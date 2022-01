1-2-3.tv präsentiert erstmals INVICTA-Uhrenshow live aus Miami

– Exklusive Verkaufsshows am 23. und 24. Januar live aus dem INVICTA Hauptsitz in

Florida

– Moderator Dennis Pesch stellt neben INVICTA Neuheiten, Redesigns und Bestseller

vor

Grünwald/Miami, 20. Januar 2022 – Die Omnichannel-Auktionsplattform 1-2-3.tv präsentiert am

kommenden Sonntag (23. Januar) und Montag (24. Januar) exklusiv im deutschen Fernsehen ein

Highlight für Liebhaber der Uhrenmarke INVICTA: Anlässlich des INVICTA Innovations Events, bei dem

jährlich neue Kollektionen und Redesigns des Herstellers vorgestellt werden, sendet 1-2-3.tv erstmals

eine Verkaufsshow live aus dem Headquarter der INVICTA Watchgroup im US-amerikanischen Miami.

Durch die jeweils vierstündigen Live-Shows zur Primetime führt 1-2-3.tv-Moderator Dennis Pesch,

der ausgewählte Modelle aus der Damen- und Herrenkollektion in der gewohnten Rückwärtsauktion

vorstellt.

Im Programm sind dabei zahlreiche Modelle aus der INVICTA-Uhrenwelt von sportlichen

Exemplaren über Zeitmesser im Marvel- und Star Wars Design bis hin zu Disney-Modellen. Dabei

können Zuschauer nicht nur ihren Uhrenfavoriten aus den vorgestellten Modellen ersteigern,

sondern auch einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Uhrenmarke werfen.

„1-2-3.tv live aus den USA – schon jetzt ist diese exklusive Verkaufsshow ein Highlight im noch jungen

Jahr“, sagt 1-2-3.tv-Geschäftsführer Jörg Simon. „Unsere Uhrenformate sind bei unseren Zuschauern

sehr beliebt, weshalb wir ihnen außergewöhnliche Shoppingerlebnisse mit Entertainmentfaktor

bieten wollen. Mit INVICTA haben wir dafür eine attraktive Marke gefunden, die unser Portfolio ideal

ergänzt.“

1-2-3.tv ist exklusiver Vertriebskanal von INVICTA im deutschsprachigen Raum. Die Modelle des

Herstellers bestechen durch Sportlichkeit, Robustheit und einzigartigem Design. Das kalifornische

Unternehmen hat sich zur schnellst wachsenden Marke in der Branche etabliert und ist heute

beispielsweise die Nummer 1 bei dem zu iMedia gehörenden Teleshoppingsender Shop HQ in den

USA. Jede INVICTA Uhr wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen und muss INVICTAs hohem

Qualitätsstandard gerecht werden. INVICTA ist eine Uhrenmarke mit langer Geschichte und

Schweizer Tradition. Raphael Picard gründete das Unternehmen in La-Chaux-de-fonds mit der Idee

Uhren mit hoher Qualität zu günstigen Preisen anzubieten. Im Jahr 1991 kaufte eine amerikanische

Investmentgesellschaft aus den USA das von der Picard Familie geführte Unternehmen. Seitdem ist

der Hauptgeschäftssitz der INVICTA Watches Group in Miami.

Sendedaten:

Sonntag, 23. Januar 2022, von 20 bis 0 Uhr

Montag, 24. Januar 2022, von 20 bis 0 Uhr

Bei 1-2-3.tv bestimmen die Kunden den Preis: Europas spannendste Omnichannel-Auktionsplattform verspricht

ein breites Produktsortiment, packendes Entertainment in einzigartigen Auktionsmodellen. Und das nicht nur im

TV, sondern auch online und via App: Interaktion, Live-Shopping mit limitierten Mengen und fallenden Preisen

versprechen Herzklopfen und Adrenalin. Über zwei Millionen registrierte Schnäppchenjäger lieben den

Nervenkitzel bei 1-2-3.tv. Rund um die Uhr hält 1-2-3.tv immer einen Deal bereit – jährlich in über 75.000

Auktionen. Dabei erweitert 1-2-3.tv permanent sein Auktionsangebot auf allen Kanälen, mobil und Social Media.

In 2020 hat der 1-2-3.tv GmbH über 125 Mio. EUR Umsatz erwirtschaftet, rund ein Drittel davon auf seinen

digitalen Angeboten und ist damit gegenüber Vorjahr um über 20 Prozent gewachsen. Mehr als 120 Mitarbeitern

arbeiten am Hauptsitz und im Studio für die Live-Produktion in Grünwald. Die Geschäftsführung verantwortet

Jörg Simon. 1-2-3.tv kann in insgesamt mehr als 40 Mio. Haushalten in Deutschland und Österreich empfangen

werden. Der Sender verbreitet sein Angebot im digitalen Kabel in SD und HD, über den Satelliten ASTRA in SD via

Satellit ASTRA 1N, via ASTRA 1KR und über MagentaTV. Zudem ist der Empfang über DVB-T2 überregional in

Deutschland möglich. Mit 9,7 Mio. Visits auf seiner Website und ca. x Mio. App Nutzern bietet 1-2-3.tv neben

dem TV-Stream einen interaktiven Live-Shopping Stream, Tagesauktionen, automatische Web-Auktionen mit

Rund-um-die-Uhr-Schnäppchengarantie. www.1-2-3.tv Service-Hotline 089 54 22 55 000

