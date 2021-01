fiskaltrust erweitert sein Sorglos-Bundle inklusive TSE-as-a-Service mit der Swissbit TSE

Noch mehr Unabhängigkeit mit verschiedenen TSEs (technischen Sicherheitseinrichtungen) im Live-Betrieb

fiskaltrust setzt auf Unabhängigkeit und geht den bisher eingeschlagenen Weg weiter. Mit der Integration der Swissbit TSE (Hardware oder Cloud) erhalten KassenHändler und KassenBetreiber noch mehr Unabhängigkeit. fiskaltrust ist dem gesteckten Ziel wieder einen großen Schritt näher: Dem KassenHändler sowie KassenBetreiber die vollständige Entscheidungsfreiheit bei der Auswahl der TSE durch den Einsatz der fiskaltrust.Middleware zu ermöglichen.

Die fiskaltrust gmbh vertieft die Partnerschaft mit der Swissbit AG und verknüpft die Swissbit TSE mit dem fiskaltrust Sorglos Bundle. Die Kombination aus der lizenzkostenfreien fiskaltrust.Middleware und der Swissbit TSE ermöglicht KassenHerstellern die rasche und sichere Umsetzung der Kassensicherungverordnung. fiskaltrust bietet hier ein Lösungs-Bundle an, das neben der fiskaltrust.Middleware auch eine Swissbit TSE beinhaltet, ergänzt um die revisionssichere Archivierung der gesetzlich vorgeschrieben Datenformate, wie DSVinF-K und TSE TAR Files.

Performance-Vorteile mit der TSE von Swissbit

Die Swissbit TSE ist flexibel und skalierbar sowohl als Einzelgerät-, LAN- oder Cloud-Lösung verfügbar. Je nach Kundenanforderung können diese Technologien eingesetzt und sogar gemischt werden – jeweils in Verbindung mit der fiskaltrust.Middleware. Ein einfacher Wechsel der Technologien und die daraus resultierende Flexibilität ermöglicht immer den optimalen Einsatz entsprechend der jeweiligen kundenspezifischen Anforderungen. Die Performance in Sachen der Transaktionsgeschwindigkeit der Swissbit-Cloud ist eine der höchsten im Vergleich zu den mit fiskaltrust nutzbaren TSEs.

fiskaltrust.Sorglos-Paket mit Swissbit TSE

Im fiskaltrust.Sorglos-Paket sind alle notwendigen Produkte zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten, wie der TSE-Pflicht (TSE-as-a-service), der Pflicht zur Datensicherung/revisionssicheren Archivierung sowie der Meldepflicht für KassenBetreiber als Jahres-Abo enthalten. Ein automatisiertes Hochladen der Daten aus der fiskaltrust.Middleware in das PosArchiv oder das automatische Erfassen und vorgeschriebene Versenden von Meldungen an das Finanzamt sind die wesentliche Bestandteile des Sorglos Bundles. Durch diese Automatisierung werden diverse, durch manuelle Tätigkeiten verursachte Fehler oder Versäumnisse, bereits beim KassenBetreiber vermieden. Unser fiskaltrust.PosArchiv unterstützt die KassenBetreiber bei einer späteren Kassen-Nachschau oder Betriebsprüfung indem die angeforderten Daten bequem und remote aus unserem mandantenfähigen fiskaltrust.Portal exportiert werden können.

Das fiskaltrust.Sorglos-Paket geht noch einen Schritt weiter. Der KassenHändler ist beim Kauf an keine spezifische TSE gebunden. Erst beim einzelnen Roll-out kann flexibel entschieden werden, welches Produkt beim Kassen-Betreiber eingesetzt wird. Hier spielt die Swissbit TSE in Verbindung mit der fiskaltrust.Middleware eine entscheidende Rolle, denn durch die verschiedenen Varianten (Hardware, LAN- oder Cloud) entsteht maximale Flexibilität!

Warten Sie nicht länger!

fiskaltrust und Swissbit sind die idealen Partner für Kassen-Hersteller und KassenHändler um die gesetzlichen Anforderungen bei Ihren KassenBetreibern umzusetzen.

Die fiskaltrust Gruppe ist der führende Anbieter von ganzheitlichen Fiskalisierungslösungen in Deutschland, Österreich und Frankreich. In Kooperation mit mehreren hundert Kassenherstellern bietet fiskaltrust Software- und Hardwarelösungen für die Fiskalisierung von Kassen- und Aufzeichnungssystemen an. Aktuell verwenden international mehr als 24.000 Kunden – teilweise mit mehreren tausend Kassen und Terminals – die fiskaltrust.Middleware zur gesetzeskonformen Fiskalisierung in dem jeweiligen Land. Im Jahr 2019 beteiligte sich auch die Audicon Gmbh, welche Lieferant der Finanzverwaltung im Bereich digitale Betriebsprüfung ist, als strategischer Investor an der fiskaltrust Gruppe.

