Watt Musik-Spitzenleistung braucht man keinen separaten Verstärker!

– MP3- und WMA-Wiedergabe von USB-Stick und SD-Karte bis 32 GB (jeweils bitte dazu bestellen)

– Bluetooth 4.2 für Musikstreaming von Smartphone, Tablet-PC und Bluetooth-fähigen Audiogeräten; unterstützt A2DP-Profil

– FM/AM-Radio mit 30 Sendespeichern: 18x FM, 12x AM

– RDS (Radio Data System): Alternativ-Frequenzen, Verkehrsinfo u.v.m.

– Freisprecheinrichtung: wählen, Gespräch annehmen und auflegen

– Musikwiedergabe stoppt automatisch bei eingehenden Anrufen

– Anschlüsse in der Front: SD-Kartenslot, USB-Buchse, 3,5-mm-Klinke (AUX IN)

– Musik-Spitzenleistung: 4x 45 Watt

– Anschlüsse Rückseite: Stereo-Cinch-Ausgang, 3,5-mm-Klinkenbuchse für externes Mikrofon, – Antenne, 2 DIN-Anschlüsse für Strom und Sound

– Gesamt-Maße: 178 x 57 x 115 mm, Gewicht: 500 g

– MP3-Autoradio inklusive Einbaurahmen, Frontblende, 2 DIN-Adaptern, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107381031

Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3039-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3039-1520.shtml

