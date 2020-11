TOP Auszeichnung für CRMPRO GmbH

Mit diesem Beitrag möchten wir uns ganz herzlich bei allen unseren Kunden bedanken.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Firma!

Seit 1992 steht die CRMPRO GmbH für qualitative Dienstleistung rund um Ihr Immobilienunternehmen.

Egal welche Frage Sie zu Ihrer Immobilienmaklersoftware FLOWFACT Performer CRM haben, ob Neuinstallation oder nur eine Änderung in Ihrer Mail-Signatur. Wir unterstützen Sie bei jedem Thema – dies haben Sie uns mit Ihren Zahlreichen, durchweg positiven Bewertungen wissen lassen.

Über die Jahre haben wir viele weitere wichtige Lösungen in unseren Service mit aufgenommen.

So ist der Schutz Ihrer Daten ein sehr wichtiges Thema für uns. Mit der DEFENDO-Immobilen Hardware schützen Sie Ihr Netzwerk bevor jemand in Ihr Netzwerk eindringt und nicht erst danach, wie beispielsweise ein Anti-Viren Programm, welches den Eindringling erst erkennt, wenn sich dieser bereits auf Ihrem System befindet.

Mit verschiedenen Cloud-Lösungen lagern Sie Ihre wichtigen Daten aus und können so von überall auf der Welt darauf zugreifen. Das ist nicht nur ein Gimmick, sondern in einigen Fällen sogar Vorgeschrieben. So müssen z.B. Geschäftskritische eMails für mindestens 10 Jahre revisionssicher aufbewahrt werden – dies bieten wir mit der Archivierung von MailStore an – Ihre eMails werden alle paar Minuten abgeholt und sicher sowie jederzeit Zugänglich aufbewahrt.

Eine andere Cloud-Lösung wie GetMyInvoices lässt das Herz Ihrer Buchhaltung und das Ihres Steuerberaters höher schlagen – jede Rechnung wird dort automatisch erfasst und kann mit einfachen Suchkriterien gefunden und Zugeordnet werden –

Auch Services wie allgemeine Dokumentenarchivierung von DocuWare, welche Vorteile von effizienten Verwaltungsabläufen garantiert werden Sie, einmal getestet nicht mehr missen möchten.

Wir freuen uns auch über das positive Feedback von Kunden für unseren qualitativen Service Ihrer IT-Installation.

Andere Kunden sind sehr zufrieden mit unserer Überwachung Ihrer IT im allgemeinen, so überprüfen wir, wenn gewünscht permanent und in Echtzeit den Status Ihres Servers. Ob die Festplattenkapazität nun erschöpft ist, das Backup-Progam einen Fehler meldet oder die Anti-Virus-Software bald abläuft, diese und unzählige andere Überprüfungen und Leistungsüberwachungen haben dafür gesorgt, dass Sie uns positiv bewerten.

So freuen wir uns über die Zertifikate von unserer Bewertungsplattform. – Lesen Sie dort doch gerne ein paar Bewertungen unserer Kunden nach.

Vielen Herzlichen Dank!

Ihre CRMPRO GmbH

Wir präsentieren Ihnen gerne jederzeit FLOWFACT Universal CRM ganz nach Ihre Anforderungen und Vorstellungen.

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns und wir können Ihnen alle Funktionen und Optimierungsmöglichkeiten rund um FLOWFACT per Fernzugriff auf Ihrem Monitor oder bei Ihnen vor Ort zeigen.

Selbstverständlich können an der Präsentation auch mehrere Ihrer Mitarbeiter, auch über unterschiedlichste Standorte, teilnehmen.

Wir nehmen uns Zeit für alle Ihre Fragen!

