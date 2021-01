7links Video-Babyphone VBP-430

Das Baby immer im Blick mit verstellbarer Kamera

– Alles im Blick – dank dreh- und schwenkbarer Kamera

– Großes 11-cm-Farb-Display (4,3″)

– Temperatur-Überwachung mit Alarm bei Über- oder Unterschreitung

– Nachtsicht-Funktion bis zu 5 m

– Große Reichweite: 250 m

Jetzt weiß man immer, ob das Kind gut schläft: Denn man ist live dabei! In Bild und Ton sieht man, ob der kleine Schatz ruhig schläft oder versucht, aus dem Bettchen zu entkommen – beim Mittagsschlaf und dank Nachtsicht auch, wenn es im Zimmer dunkel ist.

Dreh- und schwenkbar für vollen Überblick: Ist die Kamera von 7links ganz nach Bedarf eingestellt, hat man sein Kleinkind stets bestens im Blick – ob mit der Kamera auf der Wickelkommode oder in einer Ecke auf dem Kleiderschrank!

Immer die perfekte Raum-Temperatur: Der Monitor warnt mit einem Signalton bei Über- oder Unterschreitung der idealen Zimmertemperatur. So kann man schnell handeln, um Frieren oder Schwitzen beim Baby zu vermeiden.

Schlaflieder für den Schatz: Auf dem Monitor wählt man jederzeit aus 5 beruhigenden Schlummerliedern aus. Und mit der Gegensprechfunktion kann man zudem beruhigende Worte ins Kinderzimmer schicken.

– Video-Babyphone VBP-430

– Dreh- und schwenkbare Kamera (Pan / Tilt): schwenkt horizontal um 350°und vertikal um 55°

– Temperatur-Überwachung mit Alarm bei Über- oder Unterschreitung

– 5 vorinstallierte Schlaflieder

– Infrarot-Nachtsichtkamera mit bis zu 5 m Sichtweite: schaltet bei Dämmerlicht automatisch um

– Elterneinheit mit 11-cm-Farbdisplay (4,3″)

– Wecker- und Gegensprech-Funktion

– Einstellbarer Energiespar-Modus

– Funk-Reichweite zwischen Elterneinheit und Kamera: bis zu 250 m

– Stromversorgung Elterneinheit: integrierter Akku mit 1.200 mAh, lädt per USB

– Stromversorgung Kamera: per USB (Netzteil enthalten)

– Maße: 15 x 10,8 x 8,8 cm, Gewicht: 196 g

– Kamera (Babyeinheit) inklusive Monitor (Elterneinheit), 2 USB-Strom- und Ladekabel, 2 USB-Netzteile und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107381192

Preis: 79,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4960-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4960-1340.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/SJBpmHFU

