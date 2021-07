Yamaha YH-L700A: Immersive Klangwelten für zuhause und unterwegs

Mit dem YH-L700A präsentiert Yamaha einen Bluetooth Kopfhörer samt ANC, der nicht nur mit dem Sound der besten stationären HiFi-Komponenten glänzt, sondern darüber hinaus auch immersive Heimkinoerlebnisse mobil macht. Basierend auf dem hochgelobten CINEMA DSP Algorithmus der Yamaha Hometheater-Systeme ermöglicht das 3D Sound Field faszinierend räumliche Klangerlebnisse an jedem Ort der Welt. Gleichzeitig stimmt der innovative Listening Optimizer das Klangbild permanent auf das Ohr des Benutzers und die Umgebungsbedingungen ab und sorgt zusammen mit Advanced Active Noise Cancelling für Referenzklang in jeder Umgebung. Bluetooth 5.0 sorgt zusammen mit dem Qualcomm aptXTM Adaptive Algorithmus für beste hochauflösende Drahtloskonnektivität.

Rellingen, 15. Juli 2021 – Der YH-L700A ist das Flaggschiff des neuen Bluetooth ANC-Kopfhörer Line-ups von Yamaha. Der Referenzhörer verfügt über das effektive firmeneigene Advanced Active Noise Cancelling System und beeindruckt darüber hinaus mit innovativen Technologien wie dem Listening Optimizer sowie dem revolutionären 3D Sound Field, das binaurale Klangerlebnisse direkt am Kopf realisiert. Der YH-L700A schützt mit seinem Listening Care Algorithmus außerdem das Gehör des Nutzers.

Yamaha True Sound immer und überall

Als Topmodell einer neuen Serie kabelloser ANC-Kopfhörer von Yamaha sorgt der YH-L700A nicht nur für besten HiFi-Klang in jeder Lebenslage, sondern glänzt darüber hinaus mit einer Fülle innovativer Technologien. Egal ob bester Heimkinosound gemütlich auf der Couch, ein Klavierkonzert bei der Büroarbeit oder inspirierende Klänge unterwegs: Dank des Advanced Active Noise Cancelling Systems bleibt der Musikgenuss stets ungestört. Außerdem lässt der Ambient Mode bei Bedarf Geräusche durch und ermöglicht so eine reibungslose Kommunikation. Gleichzeitig analysiert der YH-L700A permanent den Ohrkanal in Verbindung mit der aktuellen Situation und passt sich so dem Hörer und seiner Umgebung kontinuierlich an. Dabei spielt sich das Klanggeschehen keineswegs nur im Kopf ab: Das 3D Sound Field erschafft beeindruckende virtuelle Klangräume.

3D Sound für für zuhause und unterwegs

Der YH-L700A sorgt auch unterwegs für klaren Sound in allen Dimensionen, schließlich kann Yamaha als führender Anbieter hochwertiger Heimkino-Systeme auf mehr als dreißig Jahre Erfahrung mit immersiven Lösungen zurückblicken. Um faszinierende dreidimensionale Klangwelten direkt am Kopf realisieren zu können, wurde das einzigartige CINEMA DSP Processing entscheidend weiterentwickelt. Die proprietäre HRTF (head-related transfer function) Technologie des YH-L700A generiert binaurale Klangfelder aus dem Zweikanalton und sorgt für ein völlig freies, vom Kopf gelöstes Klangbild mit gestochen scharfer Lokalisation der einzelnen Instrumente im virtuellen Raum. Packende Gaming-Performances, faszinierende Separierung von Dialog und Musik bei Filmen oder das Erlebnis eines wundervollen Konzertsaales – der YH-L700A bringt den Sound mit sieben genau abgestimmten DSP-Modes perfekt zur Geltung und erzeugt eine ungeahnte Räumlichkeit. Das 3D Sound Field samt den DSP-Einstellungen funktioniert dabei unabhängig vom Zuspieler sowie den verschiedenen Audioformaten und sorgt zusammen mit Headtracking für völlig neuen, hochauflösenden Audiogenuss im heimischen Wohnzimmer.

Perfekter Musikgenuss in jedem Augenblick

Natürlich wurde der YH-L700A akribisch perfektioniert – Yamaha geht aber noch einen entscheidenden Schritt weiter: Der YH-L700A optimiert sich in jedem einzelnen Augenblick selbst. Er ist mit internen Mikrofonen ausgestattet, die den Ohrkanal und die jeweilige Hörsituation ständig messen. Gleichzeitig analysiert der Listening Optimizer die Dichtheit am Ohr sowie den Luftdruck innerhalb des Hörers. Alle zwanzig Sekunden überprüft die innovative Elektronik die Messergebnisse und optimiert die Wiedergabe – für unbestechlichen Referenzklang unter allen Betriebsbedingungen.

Himmlische Ruhe und göttlicher Klang

Viele ANC-Kopfhörer versprechen eine effektive Geräuschdämmung, doch das war den Ingenieuren von Yamaha bei der Entwicklung des Referenzmodells YH-L700A bei weitem nicht genug. Mit dem Advanced Active Noise Cancelling System wurde vielmehr eine innovative Technologie erschaffen, die auch bei maximaler Dämmung der Außengeräusche das Klangbild bester HiFi-Komponenten beibehält. Der einzigartige Algorithmus analysiert nicht nur die Außengeräusche, sondern auch die Wiedergabe sowie die Messergebnisse des Listening Optimizers. Dies ermöglicht eine äußerst genaue Analyse der zu eliminierenden Frequenzen und führt damit zu größtmöglicher Effizienz bei minimaler Beeinflussung des Musiksignals. Ob im Flugzeug, auf dem Fahrrad neben einer Baustelle oder in freier Natur – der YH-L700A liefert wahrhaft göttlichen Klang bei himmlischer Ruhe.

Gutes Hören heute und morgen

Da Kopfhörer direkt am Ohr anliegen, können sie bei exzessivem Gebrauch das Gehör schädigen, doch der YH-L700A von Yamaha passt auf seinen Benutzer auf. Sein Listening Care System analysiert das jeweilige Musikstück und schützt vor zu hohen Pegeln, ohne die Gesamtlautstärke zu verändern. Ein vierbändiger Korrekturequalizer filtert schädliche Frequenzen in einem sehr kurzen Zeitfenster von 0,7 Sekunden – dabei wird die gehörte Durchschnittslautstärke der letzten fünf Sekunden zugrunde gelegt. Für ein natürlich klingendes Ergebnis werden die Korrekturen allmählich und kontinuierlich durchgeführt, gleichzeitig spielt der Algorithmus nahtlos mit dem Advanced Active Noise Cancelling System und dem Listening Optimizer zusammen – für einen langanhaltenden, perfekt auf den Benutzer abgestimmten Klanggenuss.

Unbestechliche Referenztechnologien

Für besten Referenzklang ist der YH-L700A mit den klangstärksten Komponenten von Yamaha ausgestattet. Sein hochentwickelter 40 Millimeter Treiber sorgt für einen Übertragungsbereich von ultratiefen 8 Hz bis hin zu 40 kHz und die Elektronik versteht sich auch mit hochauflösenden Audioformaten. Dank der engen Zusammenarbeit von Yamaha mit dem Chiphersteller Qualcomm unterstützt der YH-L700A den neuesten aptXTM Adaptive Algorithmus, gleichzeitig sorgen Bluetooth 5.0, SBC und AAC für bestmögliche Drahtlosübertragung der Musiksignale. Der YH-L700A unterstützt Sprachsteuerung via Siri und Google Assistant und lässt sich über die Yamaha Headphones Controller App bequem fernsteuern und feinjustieren. Eine Batterielaufzeit von bis zu 34 Stunden sorgt für langanhaltenden mobilen Musikgenuss.

Preis und Verfügbarkeit

Der Bluetooth ANC-Kopfhörer Yamaha YH-L700A ist ab August im ausgesuchten Fachhandel verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 549,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Yamaha Music Europe GmbH Firmenprofil

Yamaha ist weltgrößter Hersteller von Musikinstrumenten und einer der führenden Hersteller von Home- und Professional-Audio-Equipment. Das Unternehmen Yamaha wurde vor über 130 Jahren in Japan gegründet. Die Yamaha-Europavertretung, die seit 2009 unter dem Namen Yamaha Music Europe GmbH firmiert, besteht bereits seit 1966 und ist die zentrale europäische Vertriebsorganisation für alle Produktbereiche des Konzerns von Musikinstrumenten über Pro-Audio-Geräte bis hin zu Home-Entertainment-Produkte.

