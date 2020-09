Jetzt noch kostenlos anmelden: Aufstiegskongress ONLINE ONLY

Beim Aufstiegskongress informieren sich jedes Jahr aufs Neue Mitglieder der Fitness- und Gesundheitsbranche über Trends, Entwicklungen, aktuellste Forschungsergebnisse und Konzepte aus der Praxis für die Praxis. Der Kongress, der von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG), der BSA-Akademie und der BSA-Zert veranstaltet wird, findet erstmals als Online-Veranstaltung statt. Alle Vortragsinhalte, Fach-Foren sowie Intensivseminare werden digital und kostenfrei verfügbar sein.

Die Vorträge des diesjährigen Aufstiegskongresses stehen unter dem Motto: “time for action – Perspektiven schaffen und sichern. Nachhaltigkeit in der UnternehmensfĂĽhrung”.

Eine Branche, die mithilfe der Digitalisierung immer effizienter wird, im Kern aber ein echtes “People Business” ist, sieht – auch ausgelöst durch die Corona-Krise – neuen Entwicklungen entgegen. Nach einer so einschneidenden Erfahrung mit dieser Krankheit, deren Ausbreitung zu Kontaktverboten, StudioschlieĂźungen, Kurzarbeit und Existenzängsten fĂĽhrte, besinnen sich viele Menschen mehr denn je auf “wahre” Werte wie die eigene Gesundheit! Und das umfassender und nachhaltiger als je zuvor.

Dieser Wertewandel in der Bevölkerung ist eine Chance. Körperliche Fitness und Leistungsfähigkeit, Reduktion von Risikofaktoren, Stärkung des Immunsystems, Erhöhung der Resilienz, Reduktion von Stress – all das gewinnt an Bedeutung, sowohl individuell als auch kollektiv. Betreiber von Fitness- und Gesundheitsanlagen mĂĽssen zur Befriedigung dieser BedĂĽrfnisse entsprechend neue Konzepte und Programme erarbeiten. FĂĽr diese neuen BedĂĽrfnisse ist die Fitness- und Gesundheitsbranche ein Lösungsanbieter, der ĂĽber zahlreiche Möglichkeiten verfĂĽgt, um Lebensstiländerungen anzustoĂźen, zu begleiten und langfristig zu sichern. Somit kann die Branche einen wertvollen Beitrag zur Steigerung der Gesundheit der Bevölkerung in allen Lebenszyklen liefern.

Rufen Sie KOSTENFREI das Vortragsprogramm des “Aufstiegskongress ONLINE ONLY” 3 Monate lang von zu Hause aus oder unterwegs ab und erleben Sie ein interessantes Kongressprogramm mit Fach-Foren, Vorträgen und Intensivseminaren zu aktuellen Themen der Fitness- und Gesundheitsbranche.

Mehr Infos unter www.aufstiegskongress.de

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness, Sport und Gesundheit

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule fĂĽr Prävention und Gesundheitsmanagement DHfPG qualifiziert mittlerweile ĂĽber 8.000 Studierende zum “Bachelor of Arts” in den Studiengängen Fitnesstraining, Sportökonomie, Fitnessökonomie, Ernährungsberatung sowie Gesundheitsmanagement, zum Bachelor of Science Sport/Gesundheitsinformatik, zum “Master of Arts” Prävention und Gesundheitsmanagement, zum “Master of Business Administration” MBA Sport-/Gesundheitsmanagement, zum “Master of Arts” Sportökonomie sowie zum Master of Arts Fitnessökonomie. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. rundet das Angebot ab. Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim ThemenfĂĽhrer im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness, Sport und Gesundheit. Damit gehört die Deutsche Hochschule zu den größten privaten Hochschulen in Deutschland. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der staatlich anerkannten Hochschule sind akkreditiert und staatlich anerkannt. Das spezielle Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Ausbildung und ein Fernstudium mit kompakten Präsenzphasen an bundesweit eingerichteten Studienzentren (MĂĽnchen, Stuttgart, SaarbrĂĽcken, Köln, DĂĽsseldorf, Berlin, Leipzig, Frankfurt und Hamburg) sowie in Ă–sterreich (Wien) und der Schweiz (ZĂĽrich). Die Studierenden werden durch Fernlehrer und E-Campus der Hochschule unterstĂĽtzt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung ĂĽbernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 200.000 Teilnehmern seit 1983 einer der fĂĽhrenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Mit Hilfe der ĂĽber 70 staatlich geprĂĽften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation fĂĽr eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Teilnehmer profitieren dabei vom modularen Lehrgangssystem der BSA-Akademie. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die mit Aufbaulehrgängen ĂĽber ProfiabschlĂĽsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie “Fitnessfachwirt/in” oder “Fachwirt/in fĂĽr Prävention und Gesundheitsförderung”, erweitert werden kann. Diese AbschlĂĽsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen FachwirtprĂĽfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu BerufsabschlĂĽssen auf Meister-Niveau fĂĽhren. In Zusammenarbeit mit der IHK wurden mit dem “Fitnessfachwirt IHK” (1997) sowie dem “Fachwirt fĂĽr Prävention und Gesundheitsförderung IHK” (2006) bereits zwei öffentlich-rechtliche BerufsprĂĽfungen entwickelt. 2010 kam mit der Fachkraft fĂĽr betriebliches Gesundheitsmanagement (IHK) ein IHK-Zertifikatslehrgang hinzu.

