Mehr Frauen in die IT!

Die ADN Group bietet Online-IT-Workshops für Frauen

In Anbetracht des geringen Frauenanteils von gerade einmal 16% in der deutschen IT-Branche,

fällt es fast schwer zu glauben, dass die IT in ihren Anfängen der 1940er Jahre überwiegend ein Frauenberuf war. Eine der Pionierinnen der Informatik und Schöpferin des ersten Compilers, Grace Hopper, sagte einmal: “Frauen sind Naturtalente im Programmieren”! Der Begriff Bug für einen Fehler im System ist übrigens auch auf Hopper zurückzuführen – und eine Motte, die sich in der Hardware ihres Computers verirrte. Eine andere Koryphäe der IT ist Margaret Hamilton, die in den 1960er-Jahren Ingenieurin der NASA war und die Software des Flugsteuerungssystems der Mondmission Apollo entwickelte. Früher wie heute ist der weibliche Blickwinkel in der IT unermesslich wichtig, da er Technologien inklusiver und somit besser für alle Nutzer*innen macht.

Doch laut Statista beklagen heute über 80% aller deutschen Unternehmen einen dramatischen Mangel an IT-Fachkräften. Die ADN hat erkannt, dass es Sinn macht, insbesondere mehr Frauen für Technologie zu begeistern.

Eine Trainingsinitiative von ADN und Microsoft soll Frauen für IT-Themen – möglicherweise sogar für eine berufliche Karriere in der IT-Branche – begeistern und bei den ersten Schritten unterstützen. Die Kampagne richtet sich dabei an keine bestimmte demographische Gruppe. Einsteigerinnen, Technikbegeisterte, Vertrieblerinnen oder Fach- und Führungskräfte sind gleichermaßen willkommen.

Denn Enya Neumann, Leiterin der ADN Akademie, weiß: “Diversere Unternehmen performen besser, diverse Teams lösen Probleme cleverer und mehr Diversität führt auch zu einem inklusiveren Design von Produkten und Dienstleistungen, wovon wiederum alle profitieren.”

Die ADN lädt – in Kooperation mit Microsoft – zu den beiden IT-Einsteigerinnen-Seminaren ein:

26. April 2021, 09:00 – 17:00 Uhr Women in IT – Microsoft 365 Onboarding

Der Online-Tagesworkshop bietet erste Einblicke in Microsoft 365, verdeutlicht die Unterschiede zu Office 365, erklärt die verschiedenen Abo-Typen und unterstützt bei ersten Projektschritten in Microsoft 365. Zielgruppe sind Einsteigerinnen, Technikbegeisterte, Vertrieblerinnen oder weibliche Fach- und Führungskräfte.

Hier anmelden!

29. April 2021, 09:00 – 17:00 Uhr Women in IT – Azure Onboarding

Dieser Online-Trainingstag vermittelt den Teilnehmerinnen vertriebliche und technische Grundlagen und bereitet auf Dos and Don”ts in einem Azure-Projekt vor. Die Trainingsinitiative führt Frauen an Microsoft Azure heran und unterstützt die ersten Schritte optimal. Willkommen sind Einsteigerinnen, Technikbegeisterte, Vertrieblerinnen oder Fach- und Führungskräfte.

Hier anmelden!

Die ADN DISTRIBUTION GROUP ist führender Anbieter von DIGITAL SOLUTIONS für IT-Reseller. ADN identifiziert aktuelle IT-Trends in den Bereichen Cloud und Managed Services, Next-Generation Security, Data Center Infrastructure sowie Modern Workplace und kombiniert die Stärken innovativer Technologien zu attraktiven Zukunftslösungen für IT-Reseller und Hersteller. Mit hohem Qualitätsanspruch und einer wachsenden Zahl an Fachhandelspartnern ist die ADN maßgeblich an der Entwicklung von digitalen Zukunftslösungen beteiligt. Die Premium Services der ADN sichern bessere Geschäfte und eine “Distribution 2.0”.

Im autorisierten Trainingscenter, der ADN Akademie, bereiten praxiserfahrene ADN Trainer auf herstellerrelevante Zertifizierungen vor und vermitteln hands-on das technische und vertriebliche Know-how, um Lösungen erfolgreich zu vermarkten.

Kunden sind die Leistungsträger der IT in Deutschland, Österreich, der Schweiz und ausgewählten internationalen Märkten: Systemhäuser, Value-Added Reseller, qualifizierte, Independent Software Vendor (ISV), Systemintegratoren und OEMs sowie Managed Service Provider. Für die marktführenden und zukunftsweisenden Hersteller ist die ADN Full-Service-Marktbereiter und für über 6.000 Partner der Nr. 1 Value Add Distributor. Mit über 585 Mio. Euro Umsatz (2020) treibt ADN maßgeblich die Entwicklung der Industrie voran, als feste Größe in der europäischen IT-Landschaft. Fair, partnerschaftlich, vielfach ausgezeichnet. Mehr unter www.adn.de

Firmenkontakt

ADN Advanced Digital Network Distribution GmbH

Enya Neumann

Josef-Haumann-Straße 10

44866 Bochum

+49 2327 9912 195

info@adn.de

http://www.adn.de

Pressekontakt

PR13

Dana Backert

Osdorfer Weg 68

D-22607 Hamburg

Tel. +49 (0)40 21993366

info@pr13.de

http://www.pr13.de

Bildquelle: @unsplash