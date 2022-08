Brandschutz-Aktionstheater Marco und das Feuer für Kinder auf Tournee in Rheinland-Pfalz

Aufklärung für Kinder gerade jetzt wichtig

Der Klimawandel schreitet voran, wir erleben noch nie dagewesene Hitzewellen, die Erwachsenen und Kindern zu schaffen machen. Brandschutz und Brandprävention wird nicht nur deshalb immer wichtiger.

Laut Statista gehen die meisten Brände in Deutschland auf menschliches Fehlverhalten (18 %) oder Kurzschlüsse bei der Elektrizität (33 %) zurück. „Die meisten Brände finden im häuslichen Umfeld statt. Deshalb ist es umso wichtiger, bereits bei Kindern Brandprävention zu betreiben. Hier kommt das Präventionstheater „Marco und das Feuer“ ins Spiel. Wir zeigen Kindern altersgerecht mit diesem Theaterstück und in einigen Städten zusätzlich durch Aktionstage an den Schulen, wie Feuer entsteht und wie Sie damit umgehen können. Das passiert immer unter Einbindung der lokalen Feuerwehr. Uns geht es darum, den Kindern zu zeigen, wie sie einen Brandherd erkennen und schnell Hilfe holen können“, so Andre Luitpold, Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz und Mitinitiator des „Marco und das Feuer“ Brandschutzpräventions-Theater für Kinder im Grundschulalter. Für das Theaterstück eignen sich eine Aula oder Sporthalle. Die zusätzlichen Aktionstage werden zwischen den Grundschulen und Feuerwehren des Ortes vereinbart, bieten aber ein perfektes Zusammenspiel und eine sinnvolle Ergänzung zum Präventionstheater.

Warum Mitmach-Theater zum Thema Brandschutz?

Jährlich rückt die Feuerwehr rund 200.000 Mal zu Brandeinsätzen aus. Dennoch sterben immer noch 500-700 Menschen. Die Zahl der Verletzten ist weit höher. So ein Erlebnis ist für alle Betroffenen traumatisch. Das hat die Feuerwehr Rheinland-Pfalz erkannt. Über private Kontakte zur TourneeOper e.V. war schnell der Plan gefasst: Wenn Kinder bereits spielerisch lernen, was im Brandfall zu tun ist und dadurch Menschenleben gerettet werden können, dann wird das Ziel erreicht.

Wie kommt das Präventionstheater an die Grundschule und läuft so ein Aktionstag ab?

Der Termin an der Grundschule wird mit dem Verein TourneeOper e.V. für das Stück „Marco und das Feuer“ direkt vereinbart. Alltagsgefahren durch Feuer werden im Präventionstheater „Marco und das Feuer“ thematisiert. Es ist kein passives Theaterstück, sondern die Kinder spielen und singen mit, um durch wiederkehrende Situationen und Lieder zu lernen, wie sie sich in einer brenzlichen Situation im häuslichen Umfeld bei Brandgefahr verhalten sollten. Die Kosten werden über das Sponsoring finanziert, so dass alle Schüler:innen unabhängig vom Geldbeutel das Theater besuchen können.

Der ergänzende Aktionstag wird zwischen der örtlichen Grundschule und der ortsansässigen Feuerwehr direkt vereinbart. Dafür wird auf dem Schulhof ein Parcours aufgebaut. Dort werden Alltagsgefahren wie Feuer durch Zündeln, ein Fettbrand in der Küche oder ein Kurzschluss simuliert und gemeinsam gelöscht. Die Kinder finden es spannend, einmal eine Feuerwehrjacke überzuziehen, in einem Feuerwehrauto zu sitzen oder einen Brand zu löschen. Dann heißt es: Wasser marsch! Durch aktives Mitmachen werden sie für die Alltagsgefahren sensibilisiert.

Unterstützer

Eine solch aufwendige Theaterproduktion wäre nicht möglich ohne Unterstützer. Neben dem Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz wird das Projekt auch von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz, der Lotto Rheinland-Pfalz-Stiftung sowie der Versicherungskammer Bayern, Medien Luipold Design und der AFS ASS Field Service GmbH gefördert.

Theater-Besetzung

Professionelle Schauspieler:innen und Opernsänger:innen sind die Akteure in dem beliebten Theaterstück „Marco und das Feuer“. Wenn sie nicht Marco, Philipp und Lucie spielen, sind auch als sogenannte „Opernretter“ unterwegs, um Kindern spielerisch die Oper näherzubringen und leisten so einen bundesweiten Bildungsauftrag.

Die Tour ist bereits ausgebucht und spielt ab September in folgenden Städten:

Dannstadt-Schauernheim, Dienstag, den 13. September 2022

Kirrweiler, Mittwoch, den 14. September 2022

Landau, Donnerstag, den 15. September 2022

Insheim, Freitag, den 16. September 2022

Frankenthal, Montag, den 19. September 2022

Bechtheim, Dienstag, den 20. September 2022

Diez, Mittwoch, den 21. September 2022

Nastätten, Donnerstag, den 22. September 2022

Saulheim, Freitag, den 23. September 2022

Altrich, Montag, den 2. September 2022

Manderscheid, Dienstag, den 27. September 2022

Bitburg, Mittwoch, den 28. September 2022

Trier, Donnerstag den 29. September 2022

Wasserliesch, Freitag, den 30. September 2022

Zweibrücken, Mittwoch, den 5. Oktober 2022

Bruchmühlbach-Miesau, Donnerstag, den 6. Oktober 2022

Winnweiler, Freitag, den 7. Oktober 2022

Straßenhaus, Montag, den 10. Oktober 2022

Bad Hönningen, Dienstag, den 11. Oktober 2022

Sinzig-Westum, Mittwoch, den 12. Oktober 2022

Remagen, Donnerstag, den 13. Oktober 2022

Koblenz, Freitag, den 14. Oktober 2022

Kontakt:

Grundschulen, die gerne das Präventionstheater buchen möchten, können sich bei der TourneeOper e.V. hier für Marco und das Feuer registrieren.

Allgemeine E-Mail: info@marco-und-das-feuer.de

Weitere Informationen:

www.marco-und-das-feuer.de

YouTube sowie auf Facebook und Instagram

Marco, Philipp und Lucie sind seit Kindergartentagen beste Freunde. Gemeinsam gehen sie durch dick und dünn, meistern Gefahren und bestehen viele Abenteuer. So auch im Stück „Marco und das Feuer“, bei dem brennende Kerzen, vergessene Herdplatten und gezündete Streichhölzer für Action und viel Spannung sorgen.

Wie auf alle Kinder, hat Feuer auch auf die Drei eine magische Anziehungskraft. Doch schnell kann aus Spaß Ernst werden, was sie am eigenen Leib erfahren müssen. Gemeinsam bewältigen die Freunde gefährliche Situationen, doch als Marco und Philipp sich hinter Lucies Rücken zu einem nächtlichen Lagerfeuer verabreden, steht mehr als ihre Freundschaft auf dem Spiel. Das Feuer greift auf den Wald über und alles steht in Flammen. Werden die beiden Jungen sich rechtzeitig aus dem Flammenmeer befreien können?

Firmenkontakt

TourneeOper e.V.

Kay Kompenhans

Duisburger Straße 24

68723 Schwetzingen

06202 – 590 72 10

info@marco-und-das-feuer.de

https://opernretter.de/brandschutz-praeventionstheater/

Pressekontakt

Christiane Haase

Christiane Haase

Uzesring 45

69198 Schriesheim

06203954609

christiane.haase@cjhaase.de

http://www.cjhaase.de

Bildquelle: TourneeOper e.V.