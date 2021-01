CES News: NETGEAR präsentiert neue LTE-Lösungen und gibt Verfügbarkeit des Nighthawk™ M5 5G Mobile Routers bekannt

Neuer 4G-Router und neues 4G-Modem garantieren stabile und schnelle Internetverbindungen über Mobilfunk-Netzwerke. Nighthawk M5 5G Mobile Router ab sofort verfügbar.

München, 14. Januar 2021 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter von Netzwerklösungen sowie intelligenten Produkten für Smart Homes, Gaming und Streaming, kündigt auf der in diesem Jahr vollständig digitalisierten CES 2021 (Consumer Electronics Show) zwei neue LTE-Lösungen an: den branchenweit ersten WiFi 6 LTE Mobile Wireless Router Nighthawk™ 4G LTE WiFi 6 Router (LAX20) und das neue NETGEAR 4G LTE Modem (LM1200). Mit dem Ziel, Haushalte und Unternehmen unabhängig von ihrem Standort mit HighSpeed-Konnektivität zu versorgen, bieten diese beiden mobilen, drahtlosen Produkte die Möglichkeit, Heim- oder Büronetzwerke in Abwesenheit von traditionellen Kabel-, DSL- oder Glasfaser-Breitbandoptionen zu verbinden.

Perfekt vernetzt auch unterwegs – mit den neuen Mobile Solutions von NETGEAR

Der Nighthawk LAX20 4G LTE WiFi 6 Router unterstützt die fortschrittliche WiFi 6-Netzwerktechnologie, die 1,8 Gbit/s Hochleistungs-WLAN und eine verbesserte Netzwerkkapazität bietet, um eine größere Anzahl von angeschlossenen Geräten im Heimnetzwerk zu verbinden. Mit seinem integrierten 4G LTE Modem bietet der Nighthawk LAX20 eine alternative mobile Internetverbindung für alle Fälle, in denen herkömmliche kabelgebundene Internetoptionen nicht verfügbar oder nicht zuverlässig sind. Der neue Router ist auch eine ideale Lösung für diejenigen, die einen Internetzugang für einen begrenzten Zeitraum benötigen, z. B. in einem Ferienhaus oder bei kurzfristigen Vermietungen. Die kabellose 4G-LTE-Fähigkeit ist auch für diejenigen gedacht, die eine konsistente Hochgeschwindigkeitsverbindung benötigen, wenn das kabelgebundene Breitband nicht schnell genug, nur punktuell oder gar nicht verfügbar ist. Eine konsistente und zuverlässige Internetverbindung ist mit dem Anstieg der Online-Aktivitäten aufgrund der massiven Zunahme von Heimarbeit, Fernunterricht und Video-Streaming zur Unterhaltung zu einer Notwendigkeit geworden. Der Nighthawk LAX20 ist für eine Vielzahl von Mobilfunkanbietern weltweit zertifiziert. Neben der Verbindung über LTE kann der Nighhawk LAX20 auch über das vorhandene Netzwerk mit dem Internet verbunden werden. Dabei bietet er die Gewissheit, dass der Internetzugang auch während eines eventuellen Netzwerkausfalls erhalten bleibt, da der LAX20 bei Bedarf nahtlos auf die LTE-Verbindung umschalten kann. Der neue Nighthawk LAX20 4G LTE WiFi 6 Router ist eine großartige Lösung für Familien und alle, die Wert auf die Sicherheit ihres Netzwerks legen. Er ist außerdem mit NETGEAR Armor ausgestattet, das fortschrittlichen Schutz vor Cyber-Bedrohungen für das Heimnetzwerk und alle angeschlossenen Geräte bietet.

Das NETGEAR LM1200 Modem stellt eine erschwingliche und zuverlässige Lösung zur Internetverbindung über das 4G LTE-Netz dar, wenn man mit langsamen Internetoptionen (DSL) oder dem Fehlen eines Festnetz-Breitbanddienstes konfrontiert ist. Das neue 4G LTE Modem von NETGEAR ist für die Zusammenarbeit mit führenden Mobilfunkanbietern zertifiziert. Verbinden Sie sich einfach mit starkem und zuverlässigem Internet, indem Sie eine 4G SIM-Karte in das LM1200 einlegen und es über den integrierten Gigabit LAN-Port mit jedem WLAN-Router oder einer Mesh-Lösung verbinden, um Internetkonnektivität im ganzen Haus zu erhalten.

NETGEAR kündigt zudem heute die Verfügbarkeit des Nighthawk M5 5G Mobile Routers an. Der Nighthawk M5 wurde entwickelt, um schnellere Internetgeschwindigkeiten mit geringer Latenz über das WiFi 6 Netzwerk und 5G-Mobilfunkkonnektivität zu bieten. Er ist flexibel genug, um unterwegs oder bei kurzen Urlaubsaufenthalten eine zuverlässige Internetverbindung zu mehreren Geräten für die ganze Familie zu ermöglichen und bietet die Möglichkeit, gleichzeitig HD-Videos zu streamen oder Online-Spiele zu spielen. Mit seiner sicheren, zuverlässigen und privaten WLAN-Verbindung ist er auch perfekt für Geschäftsleute geeignet, die viel unterwegs sind. Der Nighthawk M5 ist die ideale Lösung für alle, die aus der Ferne arbeiten oder lernen. Er kann als Alternative oder Backup-Option für das Internet zu Hause dienen, da er über einen Gigabit-Ethernet-Anschluss und externe Antennenanschlüsse verfügt, mit denen der Nutzer zu Hause den Signalempfang verbessern kann. Mit der Option, den Nighthawk M5 über den 1Gbps-Ethernet-Port an einen bestehenden Heimrouter anzuschließen, bringt er 5G-Geschwindigkeiten in ein Heimnetzwerk und kann auch als Failover-Option für unterbrechungsfreies Internet genutzt werden. Der Router verfügt über einen langlebigen Lithium-Ionen-Akku, der bis zu 13 Stunden pro Ladung hält und bei stationärem Einsatz, z. B. zu Hause oder im Büro, auch entfernt werden kann.

Verfügbarkeiten und Preise

Der Nighthawk 4G LTE WiFi 6 Router (LAX20) ist ab sofort weltweit und auf NETGEAR.com für eine UVP von EUR 329,99 erhältlich.

Das NETGEAR 4G LTE Modem (LM1200) ist in Nordamerika ab sofort unter NETGEAR.com für eine UVP von 149,99 US Dollar erhältlich. Das LM1200 wird im Laufe des Jahres 2021 auch in anderen Ländern, unter anderem auch im deutschsprachigen Raum, verfügbar sein.

Der Nighthawk M5 5G Mobile Router ist ab sofort im führenden Fachhandel und Online zu einer UVP von EUR 799,99 erhältlich.

