Mit zunehmendem Alter werden die negativen Botschaften und Reize, die auf die Haut einwirken, naturgemäß zahlreicher. Dieses Phänomen wird als Inflammaging, als Entzündungsaltern, bezeichnet. Die Zellfunktionen, die sich mit den Jahren ohnehin zusehends verlangsamen, werden dadurch gestört.

Bei der Entwicklung der jüngsten Anti-Aging-Innovation der Linie ANTI-AGE GLOBAL hat Yves Rocher ein besonderes Augenmerk auf den Schlaf und seine einzelnen Phasen gerichtet. Denn nachts läuft die Zellvermehrung auf Hochtouren. Aufgrund der hohen Stoffwechselaktivität dringen die Wirkstoffe nachts am besten in die Haut ein. Daher haben die Yves Rocher-Laboratorien für Pflanzen-Kosmetik jetzt ein Produkt mit besonders hoher Wirkstoffkonzentration, dem Nektar aus Pflanzenknospen, entwickelt, dessen Textur besonders gut einzieht. Dieser außergewöhnliche Wirkstoff besitzt die einzigartige Fähigkeit, die Zellerneuerung der Haut anzuregen und die negativen Anzeichen von Stress zu reduzieren. Die neu gewonnene Harmonie der Zellen garantiert eine umfassende Wirksamkeit im Kampf gegen die Hautalterung.

Unsere Wissenschaftler und Experten der Produktformulierung haben in unseren Forschungslabors eine Anti-Aging-Pflege entwickelt, die für eine technische Innovation der Produktformel und gesteigerte Wirksamkeit für die Haut steht: Das neue ANTI-AGE GLOBAL REGENERIERENDE 2-PHASEN NACHTKONZENTRAT.

Intensive Nachtpflege: Das neue ANTI-AGE GLOBAL REGENERIERENDE 2-PHASEN NACHTKONZENTRAT von Yves Rocher ist eine innovative 2-Phasen-Formel mit 2-mal höher konzentriertem Serum und kostbaren pflanzlichen Ölen, unter anderem Jojobaöl, das bekannt für seine regenerierenden Eigenschaften ist. Nachts läuft die Zellvermehrung auf Hochtouren. Aufgrund der hohen Stoffwechselaktivität dringen die Wirkstoffe nachts am besten in die Haut ein. Die innovative Textur des neuen ANTI-AGE GLOBAL REGENERIERENDE 2-PHASEN NACHTKONZENTRAT mit dem Nektar aus Pflanzenknospen verbindet die Eigenschaften des Serums und der Öle perfekt. Sie ist sanft, pflegend und zieht gut ein. Der Teint ist morgens strahlend frisch, die Gesichtszüge sind geglättet und Falten reduziert. Die Haut ist straffer, belebter und regeneriert.

Preis: 39,90 € (gültiger Einführungspreis bis Juli 2021, danach 59,00 €)/ Glas-Flacon mit Pipette 30 ml

Yves Rocher ist ein französischer Hersteller von Pflanzen-Kosmetik. Seit über 60 Jahren verbindet Yves Rocher die profunde Kenntnis von Natur und Pflanzenwelt mit wissenschaftlicher Forschung. Rund 650 Kosmetikprodukte mit Pflanzen umfasst die Yves Rocher-Pflegepalette. Vom Anbau der pflanzlichen Rohstoffe über die Produktion seiner Kosmetik bis hin zur Distribution hält Yves Rocher alles in einer Hand. Yves Rocher vertreibt seine pflanzliche Schönheitspflege über den Versandhandel, über eigene Schönheitsfachgeschäfte und über das Internet.

