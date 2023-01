Blockalarm Erfahrungen: Eine Investition, die sich lohnt

Viele Kunden haben mit den Alarmanlagen von Blockalarm gute Erfahrungen gemacht

Eine gute Alarmanlage sollte die Hauseigentümer vor einem Einbruch schützen, ohne dabei zur Alltagsbelastung zu werden. Glaubt man den Blockalarm Erfahrungen der Kunden, bieten die Alarmanlagen dieses Unternehmens sogar noch viel mehr. Durch eine spezielle Technologie kann der Täter schon vor dem Einbruch als solcher identifiziert werden, was große Schäden an und in den Gebäuden verhindert. Darüber hinaus bieten die Alarmanlagen zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten, die für einen zusätzlichen Schutz sorgen können.

EINE KOMBINATION AUS FUNK-ÖFFNUNGSMELDER UND FUNK-GLASBRUCHMELDER

Viele Kunden haben mit den Alarmanlagen von Blockalarm gute Erfahrungen gemacht. Das liegt daran, dass der Einbruchmelder mit einer ganz speziellen und patentierten Technologie ausgestattet ist, die sich Qantum-Sensor nennt. Der Qantum-Sensor ist im Grunde eine Kombination aus Funk-Öffnungsmelder und Funkglasbruchmelder. Das bedeutet, dass er das Zerschlagen von Fensterscheiben im Abstand von bis neun Metern registriert und den Einbruch durch tiefe und hohe Schallfrequenzen schnell erkennt. Der Funk-Öffnungsmelder sendet dagegen ein Signal aus, sobald der eingesetzte Magnet von seinem Kontakt entfernt wird. Dieses Signal wird dann zu einer Alarmzentrale gesendet, die den Blockalarm Erfahrungen nach schnell reagiert. Darüber hinaus bietet Blockalarm die Möglichkeit, Alarmanlagen mit dem Qantum-Sensor Plus auszustatten. Dieser erkennt Täter bereits anhand von bestimmten Geräuschen, noch bevor sie ihren Einbruchsversuch in die Tat umsetzen konnten. Diese Technologie ist unter den Alarmanlagen einzigartig und biete den Blockalarm Erfahrungen zufolge einen besonders effektiven Schutz für Gewerbe und Privatgebäude.

GEBÄUDESCHUTZ UND EINBRUCHSCHUTZ

Wie aus den Blockalarm Erfahrungen der Kunden hervorgeht, bietet das Unternehmen verschiedene Varianten des Gebäude- und Einbruchschutzes an. So kann eine herkömmliche Alarmanlage zum Beispiel durch Rauchmelder, Thermomelder, CO-Melder und Gasmelder ergänzt werden, die in Notfällen schnell reagieren und die zuständigen Einsatzkräfte auf den Plan rufen. Für Gewerbegebäude gibt es außerdem die Möglichkeit, das Gebäude mit einem Nebelschutzsystem auszustatten. Sollte es den Tätern durch gewiefte Taktikten doch gelungen sein, ins Innere des Gebäues zu gelangen, sorgt der dichte Nebel dafür, dass sie die Hand nicht mehr vor Augen sehen können und ihren Diebstahl abbrechen müssen. Auf die Inneneinrichtung hat die Nebelmaschine den Blockalarm Erfahrungen der Kunden nach keine schädlichen Auswirkungen.

EINE ALARMANLAGE KANN MAN KAUFEN ODER MIETEN

Obwohl die Kunden über ihre Blockalarm Erfahrungen positiv berichten, ist die Installation einer Alarmanlage für manchen doch etwas zu teuer. Vor allem, wenn es darum geht, ein großes Gebäude wie eine Lagerhalle oder eine Firma mit einem Sicherheitssystem auszustatten. Hier bietet Blockalarm allerdings eine gute Alternative an. Die Blockalarm Alarmanlagen lassen sich nämlich auch mieten, wodurch man lediglich eine monatliche Rate zu bezahlen hat. Das hat den Blockalarm Erfahrungen der Kunden zufolge den Vorteil, dass keine unerwarteten Kosten für Reparaturen oder Wartungen hinzukommen können, wodurch einiges an Geld eingespart werden kann.

Seit 2015 entwickelt, produziert, verkauft und installiert BLOCKALARM seine BLOCKALARM® Alarmanlagen bundesweit zertifizierte Alarmanlagen und Sicherheitstechnik „Made in Germany“. Um seinen Kunden maximalen Einbruchschutz zu bieten, entwickelte BLOCKALARM durchdachte Lösungen für Privat- und Gewerbekunden.

BLOCKALARM Alarmanlagen leisten mehr als das, was bisher am Markt erhältlich ist. BLOCKALARM nimmt sich gerne persönlich und kostenlos Zeit, um Ihnen Ihre Alarmanlage zu zeigen und Sie mit einem Test vor Ort zu überzeugen.

