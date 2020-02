WOLF CHA Monoblock Wärmepumpe – bis zu 45 % Förderung

Egal ob Sanierung oder Neubau – die CHA-Monoblock Wärmepumpe ist immer die beste Wahl

Wärmepumpen haben sich in den letzten Jahren nicht nur zum Standard im Neubau entwickelt, sondern stellen auch im Sanierungsfall eine gute Alternative dar. WOLF hat früh die Potentiale dieses Wachstumsmarkts erkannt und seine effizienten sowie leistungsstarken Geräte konsequent weiterentwickelt. Die mehrfach ausgezeichnete Luft/Wasser-Wärmepumpe CHA-Monoblock ist ein robustes Premium-Produkt, das auf einfache Installation und einen besonders sicheren Langzeitbetrieb ausgerichtet ist. Zusätzlich profitieren Bauherren dank des Klimapakets der Bundesregierung von attraktiven Förderungen von bis zu 45% für besonders effiziente Wärmepumpen wie der WOLF CHA-Monoblock.

Umweltfreundlich, leise und effizient

Mit der CHA-Monoblock präsentiert WOLF eine einzigartige Kombination aus effizienter Technik, hochwertigen Materialien, präziser Verarbeitung und ansprechendem Design. Durch den serienmäßigen Einsatz von Invertertechnik heizt und kühlt die Wärmepumpe mit idealer Modulation. Das Ergebnis – angenehme Wärme im Winter und sanfte Kühlung im Sommer über die Fußbodenheizung. Der sich langsam drehende Ventilator im Eulenflügeldesign sowie die Einbettung der Komponenten in einen schalldämmenden EPP-Kern machen die CHA-Monoblock extrem leise. Des Weiteren kommt das innovative und besonders umweltfreundliche Kältemittel R290 zum Einsatz. Es ist weder ozonschädigend, noch trägt es zum Treibhauseffekt bei. Die hohe Vorlauftemperatur von bis zu 70° C gewährleistet den thermischen Legionellenschutz ohne Aktivierung des E-Heizelements. Das serienmäßig enthaltene, bedarfsgerecht geregelte E-Heizelement mit 9 kW dient zudem als zuverlässige Leistungsreserve für lange Kälteperioden. Die kompakten Abmessungen sowie die praktische Tragevorrichtung an der Außeneinheit erleichtern die Aufstellung durch den Fachhandwerker. Der hydraulische Anschluss ist ohne zusätzliches Zubehör werkzeuglos unter- oder rückseitig möglich – je nach baulichen Gegebenheiten und Kundenwünschen. Dank EEBUS lässt sich die digitale Heizung von WOLF schon heute in ein integriertes Energiemanagement einbinden. Damit kann der Energieverbrauch optimiert und der Eigenverbrauch, z.B. von einer Photovoltaik-Anlage, erhöht werden.

CHA-Monoblock Wärmepumpe mit bis zu 45% Förderung

Die Bundesregierung hat Ende letzten Jahres ein wegweisendes Klimapaket beschlossen, aus welchem sich neue Förderungsmöglichkeiten für Heizsysteme sowohl in der Sanierung als auch im Neubau ergeben. Gerade der Austausch einer alten Ölheizung gegen eine effiziente CHA-Monoblock Wärmepumpe lohnt sich nun richtig. Denn der Staat beteiligt sich nicht nur mit bis zu 45 % an den Anschaffungs- und Installationskosten, sondern der gleiche Fördersatz gilt für alle notwendigen Umfeldmaßnahmen, wie beispielsweise für den Einbau einer neuen Fußbodenheizung. Im WOLF Heizungskompass ( www.wolf.eu/heizungskompass) sind die verschiedenen Fördermöglichkeiten bei einer Modernisierung übersichtlich zusammengestellt. Auch im Neubau gibt es über das Marktanreizprogramm der BAFA bis zu 35 % Förderung für eine neue WOLF CHA Wärmepumpe (JAZ größer oder gleich 4,5). Der Einbau von hocheffizienten Wärmepumpen lohnt sich in Kombination mit dem KfW-Effizienzhaus sogar doppelt. Der Förderbetrag wurde von 100.000 EUR auf 120.000 EUR angehoben. Zudem bietet die KfW (Energieeffizient Bauen – Kredit 153) attraktive Tilgungszuschüsse von bis zu 30.000 EUR. Die Luft-/Wasser-Wärmepumpe CHA-Monoblock, in den Leistungsgrößen von 7 und 10 kW, ermöglicht die Realisierung eines solchen KfW Effizienzhauses.

Mehr Informationen zur CHA-Monoblock Wärmepumpe von WOLF finden Sie unter: www.wolf.eu/cha

Die Wolf Group zählt zu den führenden Systemanbietern von Heizungs- und Klimasystemen und gemeinsam mit ihrer Muttergesellschaft, der börsennotierten Centrotec Sustainable AG, zu den führenden Komplettanbietern für Energiesparlösungen im Bereich der Gebäudetechnik. Mit circa 2.000 Mitarbeitern an allen Standorten und 60 Vertriebspartnern in über 50 Ländern ist Wolf international aufgestellt. Das Unternehmen erwirtschaftete 2018 einen Jahresumsatz von rund 389 Mio. Euro. Die Wolf Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich gezielt dem Wunsch der Menschen nach persönlicher Wohlfühlatmosphäre zu widmen. Das Unternehmen positioniert sich als „Experte für gesundes Raumklima“ und unterstreicht diesen Anspruch mit der klaren und verbindlichen Aussage: „Wolf – Voll auf mich eingestellt.“ Weitere Informationen unter www.wolf.eu

Firmenkontakt

Wolf GmbH

Gudrun Krausche

Industriestrasse 1

84048 Mainburg

+49 8751 – 74 1575

presse@wolf.eu

http://www.wolf.eu

Pressekontakt

HEINRICH Agentur für Kommunikation (GPRA)

Falko Müller

Gerolfinger Straße 106

85049 Ingolstadt

0841/9933958

falko.mueller@heinrich-kommunikation.de

http://www.heinrich-kommunikation.de

Bildquelle: Wolf GmbH