Blockalarm Erfahrungen: Einbruchschutz durch den Qantum-Sensor

Was die Blockalarm Erfahrungen der Kunden über die Qualität der Einbruchmelder aussagen

Wenn herkömmliche Alarmanlagen anschlagen, ist es meistens schon passiert. Der Täter befindet sich bereits im Haus, hat unter Umständen schon Schaden angerichtet oder birgt im schlimmsten Fall noch immer eine ernste Gefahr für die Bewohner. Aus diesem Grund hat die Firma Blockalarm Alarmanlagen ein ganz neues Alarmanlagensystem entwickelt, dass den Einbruch schon bereits als solchen erkennt, bevor der Täter sich Zugang zum Haus verschafft hat. Den Blockalarm Erfahrungen zufolge hat dieses System schon bereits einige Einbrüche erfolgreich verhindern können.

Inhalt:

– Über die Qantum-Technologie von Blockalarm Alarmanlagen

– Was die Blockalarm Alarmanlagen auszeichnet

– Alarmanlage sind sabotagegesichert

ÜBER DIE QANTUM-TECHNOLOGIE VON BLOCKALARM ALARMANLAGEN

Wer sein Heim mit dem höchsten Sicherheitsstandard schützen möchte, für den ist das Angebot der Firma Blockalarm genau das Richtige. Die Kunden von Blockalarm haben gute Erfahrungen mit den Alarmanlagen gemacht, die sich durch die einzigartige Qantum-Technologie von anderen Modellen abheben. Der Qantum-Sensor Plus zeichnet sich dadurch aus, dass er bei Einbruchsversuchen besonders schnell reagiert und Einbrüche somit verhindern kann, noch bevor der Täter ins Haus gelangt ist. Der Clou liegt dabei in einem speziellen Messverfahren, das eine Materialverspannung des verschlossenen Fensters feststellen kann und so bereits beim Einschlagversuch reagiert. Wie die zahlreichen positiven Blockalarm Erfahrungen der Kunden belegen, wird der Täter durch den verfrühten Alarm viel schneller in die Flucht geschlagen als bei herkömmlichen Alarmanlagen.

WAS DIE BLOCKALARM ALARMANLAGEN AUSZEICHNET

Die guten Blockalarm Erfahrungen der Kunden kommen nicht von ungefähr. Die Blockalarm Alarmanlagen zeichnen sich nämlich nicht nur durch ein einzigartiges System aus, sondern sind auch individuell erweiterbar und anpassungsfähig. Das bedeutet, dass für jede Gebäudegröße und jeden Bedarf das richtige System gefunden werden und beliebig um weitere Sicherheitssysteme wie Notrufanlagen, Brandmelder oder Überwachungskameras erweitert werden kann. Darüber hinaus bietet Blockalarm seinen Kunden die Möglichkeit, Alarmanlagen zu mieten. Das hat, den Blockalarm Erfahrungen der Kunden nach, den Vorteil, dass man sich eventuell anfallende Kosten für Reparaturen oder ähnliches spart und nur eine monatliche Rate zu bezahlen hat. Die Kosten für eine gemietete Alarmanlage in Gewerbegebäuden können zum Teil sogar steuerlich abgesetzt werden. Darüber berichten die Kunden über ihre Blockalarm Erfahrungen, dass das Unternehmen einen einzigartigen Service bietet. Einbau, Wartung und Installation erfolgen ohne Probleme, Schmutz oder Schäden von einem geschulten Expertenteam, sodass sich der Kunde um nicht kümmern muss.

ALARMANLAGEN SIND SABOTAGEGESICHERT

Die Blockalarm Erfahrungen zeigen, dass man als Hausbewohner keine Angst vor Fehlalarmen oder Sabotageangriffen haben muss. Fehlalarme werden nämlich durch eine integrierte und regelbare Filtereinheit verhindert. Die Alarmanlage kann dadurch erkennen, ob es sich um einen gewaltsamen Zugriff handelt, oder ob lediglich ein Fenster geöffnet wird. Da der akustische Sensor und die Geräuschanalyse ausschließlich im Heimmodus arbeiten und je nach Bedarf aktiviert und deaktiviert werden können, ist es den Blockalarm Erfahrungen nach also auch kein Problem, wenn sich Haustiere oder Bewohner im Inneren des Gebäudes bewegen.

Seit 2015 entwickelt, produziert, verkauft und installiert BLOCKALARM seine BLOCKALARM® Alarmanlagen bundesweit zertifizierte Alarmanlagen und Sicherheitstechnik „Made in Germany“. Um seinen Kunden maximalen Einbruchschutz zu bieten, entwickelte BLOCKALARM durchdachte Lösungen für Privat- und Gewerbekunden.

BLOCKALARM Alarmanlagen leisten mehr als das, was bisher am Markt erhältlich ist. BLOCKALARM nimmt sich gerne persönlich und kostenlos Zeit, um Ihnen Ihre Alarmanlage zu zeigen und Sie mit einem Test vor Ort zu überzeugen.

