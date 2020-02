VisorTech Smarter Multi-Gasmelder mit WLAN & App

Sichert gegen unbemerkt austretendes Gas

– Erkennt alle haushaltsüblichen Gase

– Alarmiert bei Gefahr durch Gas mit lauten 85 dB

– Warnt bereits bei niedriger Gas-Konzentration

– Kostenlose App für weltweite Information bei Alarm

– In der Steckdose sofort einsatzbereit

– Automatische Szenarien-Funktionen programmierbar

Der Melder für alle haushaltsüblichen Gase: Einfach das kompakte Gerät von VisorTech in eine Steckdose stecken. Am besten natürlich in die Nähe der Gastherme oder Erdgas-Heizung. Schon warnt es vor austretendem Gas sowie vor geruchlosem Kohlenmonoxid. Wird das Fahrzeug mit Autogas betankt, ist der Melder auch ideal für die Garage!

Alarmiert bei Gefahr mit lauten 85 dB: Übersteigt die Gas-Konzentration den Grenzwert, hört man einen extra-lauten Dauerton. Und das solange, bis die Gas-Konzentration ausreichend gesunken und die Gefahr gebannt ist.

Mit Push-Nachricht auf dem Smartphone: Per kostenloser App “Elesion” wird man über jeden Alarm informiert. Hat man mehrere Melder im Einsatz, weiß man sogar, welcher von ihnen ausgelöst hat. Mit Internetverbindung über das Mobilgerät sogar weltweit!

– Erkennt alle haushaltsüblichen Gase: Erdgas (Methan), Kohlenmonoxid (CO), Flüssiggas (Propan, Butan) und Autogas (LPG / GPL)

– Alarmton-Lautstärke: 85 dB

– 3 Status-LEDs für Funktions- und Status-Anzeige

– Beendet Alarm-Modi automatisch bei entsprechend gesunkener Gas-Konzentration

– Test-Taste: zur Funktions-Überprüfung

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 Ghz)

– Kostenlose App “Elesion” für iOS und Android: informiert weltweit bei Gas-Alarm, mit Unterscheidung bei Einsatz mehrerer Melder

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Einschalten des Lichts und/oder Luftreinigers bei

Aktivierung des Melders u.v.m.

– Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)

– Maße: 123 x 78 x 40 mm, Gewicht: 225 g

– Gasmelder inklusive Montagematerial und deutscher Anleitung

Preis: 29,95 EUR

Bestell-Nr. ZX-2975-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX2975-3103.shtml

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit mehr als 13 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich.

