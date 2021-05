Baden-Baden Taxi Minor startet in 2021 durch

Prognosen für das laufende Jahr geben dem Tourismus Hoffnung

BADEN-BADEN. Kongressbetrieb, Tourismus, Gastronomie und auch Taxi Minor in Baden-Baden bereiten sich auf ein Wiederbeleben noch in 2021 vor. Vieles deutet darauf hin, dass vor allem inländische touristische Angebote eine starke Nachfrage erfahren werden. Der Schwarzwald als starke Marke wird dabei ein Zugpferd sein. Die World Tourism organization (UNWTo) geht jüngst davon aus, dass sich der Tourismus als Leitökonomie des 21. Jahrhunderts weiter profilieren wird. Europa bleibt bis 2030 die größte Zielregion weltweit. Vor allem der Deutschlandtourismus kann am globalen Wachstum überproportional partizipieren. Keine Frage – von dieser Entwicklung profitiert die Kurstadt Baden-Baden. Taxi Baden-Baden ist eine tragende Säule der Infrastruktur dieser Entwicklung: Die Fahrt vom Bahnhof oder vom Flughafen in die Innenstadt, der Ausflug in den Schwarzwald oder zum Europapark Rust. Baden-Baden ist der perfekte Ausgangspunkt, um die gesamte südwestdeutsche Großregion inklusive Elsass zu erkunden. Ob Sightseeing, Europapark Rust, die Outlets in Roppenheim oder Metzingen, Städte wie Straßburg, Karlsruhe, Freiburg und Stuttgart oder der Nationalpark im Schwarzwald – mit Taxi Baden-Baden sind all die interessanten Reiseziele schnell und unkompliziert zu erreichen.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

