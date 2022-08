Wie kann ich Neukunden gewinnen | Dienstleister-Marketing

So gewinnst du neue Kunden: Die besten Marketing-Tipps für Dienstleister

Bist du auf der Suche nach neuen Kunden? Dann lies hier weiter! Jeder Dienstleister möchte neue Kunden gewinnen. Doch wie kann man dies am besten tun? Wir haben einige Tipps für dich, mit denen du dein Marketing verbessern und neue Kunden gewinnen kannst.

Marketing ist ein wesentlicher Faktor, wenn es darum geht, neue Kunden zu gewinnen. Die Welt des Marketings ist voller Möglichkeiten – und das gilt auch für Dienstleister. Doch viele Dienstleister machen hier Fehler. Wir zeigen dir, worauf du achten solltest! Wir haben uns mit dem Thema beschäftigt und die wichtigsten Tipps für dich zusammengestellt. Von der richtigen Zielgruppe bis hin zum passenden Marketingmix – mit unseren Tipps wirst du sicherlich Erfolg haben!

Erfolgreiche Menschen kennen sich selbst sehr genau

Die eigenen Talente zu kennen ist wichtig – sie auch zu leben, entscheidet über den Erfolg. Ihre schlummernden oder offensichtlichen Talente anzuerkennen, gibt Orientierung und setzt intrinsische Motivation in Gang.

Finden Sie Ihr verborgenes Talent und heben Sie sich so von Ihren Mitbewerbern ab. Dafür können Sie Feedback von Ihren bestehenden Kunden einholen, was diese am meisten begeistert oder auch Freunde fragen, was sie am meistens an Ihnen mögen. So stellen Sie sicher, dass Sie mit Leidenschaft bei der Sache sind und dadurch auch erfolgreich werden!

Sie können Ihr Talent und Ihr fachliches Wissen kombinieren, um etwas Einzigartiges zu erschaffen und sich so zu positionieren. Dies wird Sie von der Konkurrenz abheben und Ihnen ermöglichen, sich in Ihrer Branche zu behaupten.

Zum Beispiel:

Sie sind ein hervorragender Unternehmensberater und haben viel Empathie oder Sie sind sehr emotional. Normalerweise erwartet man von einem Berater, dass er gut kommunizieren kann, um den Informationsfluss besser abzuwickeln. Als emotionales Wesen verstehen Sie andere Menschen besser, ohne lange zu kommunizieren. Denken Sie dabei an welche Arten von Unternehmen, Personen oder Branchen Probleme mit der Kommunikation haben und nutzen Sie Ihre Empathie in diesem Bereich.

Dies kann zum Beispiel für Startups sehr hilfreich sein, weil sie oft mit vielen Ideen durcheinander sind. Sie wissen nicht immer, wie sie alles ordentlich kommunizieren. Auch noch Sie können als Thema auf die Probleme fokussieren, um hinter gesteckte Emotion zu finden, was ihre Kunden zum Erfolg abhält. Empathie wäre besonders hilfreich für Creative Branchen, weil hier eine emotionale Denkweise als Vorteil gesehen werden kann.

Nachdem Sie viele tolle Leitfäden und Ideen gefunden hadebn, können Sie sie am Schluss miteinander verbinden.

Wenn ich obengeannte Leifänden im Beispiel verknüpfen würde:

„Ich helfe Startups in der kreativen Branchen, die Existenzangst haben.“ (Als Unternhemensberater)

Wenn Sie dies gefunden haben, wird alles andere viel leichter sein.

Mit Positionierung halten Sie Ihre Konkurrenz auf Abstand

Die Positionierung ist das zentrale Element jeder Markenstrategie. Sie verdichtet relevante Stärken und Besonderheiten zu einem prägnanten Ziel-Vorstellungsbild – der Position, die man im Kopf der Kunden besetzen will.

Nachdem Sie Ihren Talent gefunden haben und diesen mit Ihrem Fachwissen kombiniert haben, können Sie sich jetzt daran machen, ansprechende Postbeiträge, Landingpages, Texte oder Emails zu gestalten. Weiterhin können Sie Ihre Zielgruppe genau definieren und deren Einwände, Probleme im Internet recherchieren. Dafür bieten Sie Lösungen an, die Ihre Zielgruppe wirklich weiterbringen. Auf Basis dieser Informationen können Sie dann orientierte Werbung, Marketing- oder Akquisemaßnahmen ergreifen.

Mit einer clever gewählten Positionierung kannst Du Dich deutlich von Deinen Mitbewerbern abgrenzen und für Deine Zielgruppe relevant und erlebbar werden.

Eine gute Positionierung hilft dir dabei:

einfacher Kunden zu gewinnen und zu behalten

als Spezialist am Markt zu etablieren

höhere Preise zu verlangen

einfacher zu vermarkten

häufiger empfohlen zu werden

mehr Spaß zu haben, weil Sie Ihnen auf deine Kernkompetenz beziehst

viel schneller Vertrauen aufzubauen

Gewinnbringende Marketingkanäle finden

Sie können zuerst Ihre Positionierung in den eigenen Social Media Kanälen testen. Oft ist es so, dass die Kanäle nicht schnell genug die Zielgruppe erreichen oder es sehr lange dauert, bis sie positioniert. In dieser Phase geben viele Unternehmer auf, weil die Postbeiträge keine Reaktion erzielen. Daher würde ich empfehlen, direkt mit dem Marketing loszustarten. Mit Marketing kann man alles optimieren um Ihre Zielgruppe zu erreichen!

Wenn Sie verhindern möchten, dass Ihre Investitionen verloren gehen, sollten Sie die stärkste Konkurrenz genau analysieren. Finden Sie heraus, wie sie zu ihrem Erfolg gekommen sind und welche Marketingmaßnahmen sie eingesetzt haben – und welche davon tatsächlich erfolgreich waren. Dafür gibt es sehr nützliche Tools, mit denen man all dies messen kann. Allerdings sind einige von ihnen recht teuer und komplex in der Nutzung oder schwer zu verstehen. Aber keine Sorge: Wenden Sie sich gerne an uns! Wir bieten Ihnen eine kostenlose Konkurrenzanalyse an. Wir liefern Ihnen ca.18 Seiten mit Analyseergebnissen über Ihre Konkurrenten – völlig gratis!

Durch die Analyse der stärksten Konkurrenz können Sie gewinnbringende Marketingkanäle entscheiden. So finden Sie die besten Marketingkanäle für dein Unternehmen – garantiert!

Analyse zeigt Ihnen den Weg zum Erfolg – Jetzt zum Analyse erfordern. Sie müssen uns nur den Link von Ihrer stärksten Konkurrenz.

Jetzt kostenlose Konkurrenzanalyse sichern

Myvisuell.de Webdesign & Werbeagentur

https://myvisuell.de/marketing-fuer-dienstleister/

Kontakt

Myvisuell.de Webdesign & Werbeagentur

Dilek Karakoc

Daimlerstr. 2

89250 Senden

+49 7307-3042539

marketing@myvisuell.de

https://myvisuell.de/marketing-fuer-dienstleister/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.