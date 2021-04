BadeStern Smarter Dusch-WC-Aufsatz, Föhn-Funktion & App

Komfortabel die Temperatur der WC-Brille u.v.m. per App steuern

– Die Funktionen der WC-Brille lassen sich per App oder Bedienterminal steuern

– Dusch-Funktion mit Wasserdruck und Temperatur-Steuerung

– Trockner-Funktion nach Dusch-Nutzung

– Einstellbare Temperatur über Keramikheizung der WC-Brille

– Nachtlicht-Funktion

Besondere Hygiene dank Dusch-Funktion: Der beheizte Wasserstrahl des Dusch-WC-Aufsatzes sorgt für ein besonders sauberes Gefühl nach dem Toilettengang. Wasserdruck, Temperatur und Ausrichtung lassen sich dabei individuell einstellen. Die Dusch-Funktion ist dank Sitzbelegungserkennung nur aktiv, wenn der WC-Aufsatz in Benutzung ist. So bleibt das Bad garantiert trocken!

Wohlig warm dank Sitzheizung: Die Temperatur der WC-Brille kann man schon vor der Benutzung ganz bequem per App einstellen und dabei zwischen 4 Temperatur-Stufen wählen. So wird das stille Örtchen zu einer kleinen Wohlfühl-Oase.

Vielseitig und funktional: Neben Sitzheizung und Dusche bietet der WC-Aufsatz von BadeStern außerdem noch zahlreiche weitere Funktionen. Unter anderem eine Deodorierungs-Funktion gegen schlechte Gerüche, eine Nachtlicht-Funktion und einen ECO-Modus, um während des Beheizens Strom zu sparen.

Ruhe auf dem stillen Örtchen: Kein lautes Klappern und Schlagen des Deckels auf die Toilettenbrille mehr. Der WC-Sitz mit Absenkautomatik macht es möglich! Die weiche Absenkautomatik bietet einen Schutz gegen Verletzung, fördert die Langlebigkeit und macht das Bad oder WC zu einem Ort der Ruhe.

– Passend für alle handelsüblichen WC-Modelle

– Sitzheizung mit 4 Temperatur-Stufen: Raumtemperatur bzw. 33, 36 oder 39 °C

– Dusch-Funktion mit verschiedenen Strahlarten, beheizbarem Wasserstrahl und einstellbarem Wasserdruck

– Verschiedene Reinigungs-Modi: Wasserstrahl individuell ausrichtbar für z.B. Kinder- oder Frauen-Hygiene

– Sitzbelegungs-Erkennung: Dusch-Funktion nur bei erkannter Belegung

– Trockner-Funktion mit beheizter Luft nach Bidet-Benutzung

– Eco-Modus für einen strom- und wassersparenden Gebrauch

– Deodorierung zur Beseitigung schlechter Gerüche

– Nachtlicht-Funktion

– Übersichtliches Bedienterminal für einfache Einstellung der Funktionen

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “ELESION” für iOS und Android: zum Erstellen von Nutzerprofilen, Einschalten der Sitzheizung, Sitzbelegungserkennung, Temperatureinstellung u.v.m.

– Leistungsaufnahme: 1.520 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt

– Maße: 50,8 x 44,4 x 15,1 cm, Gewicht: 4,4 kg

– WC-Sitz mit Deckel inklusive Anschluss – und Montage-Material, Netzkabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107385282

Hinweis: Für den Betrieb benötigt man einen außenliegenden Wasser- und einen Netzanschluss.

Preis: 299,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5027-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5027-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/w5hJGLV2

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 400 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 20 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kunden , über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Polen und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Südbaden, Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannte Marken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, NavGear, simvalley MOBILE oder Luminea. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.