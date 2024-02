WiFi 7: Die außergewöhnliche Leistung der Orbi 970 Serie kommt nach Europa – für Konnektivität der Spitzenklasse

Das neueste Mitglied der Orbi 9er Serie ist ab sofort vorbestellbar und wird zeitnah* ausgeliefert.

NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter von Netzwerklösungen sowie intelligenten Produkten für Smart Homes, Gaming und Streaming, kündigt die Verfügbarkeit der neuen Orbi 970 Serie mit ihrem schlanken Design, Antennen mit beispielloser Leistung und einer verbesserten, revolutionären dedizierten Konnektivität für Deutschland, Österreich und die Schweiz an. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 27 Gbit/s, die eine 360-Grad-Abdeckung im ganzen Haus bieten, unabhängig vom Layout der Wohnumgebung, hebt es das WLAN-Erlebnis auf ein vollkommen neues Niveau. Vorbestellungen sind im NETGEAR Online-Shop ab sofort möglich, die Auslieferung erfolgt zeitnah*. Mit Blick auf die zu erwartende hohe Nachfrage wird darauf hingewiesen, dass die Verfügbarkeit des Systems möglicherweise begrenzt sein kann. Um Wartezeiten zu verhindern, sollten Interessenten möglichst zeitnah im NETGEAR Online-Shop bestellen.

WLAN ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. In der Tat ist es heutzutage schwer vorstellbar, ohne es zu leben, denkt man allein an die Unterstützung bei Aktivitäten zu Hause, im Büro oder auf Reisen. Es ermöglicht uns, besondere Momente mit Freunden und der Familie zu teilen, vor allem, wenn wir nicht persönlich anwesend sein können. WLAN ist für die Arbeit, das Lernen, den Einkauf und praktisch alle anderen Bedürfnisse essentiell, ob zu Hause oder anderswo, und hilft uns, wichtige Verbindungen zu Familie, Freunden und der Gemeinschaft aufrechtzuerhalten.

Need for Speed – darum macht WiFi 7 absolut Sinn

Mit dem Aufkommen ständig steigender Multi-Gigabit-Internetgeschwindigkeiten, die jetzt für eine breitere Palette von Haushalten verfügbar sind, der wachsenden Anzahl von vernetzten Geräten pro Familie und der Zunahme bandbreitenintensiver Anwendungen wie 4K/8K-Video-Streaming, hochauflösende Zoom-Anrufe, grafikintensive Arbeiten, interaktive Spiele in Echtzeit und AR/VR-Unterhaltung, sind schnellere WLAN-Geschwindigkeiten, eine verbesserte Sicherheit, eine geringere Latenz und eine höhere Bandbreite unerlässlich. Hier kommt WiFi 7 ins Spiel. Während WiFi 6E das 6-GHz-Band als Autobahn für die neuesten und schnellsten Geräte öffnete, baut WiFi 7 auf diesem Versprechen auf, dass es die Kanäle auf 320 MHz erweitert und beispiellose Geschwindigkeiten und Leistungen bietet. Die Orbi 970 Serie maximiert das Potenzial des neuen Standards mit innovativer Technologie, die die Bereitstellung von Vorteilen im ganzen Haus, von der Haustür bis zum Garten, auf allen Geräten gleichzeitig gewährleistet.

Das Kit der 970er Serie beinhaltet ein Jahr NETGEAR Armor™ powered by Bitdefender®, das in den Router integriert ist und einen automatischen Schutz für verbundene Endgeräte bietet. Es handelt sich um eine umfassende Sicherheitslösung zur Überwachung ein- und ausgehender Internetaktivitäten, zum Schutz von Computern, Sicherheitskameras, Babyfonen und anderen IoT-Geräten im Netzwerk sowie zur Warnung vor externen Bedrohungen und verdächtigen Aktivitäten. Die Orbi 970 Serie verfügt außerdem über NETGEAR Smart Parental Controls™, um die Online-Zeit der Kinder auf allen verbundenen Endgeräten einfach zu verwalten und positive Online-Nutzerverhalten für die Familie zu fördern.

Unschlagbare Geschwindigkeiten – bereit für die Zukunft

Die exklusive und patentierte Quad-Band-Technologie von Orbi und der Enhanced Dedicated Backhaul sorgen für schnelles WLAN auf allen Geräten. Um Orbi von der Konkurrenz abzuheben, ergänzt NETGEAR Multi-Link Operation (MLO), eine WiFi 7-Funktion, um einen Enhanced Dedicated Backhaul, der ein dediziertes 5-GHz-Band mit einem 6-GHz-Band kombiniert, um die Verbindungsgeschwindigkeit zwischen dem Router und den Satelliten zu verdoppeln und einen 10-Gig-Wireless-Backhaul für reduzierte Latenz und Datenübertragung mit maximaler Geschwindigkeit zu erreichen. Das System bietet auch eine Smart Connect-Funktion, die auf intelligente Weise das schnellste WLAN-Band für jedes angeschlossene Endgerät auswählt.

Der Router verfügt über einen 10-Gigabit-Anschluss zum Internet und einen 10-Gigabit-Ethernet-Anschluss sowie vier 2,5-Gigabit-Ethernet-Ports, um die derzeit schnellsten Geschwindigkeiten zu erreichen. Die neuen und eleganten zylindrischen Gehäuse von Router und Satelliten wurden speziell für eine optimale Leistung entwickelt. Sie verfügen über 12 interne Hochleistungsantennen mit leistungsstarken Verstärkern für eine 360-Grad-Abdeckung, von Wand zu Wand, über den gesamten Wohnraum hinweg.

Das neue Mesh-System der Orbi 970 Serie (3er Pack bestehend aus einem Router und zwei Satelliten) deckt bis zu 660 Quadratmeter Wohnfläche ab, 10 % mehr als die Orbi 960 Serie, und unterstützt bis zu 200 Endgeräte. Um die Abdeckung zu erweitern, können zusätzliche Satelliten hinzugefügt werden. Jeder zusätzliche Satellit erhöht die Abdeckung eines bestehenden Orbi 970 Systems um bis zu 220 Quadratmeter und verfügt über einen 10-Gigabit-Ethernet-Anschluss sowie zwei 2,5-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse für unschlagbare Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bei mehreren kabelgebundenen Endgeräten.

Verfügbarkeit und Preise

Der neue Orbi RBE973SB (3er Pack: Router und 2 Satelliten in Schwarz) ist ab sofort über den Online-Shop von NETGEAR zur unverbindlichen Preisempfehlung von 2.399,99 EUR inkl. MwSt. vorbestellbar.

Weitere Varianten der NETGEAR Orbi 970 Serie werden in Kürze ebenfalls über den Online-Shop von NETGEAR verfügbar sein:

-RBE973S (weiß) – RBE973SB (schwarz):

Router und 2 Satelliten – 3er-Pack, unverbindliche Preisempfehlung: 2.399,99 EUR inkl. MwSt.

-RBE972S (weiß) – RBE972SB (schwarz):

Router und 1 Satellit – 2er-Pack, unverbindliche Preisempfehlung: 1.699,99 EUR inkl. MwSt.

-RBE970 (weiß) – RBE970B (schwarz):

Zusätzlicher Satellit, unverbindliche Preisempfehlung: 899,99 EUR inkl. MwSt

Im Hinblick auf das erwartet hohe Interesse wird darauf hingewiesen, dass die Verfügbarkeit des Systems möglicherweise begrenzt ist. Interessenten werden darauf hingewiesen möglichst zeitnah eine Kaufentscheidung zu treffen, um mögliche Wartezeiten zu verringern.

* Genaue Auslieferungsdaten entnehmen Sie der Website.

