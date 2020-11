Bodennebelmaschine mieten München

Location: Olchingerstr. 95, Gröbenzell

Street: Olchingerstr. 95

City: 82194 – Gröbenzell (Germany)

Start: 27.11.2020 20:00 Uhr

End: 27.11.2020 23:00 Uhr

Entry: free

get ticket



Erstaunlich: Bodennebelmaschine mieten eine echte Neuerung für die Veranstaltungstechnik

[Gröbenzell, 13.11.20] Alles über das aktuelle Produkt Bodennebelmaschine mieten der G-zell.de Eventverleih und seinen revolutionären Charakter. Die Reaktionen auf dieses innovative Produkt sind durchwegs zustimmend.

Bodennebelmaschine mieten: G-zell.de Eventverleih ( http://www.g-zell.de ) bringt neue Produktinnovation auf den Markt. Das pfiffig agierende Unternehmen ist einer der führenden Anbieter im Bereich der Veranstaltungstechnik und konnte seinen anspruchsvollen Qualitätsstandard und Bekanntheitsgrad in den letzten Jahren erheblich ausbauen. Aber der Name steht auch für eine innovative Produktentwicklung. Vor wenigen Tagen hat die Firma ihre Neuentwicklung Bodennebelmaschine mieten einem engen Kundenkreis präsentiert. Von Bodennebelmaschine mieten verspricht sich die G-zell.de Eventverleih nicht nur die Gewinnung neuer Kunden, sondern auch den zügigen Ausbau der Marktanteile. Diese ehrgeizigen Ziele liegen, wie Experten im Rahmen der Produktpräsentation bestätigten, in greifbarer Nähe.

G-zell.de Eventverleih mit neuer Dienstleistungsofferte: Was ist neu? Über http://www.g-zell.de/equipment-entdecken/lichttechnik/bodennebelmaschine-mieten-muenchen/ ist ein spezieller Kundenservice erreichen. Für Angebote die beratungsintensiver sind, gibt es eine telefonische Kundenberatung. Sämtliche Fragen von Kunden und Interessenten werden von fachkundigen Mitarbeitern beantwortet. Die Besonderheit des neuen Angebotes ist . Die Kunden profitieren deswegen von einem noch besseren Angebot, was die Chance auf preiswerte Sonderkonditionen steigen lässt. Dies erweist sich vor allem für die Kunden als Vorteil, die Wert auf die Qualität in Verbindung mit überschaubaren Kosten legen.

“Dass unsere Arbeit so gut bei den Kunden ankommt, davon sind selbst wir etwas überrascht”, bestätigt der Geschäftsführer der G-zell.de Eventverleih, Vincent Amling. “Dieser durchschlagende Erfolg bestätigt uns, den jetzt eingeschlagenen Weg weiter zu gehen”

Die Erfolgsstory von G-zell.de Eventverleih ist lang: Gegründet in 2009, hat die Firma Mitarbeiter am Hauptsitz in Gröbenzell beschäftigt. Service und Kompetenz überzeugen nicht nur Kunden, sondern auch Branchenkenner. Ziel der G-zell.de Eventverleih ist es, zu den bedeutendsten Vertretern bzw. Wettbewerbern der Veranstaltungstechnik aufzuschließen und damit zusätzliche Marktanteile zu sichern.

Kontaktdaten und weitere Informationen:

G-zell.de Eventverleih

Olchingerstr. 95

82194 Gröbenzell

Internet: http://www.g-zell.de

Diese Pressemitteilung wurde mit PR-Generator.de erstellt.

Vermietung / Verleih von Veranstaltungstechnik & Eventtechnik, Lichttechnik, Tontechnik zum mieten für den Raum München und Umgebung. Sie finden bei uns z.B. eine große Auswahl an PA Musikanlagen zur Miete, Tonanlagen, Beamer zum mieten, Beamer Leinwand, Stromerzeuger, Lichtanlagen, Mikrofone zum ausleihen. Darüberhinaus bieten wir Ihnen Services wie Transport zur Ihrem Veranstaltungsort, Auf- & Abbau der Showtechnik. Technische Betreuung des Mietequipments auf Ihrerer Veranstaltung. In unserem PA Verleih führen auch Präsentationstchnik wie Monitore Flatscreens, Lautsprecher, Mikrofone Mischpulte unser PA Verleih. Für die Beleuchtung Ihres Events können Sie sich ebenfalls auf uns verlassen. LED Scheinwerfer bis zum Lichtefffekt.

Kontakt

G-zell.de Eventverleih

Robert Maier

Olchingerstr. 95

82194 Gröbenzell

08142597640

vincx@g-zell.de

http://www.g-zell.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.