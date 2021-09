Business Intelligence Strategie: movisco AG führt SAC bei Kundenunternehmen ein

Erfolgreiche Einführung der SAP Analytics Cloud bei weiteren zwei Finanzdienstleistungsunternehmen

Die Einführung, Umsetzung oder Optimierung einer Business-Intelligence-Strategie steht momentan bei vielen Unternehmen insbesondere auch des Finanzsektors im Fokus. So hat das auf Business- und IT-Consulting von Banken und Finanzdienstleistern spezialisierte Beratungs-Unternehmen movisco AG jüngst begonnen, bei gleich zwei Finanzdienstleistungsunternehmen die SAP Analytics Cloud, die neue BI-Lösung von SAP für Reporting, Visualisierung und Planung, einzuführen. Es handelt sich um zwei Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors mit rd. 1.000 bzw. rd. 4.000 Mitarbeitenden und einer Bilanzsumme von rd. 10 Mrd. bzw. rd. 30 Mrd. EUR.

movisco bringt in beiden Projekten mit einer Laufzeit von über einem Jahr seine Expertise im Bereich S/4 Hana ein. So wurden eine Reihe von neuen SAP-Systemen S/4 eingeführt, darunter SAP Complex Loans, SAP FI, Group Reporting, FPSL, FSDM und PaPM. Im Rahmen der Projekte hat movisco das Design der Architektur, die Anpassung und das Mapping der bestehenden Prozesse gegen die neuen SAP-Module sowie die Konzeption der Anforderungen übernommen. Dem erfahrenen Consulting-Unternehmen mit Niederlassungen in Hamburg, Bonn und Frankfurt oblag auch das Projekt- und Testmanagement: https://www.movisco.de/referenzen

SAP Analytics Cloud als Baustein für die Gesamtbanksteuerung

Zur Unterstützung der fortschreitenden Digitalisierung im eigenen Haus und zur Effizienzsteigerung der Planung und Berichterstattung haben sich die Kunden für die Einführung neuer BI-Technologie entschieden. Die Wahl fiel auf die neue Flagship-Lösung von SAP für Reporting, Planung und Visualisierung. Die SAP Analytics Cloud (SAC) ist eine SaaS-Lösung (Software as a Service) der SAP, die sich nahtlos in die Systemumgebungen der Unternehmen einfügt.

“Zu den Vorteilen der SAC gehören die einfache Bedienbarkeit durch Endanwender bei gleichzeitiger Skripting-Fähigkeit, um fortgeschrittene und individuelle Anwendungen entwickeln zu können. Dank des ´Prebuilt Business Content´ können Nutzer:innen in den Fachbereichen eigene Analysen und Reportings in Form einzelner Stories entwickeln, um diese dann zentral auf Dashboards zu sammeln. Die SAC kann als ´One-Stop´-Lösung für Business Intelligence, Augmented Analytics und Enterprise Planning charakterisiert werden. Dank der ausgefeilten Visualisierungsfunktionen lassen sich die Stories direkt in Präsentationen weiternutzen”, erläutert Stefan Bachinger, movisco Partner. Christoph Bauer, Business Analyst des zweiten Projektes, ergänzt: “Und die SAP Analytics Cloud (SAC) kann zahlreiche Datenquellen einbeziehen. Dazu gehört auch die ´SAP Financial Services Data Platform´ (SAP FSDP), die auf der Inmemory-Datenbank von SAP HANA basiert”. In der Kombination, wie sie auch bei den Kunden eingesetzt wird, unterstützt die SAC die Gesamtbanksteuerung durch die Kalkulation, Bewertung und Analyse von Finanzprodukten direkt in den Fachbereichen.

Mit den weiteren Einführungen der SAC bei den Finanzdienstleistern stellt movisco AG seine mehrfach ausgezeichneten Beratungskompetenzen rund um das SAP DWH erneut unter Beweis.

Die movisco AG mit Sitz in Hamburg, Bonn und Frankfurt ist eine spezialisierte Management- und IT-Beratung für Finanzdienstleistungsunternehmen und den Banking Sektor. movisco entwickelt Business Intelligence (BI)- sowie Data-Warehouse-Lösungen und berät ihre Kunden in den Bereichen Risikomanagement, Regulatorik, Unternehmenssteuerung und Finanzen.

