Wichtige Information – die Buchungssituation für unseren nächsten Seniorenassistentenlehrgang Frühjahr 2022 beträgt zur Zeit bereits 70 %

Jetzt ist die Zeit für berufliche Veränderung und eine erfolgreiche und erfüllte Zukunft

Alle Interessenten die zur Zeit überlegen diesen Lehrgang zu besuchen um sich beruflich zu verändern, möchten wir gerne daran erinnern, dass wir die Lehrgänge immer noch Corona bedingt in sehr kleinen Gruppen durchführen und Sie sich Ihren Platz im Frühjahr 2022 jetzt noch sichern könnten.

Der Lehrgang enthält 4 Module inkl. Zertifizierung für 2.295,00 EUR anstatt 2.700,00 EUR Vollpreis. Das fakultative Modul 5 “Firmengründung und Marketing” wird ebenfalls mit 15 % Frühbucherrabatt zu 578,00 EUR angeboten. Der Lehrgang beginnt am 02.02.2022

Die Aufgabe Ihre zukünftigen Senioren vertrauensvoll und zuverlässig durch diese schwierigen Zeiten zu begleiten und diesen Zuversicht sowie Sicherheit zu geben ist so wichtig wie nie zuvor. Sie werden dringend gebraucht und das Klientel wird täglich mehr.

Zur Anmeldung bitten wir um die Zusendung des Teilnehmervertrag vorab via Mail oder Fax, da wir die Lehrgänge in Corona Zeiten mit 12 Personen schließen und schon einige Anmeldungen also 70 % Buchungsstand vorliegen.

Bei Fragen freuen wir uns auf direkte persönliche Gespräche.

Die Help-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

Kontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

80335 München

089-21 54 59 20

089-21 54 59-21

info@help-akademie.de

https://www.help-akademie.de

