Assyat-Portale bietet hochwertigen Content online

Das neue Startup Assyat-Portale stellt verlässliche Informationen zur Verfügung

28.09.2020, Hilden. Ein neues Internet-Startup ist aktiv im Internet: Assyat-Portale ist mit drei neuen Portalen online gegangen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Nutzern hochwertigen Content zu präsentieren. Im Internet findet sich bekanntermaßen alles – darunter leider auch viele schlecht recherchierte Inhalte. Assyat-Portale möchte sich gegen den Trend zweifelhaften Informationen stemmen und macht es sich zur Aufgabe, sorgfältig recherchierte und verlässliche Informationen seinen Nutzern aufzubereiten.

Wo sind verlässliche Informationen wichtiger als beim Thema Gesundheit?

Sehr viele Menschen wenden sich zuerst an Suchmaschinen wie Google und Co, wenn sie nach Rat bei Gesundheitsthemen suchen. Dabei ist es bei wenigen Sachgebieten so wichtig, sauber recherchierte und verlässliche Informationen zu finden, wie bei diesen Themen.

Assyat-Portale ist mit drei Webseiten an den Start gegangen, die sich mit Gesundheit befassen – kankenversicherung-student.de, treppenlifter-kosten.de und hollywood-fit.de. Ein Team von erfahrenen und geschulten Redakteuren kümmert sich um die Erstellung von hochwertigen Beiträgen auf diesen Seiten.

Für Studierende sind Krankenkassen ein wahrer Dschungel

Das Portal krankenversicherung-student.de richtet sich an Studierende, die sich damit schwertun, den richtigen Tarif für ihre Krankenversicherung zu finden. Denn anders als bei Schülern oder Arbeitnehmern, müssen Studierende – die nicht über die Familienversicherung ihrer Eltern abgesichert sind, für ihre Versicherung komplett selbst aufkommen. Komplizierter wird es für Studierende, die über ihre Eltern privat versichert waren und sich nun selbst versichern müssen. Gerade hier sind verlässliche Informationen sehr wichtig.

Damit Senioren in ihrem eigenen Haus alt werden können

Wir werden alle immer älter – und wer möchte nicht möglichst lange im eigenen Haus wohnen bleiben? Damit das möglich ist, brauchen viele Senioren einen Treppenlift, da ihnen das Treppensteigen schwerfällt. Auch jüngere Menschen interessieren sich oft für einen Treppenlift, wenn sie beispielsweise durch eine Krankheit oder einen Unfall körperlich eingeschränkt sind. Leider ist es nicht einfach, im Internet verlässliche Informationen zum Thema Treppenlifte zu finden – denn hier muss man sich durch viele werbemotivierte Angebote erst zurechtfinden. Die Webseite treppenlifter-kosten.de räumt Mythen aus und informiert unabhängig.

Wie kann man eigentlich gesund abnehmen?

Das fragen sehr viele Menschen Google – leider ist auch hier schwer, die richtigen Informationen aus dem Marketing-Sumpf im Internet herauszufiltern. Hier setzt hollywood-fit.de an und informiert unabhängig rund um die Themen Abnehmen und Fitness. Den Autoren ist es hier wichtig, anders als viele andere Texte nicht unhaltbare Versprechen zu machen, sondern liefern handfeste Tipps und wecken keine unrealistischen Hoffnungen.

